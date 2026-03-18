Fenerbahçe 4-1 ile Gaziantep'i Geçti

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelede Nene Hat-Trick yaptı.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

SÜPER LİG'DE BUGÜN

16.00 Corendon Alanyaspor – Kocaelispor

20.00 RAMS Başakşehir FK - Hesap.com Antalyaspor

20.00 ikas Eyüpspor - Trabzonspor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Son 16 Turu rövanş maçları

Sporting Lizbon, Bodo/Glimt karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı. İlk maçı 3-0 kaybeden Portekiz ekibi, rövanşı 5-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Normal süresi 3-0 biten karşılaşmanın uzatma anlarında 2 gol daha bulan Lizbon çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale adını yazdıran diğer takımlar ise PSG, Arsenal ve Real Madrid oldu.

20.45 Barcelona - Newcastle United

23.00 Bayern Münih – Atalanta

23.00 Tottenham - Atletico Madrid

23.00 Liverpool - Galatasaray

RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR MAÇINA DOĞRU

19.00 Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve kaptan Zeki Yavru basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Temsilcimiz, Vallecano maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

20.00 Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.

21.00 İspanyol ekibi, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

Olaylı geçen Afrika Kupası finalinde şampiyon olan Senegal sahayı terk ettiği için 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kupa final oynayan Fas'ın oldu.

BASKETBOL

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5'inci ve son maçında evinde konuk ettiği Macaristan'a 89-74 mağlup olmasına rağmen grubu 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3'üncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Dünya Kupası finalleri Berlin'de oynanacak.

- EuroCup Çeyrek Final

20.00 Beşiktaş GAİN – Trento

22.00 Jerusalem - Türk Telekom

- Şampiyonlar Ligi

20.00 Galatasaray – Rytas

20.00 Tofaş – Karditsas

- FIBA Erkekler Avrupa Kupası

22.00 Çeyrek final rövanş maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

VOLEYBOL

- CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar Çeyrek Final

22.30 Rzeszow - Eczacıbaşı Dynavit

22.30 Conegliano - Zeren Spor

- CEV Cup Kadınlar Yarı Final

20.00 Voluntari 2005 - Galatasaray Daikin

- SMS Group Efeler Ligi

16.00 Bursa Büyükşehir Belediye - Fenerbahçe Medicana

16.00 Gaziantep Gençlik Spor - Spor Toto

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Gebze Belediye

16: 00 Galatasaray HDI Sigorta - On Hotels Alanya Belediye

16.00 İBB Spor Kulübü - Ziraat Bankkart

16.00 Altekma - İstanbul Gençlik