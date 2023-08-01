Fenerbahçe, Zimbru ile rövanş maçına çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Zimbru ile rövanş maçına çıkıyor

01.08.2023 20:54

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skora sahip. Fenerbahçe, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşıyor. 20:30'da başlayan müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetiyor.

İLK MAÇ 5-0

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

İLK 11'LER

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi.

256'INCI MAÇ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1 Ağustos Salı günü Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

CANLI ANLATIM

22' Hızlı gelişen Zimbru atağında Crespo'nun Caruntu'ya yaptığı müdahale sebebiyle faul düdüğü çaldı.

20' Tadic'in ortasında savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

16' Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

14' İsmail Yüksek, orta alanda Ibrahima Soumah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

12' İrfan Can Kahveci, sağ kanattan koşu gösteren Osayi-Samuel'i görmek istedi. Ofsayt bayrağı havada.

11' Müthiş şut! Batshuayi'nin indirdiği topta İrfan Can Kahveci çok sert bir şut çıkardı. Dıştan içe falso alan top direğin yanından auta çıktı.

9' Sol kanattan çizgiye inen King içeri çevirmek istedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

6' Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

3' İsmail Yüksek, derin bir pasla İrfan Can'ı görmek istedi. Son anda savunma araya girdi.

2' İlk düdük ile birlikte Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşti.

1' Mücadelede ilk düdük geldi. Başarılar Fenerbahçe

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Moldova, Spor, Son Dakika

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