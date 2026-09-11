Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar - Son Dakika
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Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

Dünya basını Fenerbahçe\'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar
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Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi gecesinde yaşananlar dünya basınında geniş yankı buldu. İsmail Kartal'ın istifasını açıklaması, Aziz Yıldırım'ın "Görevinin başındadır" çıkışı ve tribünlerdeki Frankenstein koreografisi İtalya'dan İspanya'ya, İngiltere'den Fransa'ya birçok gazetenin manşetlerine taşındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra döndüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Roma karşısında çıktı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler gecenin önüne geçti.

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

İSMAİL KARTAL İSTİFASINI AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan İsmail Kartal, takımının ortaya koyduğu performansı değerlendirdikten sonra sürpriz kararını açıkladı.

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

Kartal, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" dedi. Deneyimli teknik adam, "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" ifadelerini de kullandı.

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Kartal'ın açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, istifayı kabul etmedi. Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır" diyerek teknik direktörün görevine devam edeceğini söyledi. Kartal'ın maç sırasında tribünden atılan şişe nedeniyle üzgün olduğunu belirten Yıldırım, teknik adamla görüştüğünü de açıklayarak, "Devam edeceksin dedim" ve "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" ifadelerini kullandı.

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

FRANKENSTEIN KOREOGRAFİSİ DE DÜNYA BASININDA

Fenerbahçe taraftarlarının Roma karşılaşması öncesinde hazırladığı Frankenstein temalı koreografi de yabancı basının dikkatini çekti. Böylece dünya basınındaki haberlerde yalnızca maç sonrasındaki gelişmeler değil, tribünlerdeki gösteri de öne çıktı.

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

CORRIERE DELLO SPORT: ŞOK KARAR

İtalyan Corriere dello Sport, Kartal'ın istifasını "Fenerbahçe'de şok karar" ifadeleriyle duyurdu. Gazete, sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüne ve Frankenstein temalı tribün gösterisine de dikkat çekti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: AKILALMAZ OLAYLAR

La Gazzetta dello Sport ise yaşananları, "Fenerbahçe'de akılalmaz olaylar! Hoca istifa etti, başkan 'görevde' dedi" ifadeleriyle okurlarına aktardı. Haberde Aziz Yıldırım'ın Kartal'a şişe atıldığı yönündeki açıklaması da öne çıkarıldı.

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

MARCA: GERÇEKÜSTÜ

İspanyol Marca, Fenerbahçe'deki geceyi "Türkiye'de kaos" ifadesiyle verirken Kartal'ın istifasını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesine dikkat çekti. Gazete yaşananları "Gerçeküstü" olarak nitelendirdi. AS ise gelişmeyi "Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

SKY SPORT İTALYA FRANKENSTEIN'I ÖNE ÇIKARDI

Sky Sport İtalya, tribünlerde açılan dev Frankenstein koreografisine geniş yer ayırdı. İtalyan basını ayrıca Kartal'ın istifa açıklamasını ve hemen ardından Aziz Yıldırım'ın devreye girmesini "sansasyonel" bir gelişme olarak aktardı.

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

İNGİLTERE'DE DE GÜNDEM OLDU

İngiliz The Sun, Kartal'ın Roma ile oynanan karşılaşmadan yalnızca dakikalar sonra istifasını açıkladığını yazdı. Haberde Aziz Yıldırım'ın istifayı kabul etmeyi reddettiği de vurgulandı. Fransız L'Equipe, "Fenerbahçe'de şok" ifadesini kullanırken Portekiz gazetesi A Bola ise "Türkiye'de ortalık karıştı: Fenerbahçe başkanı teknik direktörün istifasını reddetti" ifadeleriyle yaşananları aktardı.

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