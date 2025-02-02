Fenerbahçe, Çaykur Rizespor\'u 3-2 mağlup etti

Spor

21Shares sürpriz bir kripto para birimi için ETF başvurusu yaptı

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Kılıçdaroğlu\'ndan Özel\'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Türk ordusunun yeni silahı o ülkede gündem oldu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 9 kişi kalan rakibi 3-2 mağlup etti.

MOURINHO İKİ MAÇ SONRA KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübede yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı. Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.

CARLOS VE SKRINIAR İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Diego Carlos ilk kez 11'de maça başladı. Milan Skriniar ilk 11'de başlarken ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

ALİ SOWE PERDEYİ ERKEN AÇTI

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 7. dakikasında 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Ibrahim Olawoyin'un yerden pasında Ali Sowe yayda topla buluştu. Uzak köşeye plasesini gönderen Sowe, topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

SOWE BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

Ali Sowe, bu golden yalnızca 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru yolladığı topta Akintola topu geriye çıkardı ve Gambiyalı golcünün vuruşunda top, savunmadan sekerek ağlarla buluştu. Bu golle birlikte kendisinin ve takımının 2. golünü atan tecrübeli forvet, farkı 2'ye çıkardı.

SKRINIAR'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe, 25. dakikadan sonra oyunun kontrolünü ilk kez almaya bşaladı. Özellikle Kostic'in sol kanattan ortalarıyla gol arayan Fenerbahçe, 42. dakikada Skriniar ile duran toptan ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

İlk yarının son anlarında baskısını iyice arttıran Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Olawoyin'in ceza sahasında Skriniar yaptığı müdahaleyle penaltı bekledi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, incelemenin ardından beyaz noktayı gösterdi.

RİZESPOR 1O KİŞİ KALDI

Penaltıya sebep olan ve 21. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kartı bulunan Olawoyin de bu penaltı pozisyonun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

DZEKO FARKI 1'E İNDİRDİ

Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, kaleci Tarık ve topu farklı köşelere göndererek fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertlilerin farkı 1'e indirdiği bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi ve devreye 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle girildi.

TALISCA 6.5 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

Fenerbahçe'de karşılaşmaya kulübede başlayan yeni transfer Anderson Talisca, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna girerek sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Brezilyalı yıldız,böylece Süper Lig'de 6,5 yıl sonra yeniden forma giymiş oldu. Yeni transferlerden bir diğeri olan Ognjen Mimovic ise henüz lisansı çıkmadığı için maç kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE DİREKLERİ DÖVDÜ

Fenerbahçe, son 20 dakikada baskısını iyice artırdı. Rizespor'u adeta ceza sahasına hapseden Fenerbahçe'nin 56-76 arası Dzeko ile iki kez, Oğuz Aydın ile bir kez olmak üzere üç şutu direkten döndü. 72. dakikada En-Nesyri'nin altı pas içerisinden köşeye yaptığı köşe vuruşunda da Tarık Çetin gole izin vermedi. Öte yandan Anderson Talisca'nın uzak mesafeden şutu 85. dakikada üst direkten auta gitti.

GHEZZAL DA ATILDI

Çaykur Rizespor'da 77. dakikada oyundan alınmak istenen Rachid Ghezzal, ağır hareketleri nedeniyle sarı kart gördü. Daha sonra hakem Burak Pakkan'ı alkışlayan Cezayirli futbolcu oyundan çıkarken ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

DZEKO SKORU EŞİTLEDİ

Adeta Çaykur Rizespor kalesini ablukaya alan ve üst üste direklere takılan Fenerbahçe, aradığı golü80. dakikada buldu. İçeriye yapılan ortada topa vuran Talisca'nın şutu Tarık'tan sekti. Dönen topu Dzeko tamamladı ve Fenerbahçe eşitliği sağladı.

GALİBİYET GOLÜ EN-NESYRI'DEN

Fenerbahçe'ye son bölümde galibiyet golünü de buldu. 89. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında kafayı vuran Youssef En-Nesyri topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 mağlup durumdan 3-2 üstünlüğe taşıdı. Golden sonra formasını çıkaran ve sarı kart gören Faslı golcü, cezalı duruma düştü.

DZEKO OFSAYTA TAKILDI

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+8. dakikada kendisinin 3., takımının ise 4. golünü kaydetti. VAR'da incelenen bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf sarı-lacivertliler oldu.

MAÇ FAZLASIYLA FARKI 3'E İNDİRDİ

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe, puanını 51 yaptı ve 54 puanlı Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.