Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
07.03.2026 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukların şehrin takımını tutması ve aidiyetlerini geliştirmesi için birçok organizasyon düzenleyen Kocaelispor bu kez maskot kostümü giyen futbolcusuyla çocuk taraftarın evine sürpriz çıkarma yaptı. Sevdiği futbolcu Habip Ali Keita'yı karşısında gören çocuk taraftarın heyecandan elleri titredi.

Trendyol Süper Lig'de sahada ortaya koyduğu mücadele kadar her maç tribünleri dolduran taraftarının tutkusu ve bağlılığıyla da adından söz ettiren Kocaelispor, kentle bütünleşmek için düzenlediği organizasyonları Ramazan ayında da sürdürüyor.

KOCAELİSPOR'DAN MASKOTLU SÜRPRİZ

'Bu kentte çocuklar Kocaelispor'u tutar' mottosuyla minik taraftarların Kocaelispor'u sevmesi ve gelecek nesil tribünlerinde yerini alması için birçok özel etkinlik düzenleyen yeşil-siyahlılarda bu kez sürpriz camianın maskotu Bay Körfez'den çıktı. Çocuklar ve ailelerin yanı sıra futbolculara da unutmayacakları zamanlar geçirten ve aidiyet duygusunu geliştiren organizasyona Malili orta saha oyuncusu Habip Ali Keita dahil oldu.

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

HABIP ALİ KEITA KURADA ADAŞI ALİ SARP'I ÇEKTİ

Maça giden çocuklara futbolcu kartları hediye eden ve kendi ilk 11 kadrosunu tamamladıklarında kurayla forma hediye eden yeşil-siyahlılarda dün Büyük Ailesi'ne beklenmedik anlar yaşatıldı. Kartlarını tamamlayan çocuklar, son iç saha maçında kendilerine özel çalışan gişede kuraya katılmak için adını yazdırdı, en sevdikleri futbolcuları ekledi. Futbolculardan Habip Ali Keita forma kazanacak minik hayranını belirlemek için kulüpte kura çekti. Habip Ali Keita kurada 11 yaşındaki adaşı Ali Sarp Büyük'ü çekti.

MİSAFİR BEKLERKEN KARŞISINDA MASKOT BULDU

Aileye kurayı kazanan Ali Sarp'a forma hediye edileceği ve iftardan önce kulübün maskotu Bay Körfez ile birlikte evlerine gidileceği bilgisi verildi ve sürpriz olması için Ali Sarp'a bilgi verilmemesi istendi. Hazırlıklarını tamamlayan Kocaelispor Kulübü Organizasyon Müdürü Mehmet Açık ve Bay Körfez kostümü giyen Habip Ali Keita ailenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Ali Sarp karşısında Kocaelispor formalı büyüklerini ve maskotu görünce şaşkınlık yaşadı. Organizasyon detayını bilmeyen anne Zeynep Büyük, baba Hakan Büyük ve abla Duru Büyük de şaşkınlığını gizleyemedi.

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

KOSTUM ÇIKTI, KEITA GÖRÜNDÜ

Forma teslim etmek için eve giren maskot Bay Körfez'in de aileyle birlikte iftar yapmak istediği söylendi. Oruçlar açılırken Bay Körfez kostümünü çıkardı ve aile karşısında Habip Ali Keita'yı gördü. Heyecandan elleri titreyen küçük taraftar Ali Sarp şaşkınlığını üzerinden atmak için Keita'ya sarıldı. Birlikte darbuka çalan ve odasında vakit geçiren futbolcu Habip Ali Keita ve çocuk hayranı Ali Sarp duygularını da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle paylaştı.

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Doğum gününden daha fazla mutlu olduğunu belirten ve heyecandan titreyen ellerini gösteren Ali Sarp, "Hiç beklemiyordum. Babam 'Misafir geliyor' dedi. O yüzden hazırlık yaptık. Kapı çaldı ve bir anda Kocaelispor gelince çok şaşırdım. Sonra Bay Körfez'i gördüm. En sevdiğim futbolcu. Bütün duyguları yaşadım. İçinden Keita çıktı. Başta şaşırdım, dondum. Doğum günümden de fazla süpriz oldu" diye konuştu. Abla Duru Büyük, "Maskottan Keita çıkınca Sarp gibi ben de dondum, çok şaşırdım. Gerçekten çok güzeldi, büyük sürpriz oldu" dedi.

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

HABIP ALİ KEITA: 'ONA FORMAMI HEDİYE EDECEĞİM'

Kurada adaşını çektiği için heyecanlanan ve geçirdiği vaktin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen futbolcu Habip Ali Keita ise "Küçüğün ailesiyle birlikte olmak beni gerçekten çok sevindirdi. O mutlu olduğu için ben de mutlu oldum. Umarım sahada yine karşılaşırız. Ona formamı hediye edeceğim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
Kaynak: İHA

Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:38
Kazımcan Karataş’ın gördüğü kart olay oldu
Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:43
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan’dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan'dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
17:23
Lübnan’da can kaybı 294’e yükseldi
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:09:02. #7.13#
SON DAKİKA: Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.