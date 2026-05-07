Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Erkekler Federasyon Kupası\'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
07.05.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası yarı finale yükselen takımlar belirlendi: Beşiktaş, Nilüfer, İstanbul ve Spor Toto.

ERKEKLER THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Beşiktaş JK, Nilüfer Belediyesi SK, İstanbul GSK ve Spor Toto SK yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen takımların antrenör ve oyuncuları yarı finale ilişkin düşüncelerini paylaşırken yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Beşiktaş JK ile Spor Toto SK, Nilüfer Belediyesi SK ile İstanbul Gençlik SK yarı finalde eşleşti.

BEŞİKTAŞ JK, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Erkekler THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş JK ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi SK takımları THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı 20-13, tamamı ise 42-28 Beşiktaş üstünlüğüyle sona ererken, Beşiktaş yarı finale yükseldi. Beşiktaş JK-Trabzon BBSK maçının en değerli oyuncusu Beşiktaş'tan Ali Emre Babacan oldu. Babacan'a maçın en değerli oyuncusu ödülü Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir tarafından verildi.

Beşiktaş JK Başantrenörü Oliver Roy Camino, maç sonrasında düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

"THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası'nın ilk adımı bugün Trabzon'a karşı galibiyet elde etmekti. Zorlu bir maç olmasını bekliyorduk. Trabzon her zaman mücadele eden bir takım. Yarı finale yükseldiğimiz için mutluyum. Yarın ikinci adım."

Beşiktaş JK oyuncusu Ali Emre Babacan ise, "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyum. Adımızı yarı finale yazdırdık. Yarı finaldeki rakibimize mental olarak iyi hazırlanıp yenerek finale çıkmak istiyoruz. Sezon başından beri hedefimiz kupayı kazanmak, bunu istiyoruz. Umarım elimizden geleni yapıp bu kupayı kaldırırız" diye konuştu.

NİLÜFER BELEDİYESİ SK, MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Erkekler THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Nilüfer Belediyesi SK ile Mihalıççık Belediyesi SK takımları karşı karşıya geldi. Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 17-12, tamamı ise 33-20 Nilüfer Belediyesi SK üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyesi SK adını yarı finale yazdırdı.

Nilüfer Belediyesi SK-Mihalıççık Belediyesi SK maçının en değerli oyuncusu Nilüfer Belediyesi SK'dan Çağlayan Öztürk seçildi. Öztürk'e maçın en değerli oyuncusu ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Murat Çelik verdi.

Nilüfer Belediyesi SK Başantrenörü İlknur Kurtuluş, yarı finale yükselmelerine ilişkin, "Maça kötü başladık. İlk yarıda 14 kez kaleciye takıldık. İkinci yarı biraz daha istekli ve arzulu oynayınca maçı kazandık. Yarı finalde bizi zor bir maç bekliyor. Yarın da kazanıp final oynamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi SK oyuncusu Çağlayan Öztürk şu ifadelere yer verdi:

"THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası'nda mücadele etmekten, bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu kupada da favori takımlardan bir tanesi olduğumuzu düşünüyoruz. Kupayı almak için çok mücadele edeceğiz. Biliyoruz çok değerli takımlar var. Bugün maça tutuk başladık ama bundan sonraki maçlarda üzerine koyarak finale kadar ilerlemek istiyoruz."

İSTANBUL GSK, BEYKOZ BELEDİYESİ SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Erkekler THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Beykoz Belediyesi SK ile İstanbul GSK, THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda karşılaştı.

İlk yarısı 18-17 Beykoz Belediyesi SK üstünlüğüyle geçilen maçın tamamı 33-33 beraberlikle sona erdi. Beraberlik sonrası maç 7 metre atışlarına gitti. 7 metre atışları sonucunda İstanbul GSK 38-37 kazanarak yarı finale yükselen ekip oldu.

Maçın en değerli oyuncusu İstanbul GSK'den Doğukan Keser oldu. Keser'e maçın en değerli oyuncusu ödülü Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir tarafından verildi.

İstanbul GSK Başantrenörü Mesut Ilgın, yarı finale yükselmelerinin ardından, "Baştan sona çekişmeli bir maç oldu. Karşı karşıya çok gol kaçırdık ve çok basit hatalar yaptık. Bunlar maçın kaderine etki etti ve maçı koparamadık. Hem savunmada hem hücumda tam olarak istediğimizi yapamadık. Sanırım izleyenler için harika bir maç oldu. Türk hentbolunun da böyle güzel maçlara ihtiyacı var. Bugün çok yorulduk, keşke bu kadar sert bir maç olmasaydı, bunlara da alışmamız lazım. Beykoz'u da ayrıca kutluyorum, sınırlı imkanlarla çok güzel mücadele ettiler, kazanabilirlerdi de. Şans bizden yanaydı ve 7 metre atışlarıyla kazandık. Çok keyifli oldu, umarım bundan sonra da keyifli maçlar izletiriz" sözlerini sarf etti.

İstanbul GSK oyuncusu Doğukan Keser'in düşünceleri ise, "Beykoz'u ve kendi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İki takım da maçın sonuna kadar mücadeleden kopmadı. Maçın bu şekilde gideceğini az çok tahmin edebiliyorduk. Tam olarak istediklerimizi yapamadık. Ben takımıma da kendime de güveniyordum. Kupada devam edip ismimizi finale yazdırmak istiyoruz. Çok genç ve yeni kurulmuş bir takımız. Genç takım olmanın vermiş olduğu dezavantaj var ama yine de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzleyenler için de bizim için de keyifli bir maçtı. Umarım yarın da keyifli olur" dedi.

SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ, GÜNEYSUSPOR KULÜBÜ'NÜ MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Spor Toto Spor Kulübü ile Güneysuspor Kulübü, Çamlıca Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 17-10, tamamı 34-23 Spor Toto Spor Kulübü üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Spor Kulübü bu galibiyetle adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Spor Toto SK-Güneysuspor Kulübü karşılaşmasının en değerli oyuncusu Tobias Cvetko seçildi. Cvetko'ya maçın en değerli oyuncusu ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Murat Çelik verdi.

Spor Toto SK Başantrenörü Berkan Otman, yarı finale yükselmelerinin ardından, "İki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Bu kupanın bizim için çok farklı bir anlamı var. Şimdi rakibimiz Beşiktaş. Umarım izleyicilere güzel bir maç izletir ve kazanan taraf biz oluruz. Bu kupa için bizim bir mottomuz var: 'Var bir hayalimiz.' İnşallah hayalimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Spor Toto SK sporcusu Görkem Biçer'in açıklamaları ise, "Bugün kazandığımız için mutluyuz. Umarım yarın da güzel bir performans sergileyip ismimizi finale yazdırmak istiyoruz. Hentbolseverlere güzel bir hentbol maçı izleteceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
İsrail karşıtı kalabalık grup ABD’deki tarihi sinagoga saldırdı İsrail karşıtı kalabalık grup ABD'deki tarihi sinagoga saldırdı
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis etkili oldu İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oldu
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye’den gelen cehennem Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
ABD’li ucuz uçuş devi iflas etti 17 bin kişi açıkta kaldı ABD'li ucuz uçuş devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı
Dananın kuyruğu bugün kopacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil
Uğurcan Çakır imzayı atıyor Uğurcan Çakır imzayı atıyor
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
ABD ordusu, İran tankerini vurdu ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:44
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 01:03:05. #7.13#
SON DAKİKA: Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.