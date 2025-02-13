İzmir\'de Yılın Spor Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Spor

İZMİR,

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi (TSYD) tarafından düzenlenen EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri, 24 Şubat'ta sahiplerini bulacak. TSYD İzmir Şubesi tarafından bu yıl EKMAS'ın desteğiyle 9. kez düzenlenecek yılın spor ödülleri gecesinde İzmir'de yılın takımı olarak, futbolda geçen sezon döndüğü Süper Lig'de kenti başarıyla temsil eden, 100'üncü yılını kutlama arifesindeki Göztepe belirlendi. Yılın teknik direktörü sarı-kırmızılıları iki sezon aradan sonra Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov oldu. Urla Adnan Süvari Tesisleri ile Gürsel Aksel Stadı'nı Göztepe'ye kazandıran, Türk futboluna ilk yabancı yatırımcısını getiren ve İzmir ekibini 100'üncü yılında voleybol, basketbol, olimpik branşlar gibi şubelerde de ayağa kaldıran Mehmet Sepil, yılın spor adamı seçildi.

İzmir'in köklü temsilcisi Altay'da futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra kulübün transfer yasağı nedeniyle sahalara dönen, 44 yaşına merdiven dayamasına rağmen yarı yaşında takım arkadaşlarıyla forma giyip, profesyonel ligler ile Türkiye Kupası'nın en yaşlı golcüsü ünvanını alan Murat Uluç, futbol özel ödülüne layık görüldü. İzmir'i 13 yıl sonra Voleybol Sultanlar Ligi'ne taşıyan Aras Kargo Spor Kulübü, yılın salon sporları kulübü oldu. Kadınlar sutopunda Avrupa'da Challenger Kupası'nı ilk kez ülkemize getiren İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımı, uluslararası başarı ödülünü aldı. Birçok milli ve paralimpik sporcunun kariyerine büyük katkı sağlayan İzmirli Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, yılın antrenörü olarak ödüllendirildi.

YILDIZ SPORCULAR TAÇLANACAK

Yılın sporcuları kategorisinde Okyanus Yedilisi olarak adlandırılan dünyanın en zorlu 7 açık deniz geçişinden 5'ini tamamlamayı başaran Bengisu Avcı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemize kadınlar güreşinde tarihinin ikinci madalyasını getiren ve dünya çapında yılın kadın güreşçisi seçilen Dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu ödül alacak. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 400 metre kadınlar T20 kategorisinde dünya rekoru kırıp, finalde gümüş madalyayı boynuna takarak bunu başaran ilk özel sporcumuz olan Aysel Önder, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada ilk kez ikinci olan Emre Sakçı da yılın sporcusu olarak ödüllendirilecek. Bu kategoride rüzgar sörfünde kendi yaş gruplarında Techno 293 Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan genç sporcumuz Parla Kabasakal ve Manş Denizi'ni bireysel olarak yüzerek geçen ilk otizmli yüzücü olmaya çok yaklaşmışken olumsuz hava şartları engeline takılan Tuna Tunca da ödüle layık görüldü.

OLİMPİK GURURLARA ÖDÜL

Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın İzmir'de yetişen sporcuları 2024'te ülkemizi üst üste ikinci kez olimpiyatlarda temsil ederken, ilk kez takımlar kategorisinde olimpiyat heyecanı yaşadı. Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, 2024'te art arda üçüncü defa olimpiyatlara katılıp, 2020'de ülkemize cimnastikte olimpiyat madalyası getiren ilk isim olan Ferhat Arıcan, çifte Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız İbrahim Çolak, Adem Asil'in yanı sıra Ahmet Önder, 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri'nde olimpik gurur ödülü almaya hak kazandı. Olimpiyatlara 3 sporcusunu ve antrenörünü gönderen Şavkar Cimnastik Kulübü de olimpik gurur plaketiyle ödüllendirildi.

DERİN RÜYAM KAMİLOĞLU UNUTULMADI

Konya'da düzenlenen Federasyon Kupası müsabakaları için bu kente giderken 24 Ocak'ta Afyonkarahisar-Konya karayolunda yaşanan trafik kazasında henüz 16 yaşında hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü Eskrim Şubesi'nin sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu, TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri'nde anı ödülüyle unutulmayacak. Türkiye Genç Kadın Epe Milli Takımı'yla Bahreyn'de düzenlenen Eskrim Gençler Epe Dünya Kupası'nda ilk kez altın madalya kazanan İzmirli sporcular Ceren Cebe ve Nilahsen Erten, organizasyonda Derin Rüyam Kamiloğlu Anı Ödülü alacak. Ödüller Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 24 Şubat Pazartesi saat 18.30'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. TSYD İzmir Şubesi, geleneksel ödül törenini son olarak 2020 yılında düzenlenmişti.

EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri

Yılın takımı: Göztepe

Yılın teknik direktörü: Stanimir Stoilov

Yılın spor adamı: Mehmet Sepil

Futbol özel ödülü: Murat Uluç

Yılın salon sporları kulübü: Aras Kargo

Uluslararası başarı ödülü: İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Sutopu Takımı

Yılın antrenörü: Mert Onaran

Yılın sporcuları: Buse Tosun, Aysel Önder, Emre Sakçı, Bengisu Avcı, Tuna Tunca, Parla Kabasakal

Olimpik gurur ödülü: Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder, Şavkar Cimnastik Kulübü

Derin Rüyam Kamiloğlu anı ödülü: Ceren Cebe, Nilahsen Erten