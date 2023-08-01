Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru ekibini 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru ekibini 4-0 mağlup etti

01.08.2023 23:08

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona eren maçta Fenerbahçe, Dusan Tadic'in golüyle öne geçti. Ardından Batshuayi'nin iki golü ve İsmail Yüksek'in golüyle Fenerbahçe maçı 4-0 kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 9-0'la tur atladı.

İLY YARI GOLSÜZ SONUÇLANDI

Mücadeleye tıpkı ilk maçta olduğu gibi çok baskılı başlayan ve rakibin direncini kıran Fenerbahçe, gol pozisyonlarına girmesine rağmen fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

PERDEYİ TADIC AÇTI

Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic, 48'inci dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Tadic'in Fenerbahçe'de attığı ilk gol oldu.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

BATSHUAYI SAHNEDE

Tadic'in golü sonrası ataklarını daha da hızlandıran Fenerbahçe, 57'inci dakikada Batshuayi'nin kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

YİNE BATSHUAYI

57'de gölü bulan Batshuayi, bu kezde 59'uncu dakikada Osayi-Samuel'in yerden ortasında bir kez daha topu ağlara gönderdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

SON SÖZÜ İSMAİL SÖYLEDİ

Maç boyunca pozisyonlara giren İsmail Yüksek, 77'inci dakikada şahane bir gol atarak takımını 4-0 öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

RAKİP BEKLENİYOR

Fenerbahçe bu sonuçla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Perşembe günü oynanacak FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibi olacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru ekibini 4-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru ekibini 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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