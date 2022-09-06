Bakan Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'teki tanıtımına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe Oyunları, milli kimliğimiz açısından, milli kimliğimizi inşa eden unsurlar açısından önemli bir özellik ve sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlık açısından bir ortak birikim ve bunun yansıması ve tabii ki gelecek nesillere, yarınlara aktarılması gereken bir emanet." dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde hazırlıkların sürdüğü alanda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyona 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağını söyledi.

Etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, "Aynı zamanda 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına da sahip olan Bursa, Türk tarihinde çok önemli bir şehirdir. Osmanlı'nın yanı sıra tarihin ve medeniyetin de başkentlerinden biridir. Bursa, ülkemizin gurur kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesindedir." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları ile büyük ve derin anlamlara sahip uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporlar tarihinde çok önemli bir yerinin bulunduğuna işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki bizler için tarihimizi ve kültürümüzü korumak, bu anlamda birlikteliğimizi, kardeşliğimizi geliştirmek, iş birliği ve dayanışmamızı güçlendirmek için de çok ama çok önemli bir vesile olarak görüyoruz. Göçebe Oyunları, milli kimliğimiz açısından, milli kimliğimizi inşa eden unsurlar açısından önemli bir özellik ve sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlık açısından bir ortak birikim ve bunun yansıması ve tabii ki gelecek nesillere, yarınlara aktarılması gereken bir emanet. Bunu böyle görüyoruz. Bu şekilde algılıyoruz. Bu ruhla, bu bilinçle inanıyorum ki bu oyunlar hem 4'üncüsü olması hasebiyle hem bundan sonrası için de önemli bir kilometre taşı olacaktır."

"Ülkemiz spor organizasyonlarında artık bir marka"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası spor müsabakalarının; ulusların, bölgelerin, şehirlerin kimliklerini, değerlerini ve markalarını hedeflenen kitlelere ulaştırmak için bir araç olarak kullanıldığını belirtti.

Bu noktada Dünya Göçebe Oyunları'nın, tüm dünya halklarına sahip oldukları geleneksel birikimi, spor kültürü özelinde etnospor birikimini ortaya koymaları, onu tanıtma, yaşatma ve geliştirmeleri bakımından önemli bir imkan sunduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Dünden bugüne uzanan geleneksel sporlar 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda icra edilecek. Bu anlamda oluşturulacak mekanlarla, spor alanlarıyla programın ince detaylarıyla çok güzel organizasyonlarıyla, unutulmaz bir ev sahipliğine sahip olacak. Halen icra edilen geleneksel sanatlar, sahne sanatları veya Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünde en güzel şekliyle ortaya konulacak. Ziyaretçilerimiz hem bu sanatları izlerken aynı zamanda da bu sanatları deneyimleme imkanına sahip olacaklar." diye konuştu.

Kasapoğlu, etkinlikte çocuklar için de "Çocuk Obası" oluşturulacağını dile getirdi.

Bu kapsamda atölye alanlarıyla, sanatsal etkinliklerle birtakım imkanların çocuklar, gençler için sunulacağını aktaran Kasapoğlu, "Dünya mutfağından yöresel lezzetlerle, ülkelerin önde gelen şefleri burada ziyaretçilerimize sunumlar yapacaklar. Zengin kültürel değerlerin tanıtımı da oba çadırları ortamında 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak belediyelerimizin ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.

Kurumsallaşma yolunda atılan pek çok adımla oyunların dünya spor sahnesinde saygın bir yer edinmesi ve bu saygınlığının güçlenmesinin en büyük amaçlarından biri olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu markayı tüm kültürel bir birliği sağlamak, evrensel bir görünüme kavuşturmayı amaç edindik. Ülkemiz spor organizasyonlarında artık bir marka. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle sahip olduğumuz altyapı hem organizasyonlar açısından hem de bu organizasyonlardaki markamızın güçlü bir şekilde algılanması açısından çok ama çok büyük bir avantaj. Bunu golften kış oyunlarına, su sporlarına, salon sporlarına kadar her alanda görüyoruz."

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ülke olarak çok özel bir ev sahipliğini gerçekleştireceklerini söyledi.

Göçebe Oyunları vesilesiyle Bursa'ya, bu güzide bölgeye sürdürülebilir tesis, altyapı kazandırmanın ayrı bir güzellik ve sevinç kaynağı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "İnanıyorum ki bu güzel altyapı bundan sonraki süreçte de yine ülkemize ve tüm dünyaya bir imkan olarak, bir ciddi tesis olarak da hizmet vermeye devam edecek. İlk üçü Kırgızistan'ın ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Göçebe Oyunları'na Türkiye de en güzel şekilde ev sahipliğiyle damgasını vuracak." diye konuştu.

Kasapoğlu, konuşmasının ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve organizasyona katılacak 40'tan fazla ülkenin büyükelçileriyle oyunların yapılacağı alanda inceleme yaptı.

Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, alandaki yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.