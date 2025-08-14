Fenerbahçe'nin tarihindeki farklı skorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'nin tarihindeki farklı skorlar

14.08.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ve yenilgilerini istatistiklerle sergiliyor.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 67 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor8-1 ( İzmir'de)
1984-198507.10.1984Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1996-199725.05.1997Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1997-199814.12.1997Fenerbahçe-Şekerspor7-0
2004-200520.02.2005Fenerbahçe-Kayserispor7-0
2008-200914.02.2009Fenerbahçe-Hacettepe7-0
2017-201814.05.2018Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe0-7

En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1990-199126.08.1990Fenerbahçe-Aydınspor1-6
1960-196118.12.1960Galatasaray-Fenerbahçe5-0
1989-199007.01.1990Fenerbahçe-Beşiktaş1-5
1999-200027.02.2000Gaziantepspor-Fenerbahçe5-1
1985-198622.12.1985Samsunspor-Fenerbahçe4-0
1986-198702.11.1986Samsunspor-Fenerbahçe4-0
1986-198716.05.1987Beşiktaş-Fenerbahçe4-0
1987-198820.09.1987Fenerbahçe-Eskişehirspor0-4
1987-198821.11.1987Fenerbahçe-Beşiktaş0-4

En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1991-199216.05.1992Fenerbahçe-Gaziantepspor8-4
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)8-1
1984-198507.10.1984Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1988-198925.03.1989Eskişehirspor-Fenerbahçe2-7
1996-199725.05.1997Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1997-199814.02.1997Fenerbahçe-Şekerspor7-0
1960-196115.10.1960Karşıyaka-Fenerbahçe1-7
1974-197522.12.1974Fenerbahçe-Göztepe7-1
1992-199306.12.1992Fenerbahçe-Karşıyaka7-1
2002-200317.11.2002Fenerbahçe- Bursaspor (Ankara)7-1
2003-200423.08.2003Fenerbahçe-Elazığspor7-1
2004-200520.02.2005Fenerbahçe-Kayserispor7-0
2008-200914.02.2009Fenerbahçe-Hacettepe7-0
2017-201814.05.2018Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe0-7
2023-202410.01.2024Fenerbahçe-Konyaspor7-1

En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1990-199126.08.1990Fenerbahçe-Aydınspor1-6
1960-196118.12.1960Galatasaray-Fenerbahçe5-0
1989-199007.01.1990Fenerbahçe-Beşiktaş1-5
1990-199106.10.1990Fenerbahçe-Trabzonspor3-5
1999-200027.02.2000Gaziantepspor-Fenerbahçe5-1
2005-200615.04.2006Manisaspor-Fenerbahçe5-3

En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1991-199216.05.1992Fenerbahçe-Gaziantepspor8-4
1988-198925.03.1989Eskişehirspor-Fenerbahçe2-7
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)8-1
2022-202309.10.2022Fenerbahçe-Karagümrük5-4

Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.

SezonTarihMaçSonuç
2005-200621.08.2005Çaykur Rizespor-Fenerbahçe1-2
2005-200627.08.2005Fenerbahçe-Samsunspor5-2
2005-200610.09 2005Fenerbahçe-Ankaraspor2-1
2005-200618.09.2005Beşiktaş-Fenerbahçe1-2
2005-200624.09.2005Fenerbahçe-Kayserispor3-0
2005-200601.10.2005Konyaspor-Fenerbahçe2-4
2005-200615.10.2005Fenerbahçe-MKE Ankaragücü2-1
2005-200623.10.2005Malatyaspor-Fenerbahçe0-3
2005-200629.10.2005Fenerbahçe-Gaziantepspor1-0
2005-200606.11.2005Sivasspor-Fenerbahçe2-3
2005-200619.11.2005Fenerbahçe-Manisaspor2-1
2005-200627.11.2005Galatasaray-Fenerbahçe0-1

Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 62 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

SezonTarihMaçSonuç
2002-200308.03.2003Galatasaray-Fenerbahçe2-0
2002-200315.03.2003Elazığspor-Fenerbahçe3-3
2002-200322.03.2003Fenerbahçe-Altay0-1
2002-200306.04.2003Adanaspor-Fenerbahçe3-1
2002-200313.04.2003Fenerbahçe-Gençlerbirliği3-3
2002-200316.04.2003Denizlispor-Fenerbahçe1-1
2002-200320.04.2003Beşiktaş-Fenerbahçe2-0
2002-200326.04.2003Fenerbahçe-Samsunspor1-1
2002-200303.05.2003Bursaspor-Fenerbahçe2-1

Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

SezonTarihMaçSonuç
1967-196831.12.1967Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu1-0
1967-196807.01.1968Şekerspor-Fenerbahçe0-0
1967-196803.02.1968Fenerbahçe-Feriköy1-0
1967-196811.02.1968Fenerbahçe-Vefa0-0
1967-196818.02.1968Fenerbahçe-Eskişehirspor3-0
1967-196825.02.1968MKE Ankaragücü-Fenerbahçe0-2
1967-196803.03.1968Fenerbahçe-Galatasaray3-0
1967-196809.03.1968Fenerbahçe-Altay1-0
1967-196817.03.1968Fenerbahçe-Ankara Demirspor0-0
1967-196824.03.1968Fenerbahçe-Gençlerbirliği0-0
1967-196831.03.1968Bursaspor-Fenerbahçe0-1
1967-196814.04.1968Fenerbahçe-PTT2-0

Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.

Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

SezonTarihMaçSonuç
1980-198122.02.1981Fenerbahçe-Galatasaray0-1
1980-198101.03.1981Trabzonspor-Fenerbahçe0-0
1980-198108.03.1981Fenerbahçe-Kocaelispor0-0
1980-198115.03.1981Altay-Fenerbahçe0-0
1980-198129.03.1981Fenerbahçe-Beşiktaş0-1

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin tarihindeki farklı skorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:42:35. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin tarihindeki farklı skorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.