Canlı anlatım! Feyenoord-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi - Son Dakika
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Canlı anlatım! Feyenoord-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi

Canlı anlatım! Feyenoord-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
06.08.2025 20:51
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk oluyor. Karşılaşmada Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğü var.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk oluyor. İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yönettiği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

İLK 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Timber, Hwang, Hadj-Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can Kahveci, En Nesyri.

CANLI ANLATIM:

40' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı orta En-Nesyri'yi geçerek savunma tarafından karşılandı.

39' Jayden Oosterwolde'nin sağdan getirdiği topta yaptığı tehlikeli orta kaleci Timon Wellenreuther'de kaldı.

35' Jose Mourinho 4 futbolcuyu ısınmaya yolladı. Tecrübeli hoca oyundan memnun değil.

32' Feyenoord, orta sahada topu kaptı. Sol kanattan etkili gelen ev sahibinde Leo Sauer'in ortasını savunmada Skriniar karşıladı.

31' Feyenoord Anis Hadj Moussa ile sağ kanattan etkili geldi. Oyuncunun plasesinde top az farkla auta gitti.

30' İlk 30 dakika ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi.

28' İrfan Can Eğribayat oyunu kurdu. Attığı uzun topta En-Nesyri'ye faul yapıldı.

26' Mücadelede iki takım da üstünlük kurmaya çalışsa da top iki tarafta da kalmıyor.

25' Mert Müldür, araya bırakılan topta müdahale ederek olası bir Feyenoord tehlikesini engellemiş oldu.

23' Fenerbahçe taç atışını kullandı, Amrabat'ın uzun topunda top Archie Brown ile buluşamadı.

21' Feyenoord ortasında Sem Steijn'ın ayağı Skriniar'ın kafasına geldi. Karar faul.

19'Feyenoord'daTimber'in uzaktan vurduğu şut savunmaya çarparak ağlara gitti.

18' Maalesef top ağlarda. Skor ev sahibi lehine 1-0 oldu.

16' Jordan Lotomba'nın başlattığı ataktaki uzun pas Fenerbahçe savunması tarafından engellendi. Tehlike yok.

15' Hakem, Jayden Oosterwolde'nin pozisyonu için VAR'dan devam uyarısı geldiğini işaret etti.

14' Lotomba'nın ortasında Oosterwolde'nin eline çarpan topta Feyenoord penaltı bekliyor.

13' Feyenoord, topu kontrol eden taraf. Oyuncular orta mesafeli paslarla şut arıyor.

12' Anis Hadj Moussa'nın getirdiği topta ceza sahasına gönderilen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

11' Fenerbahçe, Feyenoord'un baskısını kırdı. En Nesyri'ye gönderilen uzun topta Archie Brown'a dönen top pozisyona dönüşmeden Feyenoord kalesinden uzaklaştı.

10' Hadj Mousssa'nın getirdiği topta In-Beom Hwang'ın ortası auta gitti.

9' Fenerbahçe yarı alanından pasla çıkmaya çalışıyor.

8' Ev sahibinde Timber'ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarıya gitti.

6' Fenerbahçe, sağ kanattan Oğuz ile geldi. İçeri çevrilen topta Fenerbahçeli Szymanski'nin ters ayakla vuruşu başarısız oldu.

5' Feyenoord korner vuruşu kazandı. Steijn'in kale önününden vuruşunda top auta gitti.

4' Feyenoord, kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.

3' Karşılaşmaya Feyenoord çok hızlı başladı. Fazla adamla rakip yarı sahada boşluk arıyorlar.

1' İlk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Feyenoord, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Feyenoord-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 34ts6665:
    geçen sene ki kadrodan farkı ne? 0 0 Yanıtla
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