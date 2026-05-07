Erkekler Federasyon Kupası\'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

ERKEKLER THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Beşiktaş JK, Nilüfer Belediyesi SK, İstanbul GSK ve Spor Toto SK yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen takımların antrenör ve oyuncuları yarı finale ilişkin düşüncelerini paylaşırken yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Beşiktaş JK ile Spor Toto SK, Nilüfer Belediyesi SK ile İstanbul Gençlik SK yarı finalde eşleşti.

BEŞİKTAŞ JK, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Erkekler THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş JK ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi SK takımları THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı 20-13, tamamı ise 42-28 Beşiktaş üstünlüğüyle sona ererken, Beşiktaş yarı finale yükseldi. Beşiktaş JK-Trabzon BBSK maçının en değerli oyuncusu Beşiktaş'tan Ali Emre Babacan oldu. Babacan'a maçın en değerli oyuncusu ödülü Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir tarafından verildi.

Beşiktaş JK Başantrenörü Oliver Roy Camino, maç sonrasında düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

"THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası'nın ilk adımı bugün Trabzon'a karşı galibiyet elde etmekti. Zorlu bir maç olmasını bekliyorduk. Trabzon her zaman mücadele eden bir takım. Yarı finale yükseldiğimiz için mutluyum. Yarın ikinci adım."

Beşiktaş JK oyuncusu Ali Emre Babacan ise, "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyum. Adımızı yarı finale yazdırdık. Yarı finaldeki rakibimize mental olarak iyi hazırlanıp yenerek finale çıkmak istiyoruz. Sezon başından beri hedefimiz kupayı kazanmak, bunu istiyoruz. Umarım elimizden geleni yapıp bu kupayı kaldırırız" diye konuştu.

NİLÜFER BELEDİYESİ SK, MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Erkekler THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Nilüfer Belediyesi SK ile Mihalıççık Belediyesi SK takımları karşı karşıya geldi. Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 17-12, tamamı ise 33-20 Nilüfer Belediyesi SK üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyesi SK adını yarı finale yazdırdı.

Nilüfer Belediyesi SK-Mihalıççık Belediyesi SK maçının en değerli oyuncusu Nilüfer Belediyesi SK'dan Çağlayan Öztürk seçildi. Öztürk'e maçın en değerli oyuncusu ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Murat Çelik verdi.

Nilüfer Belediyesi SK Başantrenörü İlknur Kurtuluş, yarı finale yükselmelerine ilişkin, "Maça kötü başladık. İlk yarıda 14 kez kaleciye takıldık. İkinci yarı biraz daha istekli ve arzulu oynayınca maçı kazandık. Yarı finalde bizi zor bir maç bekliyor. Yarın da kazanıp final oynamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi SK oyuncusu Çağlayan Öztürk şu ifadelere yer verdi:

"THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası'nda mücadele etmekten, bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu kupada da favori takımlardan bir tanesi olduğumuzu düşünüyoruz. Kupayı almak için çok mücadele edeceğiz. Biliyoruz çok değerli takımlar var. Bugün maça tutuk başladık ama bundan sonraki maçlarda üzerine koyarak finale kadar ilerlemek istiyoruz."

İSTANBUL GSK, BEYKOZ BELEDİYESİ SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Erkekler THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Beykoz Belediyesi SK ile İstanbul GSK, THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda karşılaştı.

İlk yarısı 18-17 Beykoz Belediyesi SK üstünlüğüyle geçilen maçın tamamı 33-33 beraberlikle sona erdi. Beraberlik sonrası maç 7 metre atışlarına gitti. 7 metre atışları sonucunda İstanbul GSK 38-37 kazanarak yarı finale yükselen ekip oldu.

Maçın en değerli oyuncusu İstanbul GSK'den Doğukan Keser oldu. Keser'e maçın en değerli oyuncusu ödülü Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir tarafından verildi.

İstanbul GSK Başantrenörü Mesut Ilgın, yarı finale yükselmelerinin ardından, "Baştan sona çekişmeli bir maç oldu. Karşı karşıya çok gol kaçırdık ve çok basit hatalar yaptık. Bunlar maçın kaderine etki etti ve maçı koparamadık. Hem savunmada hem hücumda tam olarak istediğimizi yapamadık. Sanırım izleyenler için harika bir maç oldu. Türk hentbolunun da böyle güzel maçlara ihtiyacı var. Bugün çok yorulduk, keşke bu kadar sert bir maç olmasaydı, bunlara da alışmamız lazım. Beykoz'u da ayrıca kutluyorum, sınırlı imkanlarla çok güzel mücadele ettiler, kazanabilirlerdi de. Şans bizden yanaydı ve 7 metre atışlarıyla kazandık. Çok keyifli oldu, umarım bundan sonra da keyifli maçlar izletiriz" sözlerini sarf etti.

İstanbul GSK oyuncusu Doğukan Keser'in düşünceleri ise, "Beykoz'u ve kendi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İki takım da maçın sonuna kadar mücadeleden kopmadı. Maçın bu şekilde gideceğini az çok tahmin edebiliyorduk. Tam olarak istediklerimizi yapamadık. Ben takımıma da kendime de güveniyordum. Kupada devam edip ismimizi finale yazdırmak istiyoruz. Çok genç ve yeni kurulmuş bir takımız. Genç takım olmanın vermiş olduğu dezavantaj var ama yine de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzleyenler için de bizim için de keyifli bir maçtı. Umarım yarın da keyifli olur" dedi.

SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ, GÜNEYSUSPOR KULÜBÜ'NÜ MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Spor Toto Spor Kulübü ile Güneysuspor Kulübü, Çamlıca Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 17-10, tamamı 34-23 Spor Toto Spor Kulübü üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Spor Kulübü bu galibiyetle adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Spor Toto SK-Güneysuspor Kulübü karşılaşmasının en değerli oyuncusu Tobias Cvetko seçildi. Cvetko'ya maçın en değerli oyuncusu ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Murat Çelik verdi.

Spor Toto SK Başantrenörü Berkan Otman, yarı finale yükselmelerinin ardından, "İki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Bu kupanın bizim için çok farklı bir anlamı var. Şimdi rakibimiz Beşiktaş. Umarım izleyicilere güzel bir maç izletir ve kazanan taraf biz oluruz. Bu kupa için bizim bir mottomuz var: 'Var bir hayalimiz.' İnşallah hayalimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Spor Toto SK sporcusu Görkem Biçer'in açıklamaları ise, "Bugün kazandığımız için mutluyuz. Umarım yarın da güzel bir performans sergileyip ismimizi finale yazdırmak istiyoruz. Hentbolseverlere güzel bir hentbol maçı izleteceğimizi düşünüyoruz" dedi.