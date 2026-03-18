Fenerbahçe 4-1 ile Gaziantep'i Geçti

FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelede Nene Hat-Trick yaptı.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
SÜPER LİG'DE BUGÜN
16.00 Corendon Alanyaspor – Kocaelispor
20.00 RAMS Başakşehir FK - Hesap.com Antalyaspor
20.00 ikas Eyüpspor - Trabzonspor
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Son 16 Turu rövanş maçları
Sporting Lizbon, Bodo/Glimt karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı. İlk maçı 3-0 kaybeden Portekiz ekibi, rövanşı 5-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Normal süresi 3-0 biten karşılaşmanın uzatma anlarında 2 gol daha bulan Lizbon çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale adını yazdıran diğer takımlar ise PSG, Arsenal ve Real Madrid oldu.
20.45 Barcelona - Newcastle United
23.00 Bayern Münih – Atalanta
23.00 Tottenham - Atletico Madrid
23.00 Liverpool - Galatasaray
RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR MAÇINA DOĞRU
19.00 Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve kaptan Zeki Yavru basın toplantısı düzenleyecek.
19.00 Temsilcimiz, Vallecano maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20.00 Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.
21.00 İspanyol ekibi, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
Olaylı geçen Afrika Kupası finalinde şampiyon olan Senegal sahayı terk ettiği için 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kupa final oynayan Fas'ın oldu.
BASKETBOL
- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5'inci ve son maçında evinde konuk ettiği Macaristan'a 89-74 mağlup olmasına rağmen grubu 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3'üncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Dünya Kupası finalleri Berlin'de oynanacak.
- EuroCup Çeyrek Final
20.00 Beşiktaş GAİN – Trento
22.00 Jerusalem - Türk Telekom
- Şampiyonlar Ligi
20.00 Galatasaray – Rytas
20.00 Tofaş – Karditsas
- FIBA Erkekler Avrupa Kupası
22.00 Çeyrek final rövanş maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
VOLEYBOL
- CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar Çeyrek Final
22.30 Rzeszow - Eczacıbaşı Dynavit
22.30 Conegliano - Zeren Spor
- CEV Cup Kadınlar Yarı Final
20.00 Voluntari 2005 - Galatasaray Daikin
- SMS Group Efeler Ligi
16.00 Bursa Büyükşehir Belediye - Fenerbahçe Medicana
16.00 Gaziantep Gençlik Spor - Spor Toto
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Gebze Belediye
16: 00 Galatasaray HDI Sigorta - On Hotels Alanya Belediye
16.00 İBB Spor Kulübü - Ziraat Bankkart
16.00 Altekma - İstanbul Gençlik
