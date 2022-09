Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında net bir oyunla net bir galibiyet aldıklarını belirtti. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise son dakikalarda farkı 1'e indirmelerine rağmen beraberlik için sürenin yetmediğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ve daha fazla gol atabileceklerini belirten Buruk, "Maçın 1'inci dakikası gol pozisyonu ile başladık. Uzatmalarda gol pozisyonu ile bitirdik. Çok gol pozisyonuna girdik. 3 gol attık ama çok daha fazla gol bulabilirdik. 3-2 olması 3-4 dakika korkutsa da oyun olarak bütün bölümlerde üstün oynadık. Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz. Ofansif oyunumuzu artırıyoruz. Oyuncularımız gerçek performanslarını buluyor. Bu maç attığı gollerle Kerem'in dönüşü oldu. Çalışan bir oyuncuydu. 5 haftadır atamamıştı ama Kerem'in atması ayrıca sevindirdi. Net oyun, net galibiyet daha da farklı olabilirdi. Takımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların varlığı bizim için çok önemli. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

"EMİN OYUNUN GENELİNDE İYİ OYNADI"İlk kez duran toptan gol yediklerinin altını çizen Buruk, "İlk defa duran toptan gol yedik. Takımın en uzunu Emin'in üstünden geçip gol oldu. Emin de bugün iyi oynadı. Goldeki pozisyon da onun için zor bir toptu. En uzun adamın üstünden geçti. Oyunun genelinde iyi oynadı. Net pozisyonlara girdik. Biz de atabilirdik. Son dakikada değişiklikler duran toptaki yerleri de değiştiriyor. Bunların da etkisi oldu" şeklinde konuştu."OYNAMAYANLAR BİZİM İÇİN DAHA DEĞERLİ OLACAK"Okan Buruk, kadrodaki oyuncuların durumu ve yeni gelen oyuncularla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Transferler 2 gün önce geldi ama 2 gün önceye kadar da en iyisini yapmaya çalıştık. Gelenler de bize destek olacaklar. Forma rekabeti olacak, bu benim için güzel bir şey. Az oyuncudansa çok oyuncu olması güzel. İnsan olarak çok iyiler. Birlikteliğin yukarılara gittiğini görüyorum. Bu beni çok sevindiriyor. Hem karakterli hem de kendi içinde bunu yaşayınca farklı oluyor. Oynamayanlar bizim için daha değerli olacak. Bütün oyuncularımızı hazır tutmaya çalışacağız. Takım kazandığı zaman herkes mutlu olur. Bu bizi mutlu ediyor."ICARDI VE MATA'NIN DURUMUYeni transferler Mauro Icardi ve Juan Mata için performans testleri yaptıklarını aktaran Buruk, "En iyi durumda kimse o oynayacak. Burada takımın başarısı için en iyileri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Şu anda yeni gelenlerin adaptasyon süreci var. Icardi ve Mata'nın bugün testlerini yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren kadroya sokmaya çalışacağız. Yüzde yüzlerini bulmaları önemli. Onlardan gelen geribildirim önemli. En iyi şekilde bunu hazırlayacağız. Cuma sonrası milli takım arası var. Ondan sonra tekrar bir maç ve bay olacağız yine aramız var. Önümüzdeki haftalar yüzde yüzü bulma adına kolaylık sağlayacak" dedi."8 ARTI 3 KURALI BÜTÜN HOCALARI ZORLUYOR"Altyapı oyuncularının kadroda yer alması ile ilgili sorulan soruya ise Okan Buruk şöyle cevap verdi: "8 artı 3 kuralı bütün hocaları zorluyor. Transferde de zorlanıyorsunuz. Maddi anlamda da çok para ödüyorsunuz. Bizim için zor bir denklem. Oyuncu değiştirirken de kim girdi kim çıktı böyle bir matematiğimiz var. Kendi özkaynak düzenimizden çıkanlar önemli. Emin, Yunus sahadaydı. Bizim için önemli. Mete kadrodaydı. Zaman zaman Hamza oynadı. Ayrılan Türk oyuncular oldu. Hepsi bizim için iyi çalıştılar. Ayrılmak isteyenler ve bizim ayrılmasını istediğimiz oyuncular oldu. Bir yandan da kendi içimizdeki Türk oyuncularımızda sayı 28, 29, 30'a geliyor. Bu oyuncuları Galatasaray için yetiştirmeye çalışıyoruz."Okan Buruk, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacakları Konyaspor müsabakası öncesi taraftara açık idman yapılması yönünde gelen soruya ise, "Bu hafta cuma günü maç var. Yönetimin böyle bir tasarrufu olursa buna sıcak bakarız. Cuma günü taraftara açık bir maçımız var buna odaklanacağız" cevabını verdi."YUSUF'U KEŞKE TÜRK OLARAK OYNATABİLSEK"Takıma yeni katılan Yusuf Demir hakkında da açıklamalarda bulunan Buruk, "Çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf'u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye 'yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum" diye konuştu."OLIVEIRA DİREK SORUNUNU ÇÖZERSE BELKİ DE LİGİN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCULARINDAN OLACAK" Sergio Oliveira 'nın sergilediği performans ile ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam, "Hücumda bize çok iyi işler yaptı. Direkle bir sorunu var. Direk işini de çözersek belki de ligin en çok gol atan oyuncularından biri olacak. Haftalardır süregelen direğe vurma alışkanlığı var Temposu her geçen gün yükseliyor. Biraz onun savunma yönünü Torreira ile kapatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."KEREM, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA STADIMIZA ÇOK RAHAT ÇIKACAK"Karşılaşmada 2 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu 'na güvendiğini aktaran Okan Buruk, "Sezon başından beri gol atamaması asist yapamaması onu olumsuz etkiledi. Bugün de maç öncesi de Kerem'i düşündük. İnsanlar bile maç iyi gittiğinde problem yok ama kötü gidince 'o niye oynadı' diyor. Kerem'e güvenim tam. Ona da göstermeye çalışıyoruz. Beklentimiz yüksek. İkinci yarı Kerem'in atabileceği golleri attı. Ayrıca mutlu oldum. Önümüzdeki hafta stadımıza çok rahat çıkacak" açıklamasında bulundu.Okan Buruk, Dries Mertens 'in performansıyla ilgili olarak ise "Bugün belki ilk yarı tam olarak bir önceki maça göre aynı değildi. Saha içerisinde Mertens'i çok önemsiyorum. Hücum olarak öne çıkmasa da oyunun içinde olan bir oyuncu. İkinci yarı daha da iyi oynadı. Sonradan katılmaları kendilerini bulma sürelerini uzatıyor. İyi çalışıyor. Yaşını belli etmeyen bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda skor anlamında da devam edecektir" ifadelerini kullandı ve sözlerini tamamladı.NECATİ ERKMEN: SON DAKİKALARDA GOLÜ BULDUK AMA SÜRE YETMEDİ

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise oyuna iyi başladıklarını söyleyerek, "Golü bulduk. İki haftadır iyi gidiyorduk. Gol sonrası kısa sürede beraberliği yakaladılar. İkinci yarı hamle yaptık, önlem aldık. İyi oynayarak son dakikalarda da golü bulduk ama süre yetmedi. İki haftadır kazanıyorduk. Önümüzdeki hafta önemli bir maçımız daha var. Yarından itibaren o müsabakaya hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.