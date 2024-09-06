Golbol Kadın Milli Takımı Şampiyon - Son Dakika
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Spor

Golbol Kadın Milli Takımı Şampiyon

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İsrail'i mağlup ederek şampiyon oldu. A Milli Futbol Takımı ve diğer milli takımların maçları da bugün oynanacak.

06.09.2024 10:23
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GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNÜYOR

16.00 Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finalde İsrail'i 8-3 mağlup ederek şampiyon oldu. 3'üncü kez üst üste şampiyon olan ay-yıldızlılar, bugün yurda dönecek.

Milli para tekvandocu Gamze Gürdal: Olimpiyat madalyasını şahsi meselem yapmıştım

Paris 2024 Paralimpik Oyunları para tekvando branşında gümüş madalya alan milli sporcu Gamze Gürdal, "Şahsi meselem yaptığım olimpiyat madalyasını 30 Ağustos Zafer Bayramımızda ülkeme, vatanıma, milletime getirmek istedim ve bunu başardım. Kendimle gurur duyuyorum" dedi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler'in konuğu olacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

19.45 Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek.

U20 MİLLİ TAKIMI

19.00 U20 Milli Takımı, U20 Elit Lig'de Pendik Stadyumu'nda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekipte, Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, lige verilen milli arada 4 gün izin yapacak. Trabzonspor maçının hazırlıkları 10 Eylül Salı günü yapılacak antrenmanla başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI

YÜZME

10.53 Sümeyye Boyacı - Sevilay Öztürk, Kadınlar S5 50M Kelebek eleme

11.54 Umut Ünlü, Erkekler S3 50M Serbest Eleme

12.28 Turgut Aslan Yaraman, S8 100M Serbest Eleme

JUDO

- Döndü Yeşilyurt, Kadınlar J2 57 Kg

- Merve Uslu Hajabipour, Kadınlar J1 70 Kg

- Gökçe Yavuz, Erkekler J1 73 Kg

- Recep Çiftçi, Erkekler J2 73 Kg

ESKRİM

- Hakan Akkaya, Erkekler Epe A

HALTER

13.00 Uğur Yumuk, Erkekler 72 Kg

MASA TENİSİ

14.00 Neslihan Kavas, Tek Kadınlar WS9 Çeyrek Final

UZUN ATLAMA

20.50 Esra Bayrak - Fatma Damla Altın - Reyhan Taşdelen, Kadınlar T20 Uzun Atlama Finali

TÜSF Başkan Adayı Türkmen: Daha aktif gençliğe ulaşmak için gayret edeceğiz

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) başkanlığına aday olduğunu duyurarak, "Bütün bu kuruluşlarla Birlikte el ele vererek yükseköğretim kurulumuzla üniversite yönetimlerimizle birlikte daha aktif gençliğe ulaşmak için daha dinamik üniversite külliyeleri, kampüsleri oluşturabilmek için gayret edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Golbol Kadın Milli Takımı Şampiyon - Son Dakika

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