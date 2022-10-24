Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a teşekkür etti: Kendisine müteşekkiriz

Bu nasıl kız isteme töreni! Bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştılar

Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nin açılış töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, konuşmasında eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.

"VAR GÜCÜYLE ÇALIŞAN AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağıya değiştiren, Fenerbahçe'yi erkeklerde ve kadınlarda en önde kulüp yapan, muhteşem salonumuz için var gücüyle çalışan, Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a şahsım, yönetim kurulum ve her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ederim. Kendisine müteşekkiriz. Fenerbahçe'ye basketbolda önemli katkılar yapan Murat Ülker'e çok teşekkür ederiz. Ayrıca Fenerbahçe için emeği geçen herkese, teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarının devamı şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN 120 YILLIK BİR BASKETBOL TARİHİ VAR"

"Bir spor kulübü olursunuz ama müze yapmak için başarınız olmaz. Pek çok sporcumuza bugün yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin neredeyse 120 yıllık bir basketbol tarihi var. Bu başarıları gelecek nesillere aktarmak için basketbol müzesi fikri ortaya çıktı. 100 yıl boyunca camiada ve Türk sporunda ikon olmuş çok sayıda isim oldu, tarihe iz bıraktılar. Onlar tarih yazarken, duruşlarıyla da Fenerbahçe'nin basketbol kültürünü oluşturdular. Fenerbahçe yıllarca basketbol hizmet etti ama 120 yıllık tarihimizin en başarılı dönemleri, 2000'li yıllarda başladı. Erkek basketbolda şampiyonluklar, kupalar ve EuroLeague ile başarılarımız taçlanmış oldu.

"EN ACISI KENDİ SAHAMIZDA KUPA VERMEK OLDU"

Kadın basketbolda, futboldaki gibi bir durum var. Resmi şampiyonluklar, sayılmayan şampiyonluklar var. 1998'den bugüne resmi olarak 24 senenin 16 senesinde Fenerbahçe kadın basketbol şubesi şampiyon olmuştur. EuroLeague'de 4 kere final oynadık. Başkanlık dönemimde çok acılar çektik. En acısı, defalarca yendiğimiz bir takıma kendi sahamızda kupa vermek oldu. Bu sene telafi edeceğiz. Kadın basketbol takımı, bu sene bu yönde kuruldu.

"FUTBOL AKADEMİSİ, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Fenerbahçe, ülkemizin basketbolda lokomotifi oldu. Rakiplerimize örnek oldu. Aynen kendi imkanlarımızla, devletten hiç destek almadan stadımızı yaptığımız gibi. Emsal oldu. Bundan sonra yapacağımız futbol akademisi, yine Türkiye'ye örnek olacak. İnşallah 10 yıl sonra yine 'Bu başarılar Fenerbahçe sayesinde oldu' diyeceğiz. Basketbolun halka yayılmasını, aynen voleybolda olduğu gibi, basketbolda da başardık.

"BU MÜZEYİ YAPMAK İMKANSIZA YAKINDI"

Basketbol müzesi için her şeyi yapan Sertaç Komsuoğlu'na teşekkür ediyorum. 'Maaş ödemeye paramız yok, nasıl yapacağız?' derken, bu müze için birçok kaynak yarattı. Ne kadar mutlu olduğunu da biliyorum. İçinde bulunduğumuz mali şartlarda, bu müzeyi yapmak, imkansıza yakındı! Eski yöneticilerimizden Hamdi Akın ile Sertaç Komsuoğlu'nun yolları kesişti ve müze hayalimiz gerçekleşti. Kendisi gelemedi, İtalya'da. Kızı Pelin Akın aramızda. Ailecek verdikleri destek için teşekkür ederim. Bize sundukları imkanın faydalı olduğunu göreceksiniz.

"SON İKİ HAFTADA YAŞANANLARLA GÖRMÜŞ OLDUK"

İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur. Tünelin ucunda ışık olduğunu son iki haftada yaşananlarla görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor. Camia olarak 100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak. İnşallah önce Allah, sonra sporcularımız ve teknik heyetlerin çalışmalarıyla bu hayalimiz gerçekleşir.

"FENERBAHÇE'NİN BU DURUŞU DEVAM EDECEK"

Bu camia söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ise, nasıl bir duruş sergilediğini tarih boyunca göstermiştir. Söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ün mirası ise, gönlünüz rahat olsun, Fenerbahçe'nin bu duruşu devam edecektir. Yaşa Fenerbahçe!"

"100. YIL ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA ÇOK İYİ GELECEK"

Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu güzel anda sizlerle olmaktan mutluyum. Bu hafta, özel bir hafta. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıktan sonra 100. yıla coşkuyla yürüyeceğiz. İnşallah 100. yıl ülkemize ve dünyaya çok iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

"FENERAHÇE, CUMHURİYET'İN ASİL KURUMLARINDAN BİR TANESİDİR"

Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir kurum olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, "Fenerbahçe, Cumhuriyet'in asil kurumlarından bir tanesidir. Ülkeye katkı sunan kurumların bilincindeyiz. Fenerbahçe'nin de hem şehrimize, hem de dünyaya spor alanında güzel mesajlar verdiğini biliyoruz. Bu müze de, o mesajlardan biridir. Geçmişine sahip çıkmaktır. Basketbol adına ilk kez böyle bir müzenin açılması da kıymetli. Davetiyeyi alır almaz heyecanlandım, görmek istedim. Bugün kalabalık, en yakın zamanda sakin bir ortamda tekrar gelip, detaylarına bakmak isterim. Ali Koç'a ve yönetim kuruluna, emeği geçenlere, şehrimiz adına ilk basketbol müzesi için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Kulübümüze bütün branşlarda nice başarılar." diyerek sözlerini noktaladı.