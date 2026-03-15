Galatasaray Şampiyonluk Yolunda Avantajlı - Son Dakika
Galatasaray Şampiyonluk Yolunda Avantajlı

15.03.2026 11:35
Galatasaray, Süper Lig'de 26. haftaya lider girerek şampiyonluk hedefine 7 puan farkla yaklaştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yedişer puan önünde girerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 25 haftada 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 61 puan toplayarak 26. haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Ligde dün 42 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek puansız kapattığı haftayı 3 puanla geçen "Cimbom" sarı-lacivertlilerle puan farkını 7'ye çıkardı. Takipçilerinden Trabzonspor ise Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek 7 puanlık farkı korudu.

Ligde 25 kez şampiyon olarak en fazla mutlu sona ulaşan takım olan Galatasaray, bu sezon da ipi önde göğüsleme hedefinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, üst üste 4, toplamda da 26. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Altı galibiyet şampiyonluğa ulaştıracak

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de kalan 8 maçın 6'sını kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Süper Lig'in kalan bölümünde Göztepe (D), Trabzonspor (D), Kocaelispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu maçların 6'sından 3 puan çıkarırsa üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna uzanacak.

Sezonun geri kalan bölümünde maç başına 2,46 puan ortalaması yakalayan "Cimbom" aynı performansı devam ettirmesi halinde yaklaşık 20 puan alarak zafere ulaşacak.

Okan Buruk, futbolcuyken başardığını teknik adam olarak tekrarlamak istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde yaşadığı 4 sezon üst üste şampiyonluk serisini teknik adam olarak tekrarlamaya çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin sembol isimlerinden olan Buruk, 1996-2000 arasında Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak rekor kıran takımın önemli parçalarından biriydi. Teknik adam olarak Galatasaray'da son 3 sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Buruk, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri durumunda futbolculuk kariyerindeki başarısını tekrarlayacak.

Futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye'de en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, hem apoletlerine bir yıldız daha ekleyecek hem de Galatasaray'a ait şampiyonluk serisi rekorunu egale edecek.

Son 31 sezonda 15 şampiyonluk

Galatasaray, Süper Lig'de son 31 sezonda 15 kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'ye Avrupa'dan kupa getiren tek futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında da açık ara rakiplerinin önünde bulunuyor. Galatasaray, lider olduğu ligin yanı sıra kupada ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Avrupa'da İngiliz temsilcisi Liverpool'u UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 yenen Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günkü rövanş mücadelesinde iyi bir sonuç alarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek.

Ligde 1994-1995 sezonundan bu yana 15 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 16, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kovalayacak.

Önde olduğu yarışlarda geçilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de 31 sezonluk dönemde son 8 haftaya lider girdiği hiçbir yarışta geçilmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yaşadığı 15 sezonun 12'sinde son 8 maça lider girdi. "Cimbom" söz konusu sezonlarda rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi.

Üç kez geriden gelip kazandı

"Cimbom" son 31 sezonda 3 kez son 8 haftada geriden gelerek şampiyonluğa ulaştı."

Sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonunda son 8 maçlık periyoda lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında 2. sırada girdi. Kalan bölümde rakibine 2 puan fark atan Galatasaray, ipi önde göğüsledi.

Galatasaray, 2007-2008 sezonunda da son 8 haftaya lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde, aynı puanı olan Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, son 8 maçta siyah-beyazlılardan 7, sarı-lacivertlilerden 6 puan fazla toplayarak şampiyon oldu.

"Cimbom" son olarak 2018-2019 sezonunda geri dönüşe imza attı. Sezon içinde 8 puan geri düştüğü Başakşehir karşısında son 8 haftaya 6 puan geride girdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu rakibinin 2 puan önünde bitirdi."

Süper Final'de güçlü rakiplere izin vermedi

Galatasaray, Süper Final'in oynandığı 2011-2012 sezonunda güçlü rakiplerine şampiyonluk kaptırmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde normal sezonun son 2 haftasına 71 puanla lider girdi. Fenerbahçe 64, Trabzonspor ve Beşiktaş ise 54'er puanla rakiplerini takip etti.

Statü gereği normal sezonun bitmesiyle toplanan puanlar yarı yarıya düşürülerek 6 maçlık Süper Final'e geçildi. "Dört Büyükler"in birbiriyle mücadele ettiği ve son saniyeye kadar heyecanın devam ettiği Süper Final'de de geçilmeyen Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'ın son 15 şampiyonluğu

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olduğu 15 sezondaki son 8 haftaya girildiği puanlar ve rakiplerine göre sezon sonundaki performansı şöyle:

Sezon8 hafta kala puanıSıraRakipleri (Puan)Sezon sonu puanıTakipçileri (Puan)
1996-97601BJK (58)/ FB (57)82BJK (74)/ FB (73)
1997-98551FB (54)/ TS (54)75FB (71)/ TS (66)
1998-99601BJK (57)/ FB (52)78BJK (77)/FB (72)
1999-2000661BJK (58)79BJK (75)
2001-02561FB (55)/ BJK (53)78FB (75)/ BJK (62)
2005-06622FB (62)83FB (81)
2007-08572BJK (58)/ FB (57)/ Sivasspor (55)79FB (73)/ BJK (73)/ Sivasspor (73)
2011-12711FB (64)/ TS (54)/ BJK (54)48FB (47)/ TS (33)/ BJK (33)
2012-13501FB (46)71FB (61)
2014-15581FB (56)/ BJK (55)77FB (74)/ BJK (69)
2017-18541Başakşehir (53)/BJK (50)/ FB (48)75FB (72)/ Başakşehir (72)/ BJK (71)
2018-19522Başakşehir (58)/ BJK (47)69Başakşehir (67)/ BJK (65)
2022-23691FB (63)/ BJK (59)88FB (80)/ BJK (78)
2023-24811FB (79)102FB (99)
2024-25711FB (68)95FB (84)
Not: Süper Final oynanan 2011-2012 sezonunda normal sezonda toplanan puanlar yarıya düşürülerek yola devam edilmiştir.
Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluk Yolunda Avantajlı - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi Ailesi sinir krizi geçirdi 5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
Park halindeki otomobilde ölü bulundu Park halindeki otomobilde ölü bulundu
İki bankanın izinleri iptal edildi İki bankanın izinleri iptal edildi
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:49
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş Sergen Yalçın tam 8 isme ’’Güle güle’’ dedi
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme ''Güle güle'' dedi
11:43
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:33
Saran’a söz vermiş Tedesco’nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
11:22
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay Belki de takımını şampiyon yaptı
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:55
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
09:11
İsrail’in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826’ya yükseldi
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
SON DAKİKA: Galatasaray Şampiyonluk Yolunda Avantajlı - Son Dakika
