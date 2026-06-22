Hacıosmanoğlu Milli Takıma Destek Çağrısında Bulundu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takıma sahip çıkan 85 milyon vatandaşımızı sevindirmek istediklerini ancak bu turnuvada bunu yapamadıklarını söyleyen İbrahim Hacısomanoğlu, "Dünyanın her tarafından binlerce vatandaşımız milli takımlarını desteklemek için Amerika'ya geldiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde, sabahın erken saatlerinde kalkıp binlerce insanın ülkenin her ilinin, ilçesinin meydanlarında toplanıp milli takımlarına verdikleri coşkulu destekten dolayı onlara da şükranlarımı sunuyorum. Gönül isterdi bu kadar özveriyle takımlarına sahip çıkan 85 milyon insana burada başarıyı yakalayıp, onları da sevindirmek ama her şerde hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır, Cenab-ı Allah nasip etmedi. Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız da teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA KUPASI'NA BU HEDEFLER İÇİN GELMEMİŞTİK'

Dünya Kupası'na böyle bir sonuç için gelmediklerine dikkat çeken Hacıosmanoğlu, ""Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Malzemecisinden tutun futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü Dünya Kupası'na bu hedefler için gelmemiştik. Ama insanlar şunu bilsin ki, o saygı duyduğumuz 85 milyon aziz milletimiz, en az onlar kadar burada emeği geçen işte malzemecisi, futbolcusu, teknik kadrosu, yönetimi, bizler de onlar kadar üzüldük ve hala kalbimiz onun ezikliğini hissediyor. Unutmayalım ki bizleri buralara taşıyan Bizim Çocuklar. Bunların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda oynanacak olan turnuvalarda belki de 3-4 turnuvayı bir arada oynayacak çocuklar. Bunlar bizim çocuklarımız, destek olmamız lazım" diye konuştu.

'BİZİM ÇOCUKLARA 'BAŞKA ÇOCUK ADI TAKMAYA KADAR GİDECEK KADAR' AHLAKSIZLAŞAN BU İNSANLARIN, NEYE HİZMET ETTİKLERİNİ 80 MİLYONUN TAKDİRİNE SUNUYORUM'

Olumlu ve yapıcı eleştirileri her zaman kabul ettiklerini yineleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizim onlara saygımız var ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, bizim çocuklara 'başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar' ahlaksızlaşan bu insanların, neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl iki sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattıysa, inşallah bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaktır" dedi.

'BİZ YOLDA YÜRÜDÜKLERİMİZİ YOLDA BULDUKLARIMIZLA ASLA DEĞİŞMEYİZ'

Futbolcular ve teknik heyete sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız, aziz Türk milleti de sahip çıkacak; ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabii burada işte diyorlar ki, başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi gün, saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes 'Federasyon başkanı böyle konuşur mu?' diyor. Evet konuşur, alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok"

'KALBİNDEN SÖYLEMESİ GEREKENİ CESARET EDİP DİLİNDEN SÖYLEMEYEREK ANCAK ELİYLE CEVAP VERİRLER'

Kalbinden geçenle konuştuklarının aynı olduğunu belirten başkan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi, anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasına cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagajı olup, bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Biz, kalbimiz bu, dilimiz bu. Kalbimizden ne geliyorsa dilimizden söylemeye de devam edeceğiz. Onun için herkesin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü bu çocuklar bizi bir yerlere taşıyacak. Onun için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar, 85 milyon aziz Türk milletimize bu hayal kırıklığını yaşattığımız için samimiyetimize inansınlar; bütün ekip olarak onların kalbi nasıl sızlıyorsa bizimki en az onlar kadar sızlıyor. Bunları telafi edecek olan yine bu çocuklardır. Onların da telafi edeceğine sonsuz inancımız var"

'DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR AHLAK SINIRLARINI AŞAN İNSANLAR TOPLULUĞU YOK'

Bazı eleştirilerin saygısızlık boyutuna geldiğine dikkat çeken İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuda kanuni bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi. Hacıosmanoğlu, "Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını, bu insanlara artık yorum değil, saygısızlık boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'nda çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum: Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığı'na görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Bununla ilgili acilen kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sayın Bakanımız en kısa sürede başlatır" ifadelerini kullandı

'CENAB-I ALLAH BU ÇOCUKLARA, YİNE BU AZİZ MİLLETİ SEVİNDİRMEYİ NASİP EDECEK'

Herkesin hata yapabileceğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Elbette ki futbolcunun da hatası olur, teknik kadronun da hatası olur, bizlerin de hatası olur. Ama sonuçta birinci dakikada bir top direğin dibinden içeri giriyor, değil mi? Hocayı teknik olarak eleştirebilirsiniz. Sonuçta ikinci yarıda yaptığı değişiklikler ortada. O direğin dibinden içeriye giren top, senin vuruyorsun üst direkten, yan direkten dışarıya çıkıyor. Her şerde bir hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır. Onun için biz önümüze bakacağız. Cenab-ı Allah bu çocuklara, yine bu aziz milleti sevindirmeyi nasip edecek."

'YÖNETİM OLARAK DA BAŞKAN OLARAK DA BU SORUMLULUĞU ELBETTE ÜZERİMİZE ALIYORUZ'

İşin kolayına kaçmadıklarını ve yönetim olarak sorumluluğu aldıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki, 'Elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık' ama bu öyle bir şey değil. Bu yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette üzerimize alıyoruz. Biz de yaptık, çocuklar da yaptı. Bunu sağduyulu insanlara gidip konuştuğunuz zaman da onlar size söylüyor zaten. Benim telefonumda binlerce mesaj var. ya ben arkadaşlara da söyledim; Trendyol'un CEO'su Çağlayan Bey'in 21 yaşında kızı mesaj attı, o da bana attı. Kız çocuğu, 'Baba, bu çocuklara sahip çıkalım, sen de destek oluyorsun. Herkesin destek olması lazım. Birçoğu benden ufak' diyor. 21 yaşında bir kız çocuğu söylüyor bunu. Herkesin ondan ilham, ders alması lazım. Bu çocuklara bizim sahip çıkmamız lazım. Gönül isterdi elbette ki bugün burada farklı bir şeyi konuşalım. Teknik olarak eleştiriyorsunuz da Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından dışarı çıkmasa içeri girse bugün farklı bir şey konuşuyorduk. Onun için bunlara, bunlara takılmayalım. Yine bunları düzeltecek olan teknik kadro ve değerli kardeşlerimizdir. Onlara sahip çıkalım, dediğim gibi Cenab-ı Allah yine bu aziz millete büyük başarıları bunlarla yaşatacak" dedi.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın istifasının gündeme gelip gelmediğiyle ilgili gelen soruya başkan Hacıosmanoğlu, şöyle cevap verdi:

"Hiç ona fırsat vermedim. Fırsat vermedim. Yani öyle bir konuşma geçmedi aramızda, ona da fırsat vermeye gerek yok zaten. Siz başkansanız oradaki hem oyuncunun psikolojisinden hem hocanın psikolojisinden anlayıp ona destek olmanız lazım, öyle bir ortama sürüklememeniz lazım"

'BU NİFAKLARI TAKIMIN İÇİNE SOKMAYA NE GEREK VAR'

Henüz ilk maçın ardından takımın içine nifak sokulmak istenildiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Şimdi baktığınız zaman da istatistikleri söyleyeceğiz, bu sefer de 'İstatistikleri niye söylüyorsunuz' diyorsunuz. Yani sonuçta son iki maçtaki istatistiklere baktığınız zaman da 65 şut atmışsınız. Kötü mü oynadınız? Daha tedbirli olabilir miydi? O ayrı bir konu ama elbette ki eleştirilecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz, elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Ben onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. 'Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış' gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim Çocukları başka bir çocuk sıfatı yüklemeye çalışanlara söylüyoruz, o ahlaksızlara söylüyoruz. Takımın kaptanının, takımı yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var, daha ilk maçtan itibaren başladınız. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

'BU AHLAKSIZ ELEŞTİRİLERİN ONLARA VERMİŞ OLDUĞU BİR RAHATSIZLIK VARDI'

Futbolcuların üzerinde baskı olup, olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sadece bu ahlaksız eleştirilerin onlara vermiş olduğu bir rahatsızlık vardı. Onun dışında bir baskı yok çocukların üzerinde."