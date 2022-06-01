Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler... - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler...

01.06.2022 13:01

Dünyaca ünlü Portekizli Jorge Jesus Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. İşte çalıştığı 12 takımda 16 kupa kazanan "kupa canavarı" Jesus'un başarılarla dolu kariyeri...

Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli kulüp tecrübeli çalıştırıcı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

JORGE JESUS KİMDİR ?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğdu. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı.

Jorge Jesus kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili tüm merak edilenler

FUTBOL KARİYERİ 16 YIL SÜRDÜ

16 yıl süren futbol hayatındaBelenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi takımların formasını giyen Jesus, beklentilerin altında kaldığı bir futbol kariyeri geçirdi. 16 yılda 160 maça çıkan Jesus, 1989 yılında profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Jorge Jesus kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili tüm merak edilenler

BAŞARILARLA DOLU TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Portekiz'de uzun süre alt seviye takımlarda çalışan Jesus, 2008 yılında göreve başladığı Braga'daki performansıyla adını Avrupa futboluna duyurdu.

Braga'nın başında 47 maça çıkan Jesus, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

Jorge Jesus kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili tüm merak edilenler

BENFİCA'DA İLK DÖNEMİ

Düşük bütçeli bir takım olmasına rağmen Avrupa'da adından söz ettiren, ligi ise 5. tamamlayan Kırmızı Beyazlılar'da teknik direktör Jesus, sezon sonu ülkenin köklü ekiplerinden Benfica'nın başına geçti. Burada 6 yıl geçiren ve Benfica'ya 3 lig şampiyonluğu, 5 Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupası kazandıran başarılı çalıştırıcı, 2012/2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde takımına final oynatmayı başardı.

Yarı finalde Fenerbahçe ile rakip olan Jesus'un Benfica'sı, ilk maçı 1-0 kaybetse de rövanşı 3-1 kazanarak final biletini almıştı. İlk maçı Egemen Korkmaz'ın golüyle kazanan Kanarya'da Baroni'nin kaçırdığı penaltı ise sarı lacivertli camiayı ve futbolseverleri üzmüştü. Finalde kazanan ise 2-1'le İngiltere temsilcisi Chelsea olmuştu.

Benfica'da 21 maçta 227 galibiyet, 47 mağlubiyet ve 47 beraberlik alan Jesus, adını efsaneler arasında yazdırmayı başarmıştı.

Jorge Jesus kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili tüm merak edilenler

BENFİCA'NIN EZELİ RAKİBİ SPORTİNG'İN BAŞINA GEÇTİ

Tecrübeli teknik direktör 2015 yılında beklenmedik bir kararla Benfica'nın ezeli rakibi olan Sporting Lizbon'un başına geçti. O dönem Portekiz basını, Benfica'nın borçları nedeniyle maaşında indirime gitmesi talebinde bulunduğu Jesus'un, bu teklifi reddettiği ve Sporting Lizbon ile yüksek bir yıllık ücrete anlaştığını öne sürmüştü.

Portekizli teknik adamın bu kararı, iki takım arasında ciddi bir gerginliğe sebep olurken Sporting, Jesus'u Twitter sayfası üzerinden "Evine hoşgeldin Jorge Jesus" yazılı bir fotoğrafla açıklamıştı. İmza töreninin ardından konuşan Jorge Jesus ise başkent ekibi ile anlaşarak hayatında yeni bir döneme başladığını ifade etmişti.

Jorge Jesus kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili tüm merak edilenler

SPORTİNG'DE 2 KUPA

Sporting'de ligi 1 kez 2., 2 kez de 3. bitiren Jorge Jesus, başkent ekibine 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası kazandırdı. Benfica'da ligde yaşadığı başarıyı Sporting'e taşıyamayan Jesus, geçirdiği 3 yılın ardından Al Hilal'e anlaştı.

AL HİLAL'DE BAŞARILARINA DEVAM ETTİ

Jesus yönetiminde muhteşem bir dönem geçiren Suudi Arabistan ekibi, 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Al Hilal'de 2.45 puan ortalaması yakalayan ve 1 Süper Kupa kazanan Portekizli teknik direktör yine beklenmedik bir kararla Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti.

Jorge Jesus kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili tüm merak edilenler

BAŞARILARLA DOLU FLAMENGO KARİYERİ

Jorge Jesus, Flamengo'ya Copa Libertadores, Brezilya Ligi Şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Recopa Sudamericana'yı kazandırdı. Haziran 2019-Temmuz 2020 yılları arasında çalıştığı Brezilya'da kupalara ambargo koyan kurt hoca, Ağustos 2020'de sürpriz bir kararla Benfica'ya döndü. İlk dönemindeki başarısını ikinci dönemine yansıtamayan Portekizli çalıştırıcı, 1.5 sezon görevde kaldı. Bu dönemde 53 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Jorge Jesus kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili tüm merak edilenler

KUPA CANAVARI

Jesus, 12 farklı takımda 16 kupa kazandı. 7 kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıktı ve bunların 5'inde turu atlamayı başaran taraf oldu. Teknik direktörlük kariyerinde 834 maçta 516 galibiyet aldı.

HEDEF FENERBAHÇE İLE KUPALAR KAZANMAK

Kupa canavarı Jesus'un Fenerbahçe'deki tek hedefikupalara ambargo koymak olacak. Sezonu erken açacak olan sarı lacivertlilerde Jesus ve ekibi hiç vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler... - Son Dakika
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