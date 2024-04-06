İşitme Engelli Şampiyon Sporcu Sadık Talayhan Türkiye Üçüncüsü Oldu

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Sökeli işitme engelli şampiyon sporcular Önder ve Yadigar Talayhan'ın oğulları 5. Sınıf öğrencisi Sadık Talayhan da, şampiyon anne ve babasının yolundan gidiyor. Gelecek vaat eden minik sporcu Grekoromende Türkiye Üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Aydın Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Güreş Müsabakaları, heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yaptı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen müsabakalar, 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda yapıldı. Ülkenin dört bir yanından toplam 17 farklı ilinden, 180 güreşçi kıyasıya mücadeleler için Kuşadası'nda buluştu. Aydın, Afyon, Çanakkale, Kütahya, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Isparta, Manisa, Antalya, Yalova, İzmir, Kırklareli, Denizli, Muğla ve Balıkesir'den gelen sporcular, minderde yeteneklerini sergiledi. Söke Fevzipaşa Ortaokulu öğrencisi Sadık Talahyan 41 kilogramda üçüncü oldu. Sıkletinde Aydın ilini temsil eden Fevzipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi, aynı zamanda Söke'nin yetiştirdiği işitme engelli şampiyon güreşçi Önder Talayhan ve Judocu Yadigar Talayhan'ın oğlu olan Sadık Talayhan, minderdeki başarısı ile Söke'nin gururu oldu. - AYDIN