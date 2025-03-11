Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK\'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart gören Galatasaray yedek kalecisi Günay Güvenç ise, hakaret nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
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