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Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı

30.10.2021 15:12

İngilizler, dünyanın en ilginç 8 stadyumunu belirledi. Bu listeye göre, ilk sırada Bursaspor'un stadyumu Bitci Timsah Park var.

Dünyadaki en ilginç stadyumlar araştırıldı ve 8 statlık bir liste paylaşıldı. Goal'ün Daily Star'dan aktardığı habere göre; Listenin tepesindeki stat Bursaspor'un stadyumu Bitci Timsah Park.

İşte dünyanın en ilginç 8 stadyumu:

8- Float Marina Bay Stadı - Singapur

Singapur'daki Float Marina Bay Stadı, sahanın denizin üstünde, tribünlerin de karada olmasıyla listeye 8. sıradan giriş yaptı.

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den

7- Ottmar Hitzfeld Gspon Arena - İsviçre

İsviçre'deki Ottmar Hitzfeld Gspon Arena Stadı, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte.

Bu da mekânı, Avrupa'nın en yüksek noktasındaki stadı haline getiriyor.

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den

6- Mmabatho Stadyumu - Güney Afrika

Güney Afrika'daki Mmabatho Stadyumu tribünlerin açısal olarak sahayı görmemesi nedeniyle dünyanın en ilginç statları arasındaki yerini aldı.

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den

5- Igraliste Batarija Stadyumu - Hırvatistan

Hırvatistan'daki Igraliste Batarija Stadı ise tarihi ile ünlü.

UNESCO dünya mirası listesinde 15. yüzyıldan kalma bir kalenin bahçesinde yer alması nedeniyle ilginç stadyumlar listesine dahil edildi.

Stadyum ayrıca dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'ta da yer aldı.

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den

4- Estadio Municipal de Braga - Portekiz

Portekiz'de bulunan ve Eurp 2004 için inşa edilen Municipal de Braga Stadı da listede

Stadyum, bir tepenin yanında inşa edilmesi ve kayaların tribünlere düşmemesi için kurulan tel örgülerle listeye dahil edildi.

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den

3- Vazdovac Stadyumu - Sırbistan

Sırbistan'daki Vozdovac Stadı, caddeden 24 metre yükseklikte bir çatıda inşa edilmesiyle bu listede kendisine yer buldu.

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den

2- Estadio Hernando Siles - Bolivya

Listenin ikinci sırasında, dünyanın en yüksek stadyumu var.

Bolivya'da yer alan Hernando Siles Stadı deniz seviyesinden 3640 metre yükseklikte.

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den

1- Bitci Timsah Park

Bursaspor'un 'Timsah Arena' adıyla bilinen ve yakın geçmişte ismi 'Bitci Timsah Park' olarak değiştirilen stadyumu, listede 1. sırada yer alıyor.

Bunun sebebi ise stadyumun çatısının, kulübün simgesi olan timsah şeklinde olması. Timsah çatı ve ağzı görenleri hayrete düşürüyor.

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı

Daily Star, Bursaspor, Singapur, Marina, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı - Son Dakika Spor


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