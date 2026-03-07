Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Trendyol Süper Lig'de sahada ortaya koyduğu mücadele kadar her maç tribünleri dolduran taraftarının tutkusu ve bağlılığıyla da adından söz ettiren Kocaelispor, kentle bütünleşmek için düzenlediği organizasyonları Ramazan ayında da sürdürüyor.

KOCAELİSPOR'DAN MASKOTLU SÜRPRİZ

'Bu kentte çocuklar Kocaelispor'u tutar' mottosuyla minik taraftarların Kocaelispor'u sevmesi ve gelecek nesil tribünlerinde yerini alması için birçok özel etkinlik düzenleyen yeşil-siyahlılarda bu kez sürpriz camianın maskotu Bay Körfez'den çıktı. Çocuklar ve ailelerin yanı sıra futbolculara da unutmayacakları zamanlar geçirten ve aidiyet duygusunu geliştiren organizasyona Malili orta saha oyuncusu Habip Ali Keita dahil oldu.

HABIP ALİ KEITA KURADA ADAŞI ALİ SARP'I ÇEKTİ

Maça giden çocuklara futbolcu kartları hediye eden ve kendi ilk 11 kadrosunu tamamladıklarında kurayla forma hediye eden yeşil-siyahlılarda dün Büyük Ailesi'ne beklenmedik anlar yaşatıldı. Kartlarını tamamlayan çocuklar, son iç saha maçında kendilerine özel çalışan gişede kuraya katılmak için adını yazdırdı, en sevdikleri futbolcuları ekledi. Futbolculardan Habip Ali Keita forma kazanacak minik hayranını belirlemek için kulüpte kura çekti. Habip Ali Keita kurada 11 yaşındaki adaşı Ali Sarp Büyük'ü çekti.

MİSAFİR BEKLERKEN KARŞISINDA MASKOT BULDU

Aileye kurayı kazanan Ali Sarp'a forma hediye edileceği ve iftardan önce kulübün maskotu Bay Körfez ile birlikte evlerine gidileceği bilgisi verildi ve sürpriz olması için Ali Sarp'a bilgi verilmemesi istendi. Hazırlıklarını tamamlayan Kocaelispor Kulübü Organizasyon Müdürü Mehmet Açık ve Bay Körfez kostümü giyen Habip Ali Keita ailenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Ali Sarp karşısında Kocaelispor formalı büyüklerini ve maskotu görünce şaşkınlık yaşadı. Organizasyon detayını bilmeyen anne Zeynep Büyük, baba Hakan Büyük ve abla Duru Büyük de şaşkınlığını gizleyemedi.

KOSTUM ÇIKTI, KEITA GÖRÜNDÜ

Forma teslim etmek için eve giren maskot Bay Körfez'in de aileyle birlikte iftar yapmak istediği söylendi. Oruçlar açılırken Bay Körfez kostümünü çıkardı ve aile karşısında Habip Ali Keita'yı gördü. Heyecandan elleri titreyen küçük taraftar Ali Sarp şaşkınlığını üzerinden atmak için Keita'ya sarıldı. Birlikte darbuka çalan ve odasında vakit geçiren futbolcu Habip Ali Keita ve çocuk hayranı Ali Sarp duygularını da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle paylaştı.

'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Doğum gününden daha fazla mutlu olduğunu belirten ve heyecandan titreyen ellerini gösteren Ali Sarp, "Hiç beklemiyordum. Babam 'Misafir geliyor' dedi. O yüzden hazırlık yaptık. Kapı çaldı ve bir anda Kocaelispor gelince çok şaşırdım. Sonra Bay Körfez'i gördüm. En sevdiğim futbolcu. Bütün duyguları yaşadım. İçinden Keita çıktı. Başta şaşırdım, dondum. Doğum günümden de fazla süpriz oldu" diye konuştu. Abla Duru Büyük, "Maskottan Keita çıkınca Sarp gibi ben de dondum, çok şaşırdım. Gerçekten çok güzeldi, büyük sürpriz oldu" dedi.

HABIP ALİ KEITA: 'ONA FORMAMI HEDİYE EDECEĞİM'

Kurada adaşını çektiği için heyecanlanan ve geçirdiği vaktin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen futbolcu Habip Ali Keita ise "Küçüğün ailesiyle birlikte olmak beni gerçekten çok sevindirdi. O mutlu olduğu için ben de mutlu oldum. Umarım sahada yine karşılaşırız. Ona formamı hediye edeceğim" sözleriyle duygularını ifade etti.