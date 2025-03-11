Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK\'ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

11.03.2025 20:06
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart gören Galatasaray yedek kalecisi Günay Güvenç ise, hakaret nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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