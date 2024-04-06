Sökeli işitme engelli şampiyon sporcular Önder ve Yadigar Talayhan'ın oğulları 5. Sınıf öğrencisi Sadık Talayhan da, şampiyon anne ve babasının yolundan gidiyor. Gelecek vaat eden minik sporcu Grekoromende Türkiye Üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.
Aydın Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Güreş Müsabakaları, heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yaptı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen müsabakalar, 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda yapıldı. Ülkenin dört bir yanından toplam 17 farklı ilinden, 180 güreşçi kıyasıya mücadeleler için Kuşadası'nda buluştu. Aydın, Afyon, Çanakkale, Kütahya, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Isparta, Manisa, Antalya, Yalova, İzmir, Kırklareli, Denizli, Muğla ve Balıkesir'den gelen sporcular, minderde yeteneklerini sergiledi. Söke Fevzipaşa Ortaokulu öğrencisi Sadık Talahyan 41 kilogramda üçüncü oldu. Sıkletinde Aydın ilini temsil eden Fevzipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi, aynı zamanda Söke'nin yetiştirdiği işitme engelli şampiyon güreşçi Önder Talayhan ve Judocu Yadigar Talayhan'ın oğlu olan Sadık Talayhan, minderdeki başarısı ile Söke'nin gururu oldu. - AYDIN
Son Dakika › Spor › İşitme Engelli Şampiyon Sporcu Sadık Talayhan Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82 yendi. Maçın hakemleri Ali Serkan Emlek, Semih Vural ve Göksun Öz'dü. Bursaspor İnfo Yatırım'ın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Brown olurken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Badzim ve Floyd 18'er sayıyla oynadılar.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anlamlı bir iftar yemeği programı düzenlendi. İftar yemeğine çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başladı. Mihalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilen seremonik startı, Kaymakam Ali Emre Deniz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Mercan verdi. 41 sporcunun 5 farklı kategoride mücadele edeceği yarış, ilçede 7,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Yarış, yarınki ikinci çıkışın ardından Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 1-0 geriye düşen ÇBK Mersin, yarın oynanacak karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. İlk maçı kaybeden ÇBK Mersin, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek.
Ankara'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yaklaşık 2 bin polis görevlendirildi. Trafik denetimleri artırılarak şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu. Sürücüler ise yapılan denetimlerden memnuniyetlerini dile getirdi.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Turgutluspor, yarın (pazar) evinde Amasya Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Turgutluspor, Amasya FK maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Eray Gülay önderliğinde sürdürüyor. Gülay, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, taraftarları maça beklediklerini kaydetti.
Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO alanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalık ile kucaklaştı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan bir Galatasaray taraftarı, evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyayarak duvarına yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı. Taraftarın çektiği görüntü, Icardi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı ve viral oldu.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Merkez, Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ekiplerince Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Bayram tatili münasebetiyle trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
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