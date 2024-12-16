Fenerbahçe, Başakşehir\'i 3-1 ile Geçti

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan üstlendi. Sarı-lacivertli ekip, 41'inci dakikada Edin Dzeko, 74 ve 90'ıncı dakikada Edin Dzeko'nun attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Başakşehir FK'nın tek golü ise 59'uncu dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 35 puana ulaşırken; Başakşehir FK 22 puanda kaldı.

2 MAÇLIK SUSKUNLUK SONA ERDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Athletic Bilbao karşılaşmalarını gol atamadan tamamlamıştı. Lig ve Avrupa'da ilk kez bu maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen Fenerbahçe, 2 maçlık suskunluğuna da Başakşehir karşılaşmasında son verdi. Dzeko ve Nesyri'nin 2 golüyle rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 maçlık ara sonrasında rakip fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE SON 6 MAÇTA BAŞAKŞEHİR'İ MAĞLUP ETTİ

Sahasında ağırladığı Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibini son 6 maçta da yendi. Sarı-lacivertli ekip, rakibine karşı son mağlubiyetini 2022 yılının şubat ayında 1-0'lık skorla yaşadı.

EN NESYRI İLK KEZ 2 GOL BİRDEN ATTI

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maçta 2 gol birden attı. 74 ve 90'ıncı dakikada fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcu, galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe'deki gol sayısını 8'e çıkaran En Nesyri'nin 2 de asist katkısı bulunuyor.

DZEKO LİGDEKİ 9'UNCU GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Başakşehir FK'yı 3-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Edin Dzeko, Süper Lig'de bu sezon 9 gole ulaştı. Tecrübeli golcü Dzeko, ligin geride kalan kısmında 1 tane de asist katkısı sağladı.

SAMET AKAYDİN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Samet Akaydin, 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrasında taraftarın yoğun tepkisine maruz kalmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho, Samet Akaydin'i Başakşehir FK ile oynanan maçın kadrosuna almadı.

LIVAKOVIC, OĞUZ AYDIN VE BECAO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu Başakşehir FK maçında sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamadı.

28'inci dakikada sakatlık yaşayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, tedavinin ardından bir süre oyuna devam etti. 31'inci dakikada kendisini bir kez daha yere bırakan 29 yaşındaki file bekçisi, 32'nci dakikada yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı. 22 yaşındaki Ertuğrul Çetin bu sezonki ilk bir maçta forma giydi.

52'nci dakikada savunmaya yardım etmek için hızla geri koşan Oğuz Aydın, topu kazandıktan sonra kendini yere bıraktı. Yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcu, 55'inci dakikada Allan Saint Maximin ile değişti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao ise 79'uncu dakikada Piatek ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Değişiklik hakkı olmayan Fenerbahçe'de Becao kenara geldi ve sarı-lacivertli ekip maça 10 kişi devam etti. Becao'nun sakatlığının ciddi olduğu ve uzun süre sahalardan ayrı kalması bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçı ile birlikte ilk 11'e geri döndü. Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında geçirdiği sakatlık sebebiyle forma giyemeyen Çağlar, son olarak Athletic Bilbao maçının ikinci yarısında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olmuştu.