Dünya Kupası Tahminleri ve İstatistikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Dünya Kupası Tahminleri ve İstatistikler

Dünya Kupası Tahminleri ve İstatistikler
11.06.2026 05:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası şampiyonluğu zor ve coğrafya, form gibi faktörler sonucu etkiliyor.

Dünya Kupası sonuçlarını tahmin etme konusunda çok yol katedildi. Bilgisayarlar, bahisçiler, futbolu iyi takip eden taraftarlar, analistler yarışıyor.

Ancak son üç turnuvanın kazananlarını doğru tahmin eden Alman finans analisti Joachim Klement bile birçok şeyin şansa bağlı olduğuna inanıyor.

Klement BBC Spor'a yaptığı açıklamada, bir takımın o günkü formu, hakem kararları veya topun direğe çarpmak yerine kaleye girmesi gibi unsurların "kesinlikle tahmin edilemez" olduğunu söyledi.

Bununla birlikte kupayı kovalayan takımların aklında tutmak isteyebileceği birkaç faktör var ve bazıları çok şaşırtıcı.

Şampiyonlar kulübüne girmek zor

Futbolun en büyük turnuvasına katılan 84 takımın sadece sekizi kupayı evine götürdü: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Uruguay.

Sadece 13 ülke Dünya Kupası finalinde oynadı.

Bazıları bunu oldukça sık yaptı.

Almanya sekiz , Brezilya yedi ve Arjantin ile İtalya altı kez finale çıktı.

Kazananlar arasına girmek zor.

Bu kulübe en son katılan 2010'da İspanya oldu.

Üç kez final oynayıp hiç kazanamayan Hollanda'yı da düşünün. Fakat Klement'e göre 2026'da kupayı nihayet kaldıracaklar.

Ayrıca, Afrika veya Asya'dan bir takım sadece iki kez yarı finale ulaştı.

2002'de Güney Kore ve 2022'de Fas.

Coğrafya önemli

1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'ndan, 2022'de Katar'da oynanan en sonuncusuna kadar, bir takımın kupayı kendi kıtası dışında kazanması çok nadir görülen bir durum.

Bu, 22 turnuvada sadece altı kez gerçekleşti.

Brezilya (1958, 1994 ve 2002), İspanya (2010), Almanya (2014) ve Arjantin (2022) bunu başardı.

Güney Amerika veya Avrupa topraklarında düzenlenen turnuvalara bakıldığında, bu coğrafi kural 19 Dünya Kupası'nda sadece iki kez bozuldu.

Takımlar kendi kıtalarında daha iyi performans gösterebiliyor çünkü iklime daha alışkınlar, daha az yorucu seyahatler yaparlar ve daha büyük bir taraftar kitlesine sahipler.

Dünya Kupası altı kez ev sahibi takım tarafından kazanıldı.

Coğrafi eğilim, turnuvanın daha erken aşamalarına da görülüyor.

Örneğin, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda, 16 takımlı eleme turuna yedi Latin Amerika ülkesi ulaşırken Avrupa ülkelerinden sadece altısı bu aşamaya gelebildi.

Ki her zamanki gibi Avrupa'dan, diğer kıtalardan daha fazla takımın turnuvaya katılmıştı.

Dört yıl sonra Rusya'da, Avrupa takımları son 16 turundaki kontenjanların 10'unu elde ederken Latin Amerika'dan sadece beş takım bu aşamaya ulaşabildi.

Ayrıca, yarı finale yükselen dört takımın tamamı Avrupa ülkeleriydi.

Ancak, 2026 Dünya Kupası yeniliklerle geliyor.

Üç farklı ülke (ABD, Kanada ve Meksika) tarafından düzenlenen ilk turnuva olacak ve her zamanki gibi 32 takım yerine 48 takım var.

Dört takım Curaçao, Yeşil Burun Adaları, Ürdün ve Özbekistan ilk kez turnuvaya katılacak ve belki de bu organizasyon tarihi eğilimleri alt üst edecek.

FIFA sıralaması uğursuz mu geliyor?

Son dönemde en iyi performansı gösteren takımın Dünya Kupası'nda da iyi bir sonuç elde etmesi beklenebilir fakat bu kesin bir başarı işareti olmaktan uzak.

1992'de oluşturulan FIFA Dünya Sıralaması, turnuvanın favori ekipleri arasında erken aşamadaki karşılaşmaları önlemek için takımları sıralamak amacıyla kullanılıyor.

Sıralamalar, tıpkı tenis gibi diğer sporlarda olduğu gibi, bir takımın ne kadar iyi performans gösterdiğini kayıt altına alıp hazırlık maçları da dahil FIFA tarafından tanınan futbol maçlarının sonuçları kullanılarak hesaplanıyor.

Dünya Kupası şampiyonları neredeyse hep ilk 10-15 takım arasından çıkıyor.

Ancak Dünya Kupası sırasında FIFA sıralamasında bir numarada yer alan hiçbir takım turnuvada mutlu sona ulaşamadı.

Son şampiyonların işi zor

Birden fazla Dünya Kupası şampiyonluğu olan ülkeler var.

Brezilya, Almanya, İtalya ve Arjantin'in toplamda 16 şampiyonluğu bulunuyor.

Ancak kupayı üst üste kazanmak zor.

Turnuvanın geçmişinde sadece iki ülke üst üste iki kez kazanmayı başardı: İtalya (1934 ve 1938) ve Brezilya (1958 ve 1962).

Aslında, son dönemde Dünya Kupası genel olarak son şampiyonlara karşı acımasız davrandı.

2002'den beri, önceki turnuvanın altı şampiyonundan dördü grup aşamasını bile geçemedi.

İstisnalar Brezilya (2002 şampiyonu ve 2006 çeyrek finalisti) ve Fransa (2018 şampiyonu ve 2022 finalisti) oldu.

Yabancı teknik direktörler hiç kupa alamadı

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörler yeni bir şey değil ama son 30 yılda ithal uzmanlığa güvenen takım sayısı arttı.

2026'da ise bu sayı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

48 ülkenin 27'si yabancı bir teknik direktöre sahip.

Bunlar arasında geçmiş şampiyonlar Brezilya ve İngiltere de yer alıyor.

Brezilya'yı İtalyan Carlo Ancelotti, İngiltere'yi ise Alman Thomas Tuchel yönetecek.

Sorun şu ki yabancı bir teknik direktöre sahip hiçbir takım Dünya Kupası'nı kazanamadı.

Bayern Münih ve Inter Milan faktörü

Bu belki de Dünya Kupası istatistiklerinin en ilginçlerinden biri.

Son 11 turnuvada finale kalan takımlardan en az birinde Alman Bayern Münih veya İtalyan Inter Milan'dan ya da her ikisinden de bir oyuncu bulunuyordu.

1982'den beri sadece iki kez (1986 ve 2010) bu iki kulüpten bir temsilcisi olmayan bir takım kupayı almayı başardı.

FIFA tarafından yayımlanan resmi oyuncu listelerine göre, 2026 turnuvasında oynayacak 48 takımın 15'inde Bayern Münih veya Inter Milan'dan ya da her ikisinden de bir oyuncu olacak.

Buna Almanya, Fransa, İngiltere ve son şampiyon Arjantin gibi üst düzey takımlar da dahil.

Kaynak: BBC

Ekonomi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası Tahminleri ve İstatistikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Yaşı küçük, suç dosyası devasa Hakkındaki ceza 131 yılı geçti Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu
Altındaki düşüş durmuyor Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
Kütahya, Afyon, Uşak ve Van’da sağanak yağış bekleniyor Kütahya, Afyon, Uşak ve Van'da sağanak yağış bekleniyor
Kılıçdaroğlu’nun en sevdiği sanatçılardan biriydi Sabahat Akkiraz’dan sert çıkış Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış
Aziz Yıldırım’a “Eyvah“ dedirten sorun Aziz Yıldırım'a "Eyvah" dedirten sorun
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Vedat Muriqi Fenerbahçe’de İşte bonservisi Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
İlk işi o oldu Mourinho’dan Galatasaray’a büyük kıyak İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
ABİ’de şoke eden ayrılık Afra Saraçoğlu’nun vedasının perde arkası ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası
Herkes merakla bekliyordu Osimhen için karar çıktı Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı
Efsane boksöre güvercin sürprizi Efsane boksöre güvercin sürprizi
Maçın önüne geçen olay Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
İşte Aziz Yıldırım’ın “Sakın göndermeyin“ dediği futbolcu İşte Aziz Yıldırım'ın "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
İBB davasında 48. duruşma: 68 sanık hakim karşısında İBB davasında 48. duruşma: 68 sanık hakim karşısında
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump dediğini yaptı ABD saldırılara başladı, İran’ın güneyinde patlamalar yaşanıyor Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü

02:01
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
00:32
Trump dediğini yaptı ABD saldırılara başladı, İran’ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
23:29
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
23:06
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
22:28
İran’dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
22:15
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
20:45
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
20:15
Fenerbahçe’de Kante depremi
Fenerbahçe'de Kante depremi
19:41
Aziz Yıldırım’ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:11
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:35
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 05:28:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Dünya Kupası Tahminleri ve İstatistikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.