'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de start alan 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa etabı, tarihi belediye binası önünde düzenlenen törenle başladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Gül Baba Türbesi'nden start alan Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'in öncülüğünde 'Tuna Nehri'ni takiben' sırasıyla Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar etabını tamamlayarak, Türkiye'ye giriş yaptı. İpek Yolu'nun son durağı olan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya ulaşan ralli ekibi, Bursa startı için tarihi belediye binası önünde buluştu. Yarışmacılar; daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'e varacak. İpek yolu rallisi, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Kazakistan ve Özbekistan'ın geçilmesi ile Kırgızistan'da son bulacak.

Kültür ve tarih vurgusu

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ile birlikte rallinin Bursa etabının startını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk kültür ve tarihini binlerce yıldır besleyen rotaların tek tek gezileceğini söyledi. Ralli ekibinin 9100 kilometre yol kat edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, ralli ekibinin Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Abdal Simit Fırını ve Zindan Kapı Müzesi'ni turlayarak, Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin Bursa etabını tamamlayacağını açıkladı. Organizasyonun amacının güzergah üzerindeki ülkeler ile şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine vurgu yapmak olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "İpek yolu rallisi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tanıtımına önemli katkı sunacak. 5 ülkeden 15 aracın katıldığı rallide 30 yarışmacı bulunuyor. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da onlarca faaliyet ve etkinlik yapılıyor. Tabii herkes arzu ettiği ve ilgilendiği kısımlarda bulunuyor. Biz Macaristan'da Türk-Hun Kurultayı'na katıldık. Bursa'mız orada çok güzel temsil edildi ve tanıtıldı" dedi.

Kültür köprüsü

Bursa'nın tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 5-6 Eylül'de Avrupa Parlamentosu için Brüksel'de olacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Türk tarihi açısından donanımlı ve alt yapısı olan Bursa'yı tüm dünya ile paylaşmak lazım. Rallide yer alan katılımcılara, paydaşlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza ve İpekyolu Rallisi'ne desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve TÜRKSOY'a minnettarız. Uzak sanılan mesafeleri kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle kısaltmak, kültürler arası gönül köprüleri kurmak amacıyla start alan rallinin Türk dünyası adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin Bursa etabı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'e çiçek takdim etmesinin ardından, start bayraklarının dalgalanmasıyla başladı.

İlk kez düzenlenen ve yaklaşık 9100 kilometre etaba sahip Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği işbirliğinde düzenleniyor. Uluslararası organizasyona, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş., TÜVTÜRK, VDF, OPET ve Mutlu Akü gibi kurum ile firmalar da destek veriyor. Güzergah üzerindeki ülkeler ile şehirlerin tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzelliklerinin reklamının hedeflendiği ralli, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tanıtımına da önemli katkı sunuyor. - BURSA