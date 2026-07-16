Metehan Mimaroğlu: Trabzonspor'da Olmaktan Mutluyum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metehan Mimaroğlu: Trabzonspor'da Olmaktan Mutluyum

Metehan Mimaroğlu: Trabzonspor\'da Olmaktan Mutluyum
16.07.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başka takım düşünmeden Trabzonspor'u seçen Mimaroğlu, hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

TRABZONSPOR'UN yeni transferi Metehan Mimaroğlu basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Tecrübeli oyuncu Trabzon'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Buraya katık verebilmek için elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım. Çok mutluyum" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Metehan Mimaroğlu, bordo-mavili takımın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer olan Metehan Mimaroğlu, Trabzon'da olmaktan dolayı mutluğu olduğunu belirterek, "Ben burayı çok seviyorum. Ben de bu topraklarda doğdum büyüdüm. Rize'de doğdum. Babam, ben, ailem burada büyüdük. Çok seviyorum hem insanını hem o sıcakkanlılığı, çok hakimim. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMADIM'

Takımdaki rekabete ilişkin konuşan Metehan Mimaroğlu, "Tabi ki tatlı rekabet her zaman olacak. Aral oynadığı zaman en büyük destekçisi ben olacağım. Saviolo da oynadığı zaman yine en büyük destekçisi ben olacağım. Ben oynadığım zaman eminim ki onlar da aynı şeyi düşünecektir. Ben hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. En büyük destekçim de bu konuda eşim oldu. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ne iş yaparsanız yapın mücadeleyi bırakmamanız gerekiyor. Çok takımda oynadım ve her ligde tecrübem var. Ama burası tabi ki çok özel benim için. Buraya ulaşmak. Burada göstereceğim performans beni daha mutlu edecek. Buraya katık verebilmek için elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIĞINDA BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMENE GEREK KALMIYOR'

Trabzonspor'dan teklif aldığı anda çok mutlu olduğunu anlatan Mimaroğlu, "Çok kısa sürede zaten transfer süreci tamamlandı. Diğer takımlara teşekkür edip Trabzonspor'un teklifini direkt kabul ettim. Bana da bu yakışırdı. Trabzonspor'dan teklif aldığın zaman başka bir şey düşünmene gerek kalmıyor. Çok sevdiğim bir yer, bu toprakları çok seviyorum. Burası benim için çok özel ve ayrı. Burada bugüne kadar oynadığım tüm kulüplerden daha büyük bir özveriyle oynayacağım diyebilirim" dedi.

'ONUACHU VE UMUT'U GOL YOLLARINNDA BESLEMEK İSTİYORUM'

Trabzonspor'un forvet oyuncularına gol konusunda yardımcı olmak istediğinin altını çizen Mimaroğlu, "Oyun planları hocaya ve takıma göre değişiyor. Geçen sene farklı bir oyun planımız vardı. Gençlerbirliği'nde daha çok geçiş oyunları oynuyorduk. Bu sezon kaleye daha çok yakın oynayacağımızı düşünüyorum. Fatih hocamın da bu konuda oyun planları çok net, bize dün aktardı onu ve analizlerimizi yaptık. Sahada da çalışmalarına başladık. Ben de gole yakın bir oyuncuyum, gol katkısı vermek, hep golü arayan bir oyuncuyum. Gol ya da asist yapacağımı düşünüyorum inşallah. Onuachu ve Umut hava hakimiyeti iyi olan oyuncular, onları beslemek lazım, benim de böyle bir kabiliyetim olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlara gol konusunda yardımcı olacağım" ifadelerinde bulundu.

'HER ZAMAN ÖĞRENMEYE AÇIĞIM'

Futbolculuk yaşantısı boyunca çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığının söyleyen Metehan, "Yaşadığım şeylerden edindiğim tecrübelerle alakalı. Belirli bir yaşa geldikten sonra daha iyi pozisyon alma, diyebiliriz, oyunun içini daha iyi okuyabilme diyebiliriz. Keza çalışma da çok büyük önem taşıyor bu konuda. Ben de çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Futbola başladığım günden itibaren her zaman öğrenmeye açığım, her zaman eksiklerimi analiz edip bunun üzerine düzeltmeye yönelik antrenmanlar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'UN ÖNCELİKLİ HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR'

Trabzonspor'un bulunduğu her kulvarda öncelikli hedefinin her zaman şampiyonluk olduğuna vurgu yapan Metehan Mimaroğlu, "Baskıdan ziyade taraftarlar bizim her zaman destekçimiz, Trabzonspor'un bulunduğu her kulvarda öncelikli hedef her zaman şampiyonluktur. Ben bunun bilincindeyim. Bunun için de bütün özverimi sahaya yansıtacağım. Her zaman, her maçı Trabzonspor kazanmak için oynar. İç saha deplasman fark etmez. Bunun için hem baskılı oyun hem de galibiyete en kısa sürede ulaşma oyununu geliştiriyoruz içerde. Bir problem yaşayacağımızı da düşünmüyorum. İnşallah sonu güzel olur" dedi.

'GEÇEN YILKİ MAÇLAR ÇOK GÜZELDİ'

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında Trabzonspor'a attığı golden sonra bordo-mavili taraftarların kendisini alkışlamasına ilişkin duygularını da aktaran tecrübeli oyuncu, "Gerçekten Pina ile güzel bir ikili mücadele yaşadık iki maçta da. O da çok iyi dinamik bir oyuncu. Beni ligde zorlayan sağ beklerin başında geliyor. Birbirimizin performansını yukarı çektik. Çünkü maçlar da çok güzeldi. Özellikle son maç çok stresliydi geçen sene Gençlerbirliği adına. Son golümde hem çok uzun mesafe topu sürüp bitiriş yaptım taraftarın alkışını duyunca sevinmek bana yakışmazdı. Ben de burada doğup büyüdüğüm için sevinmek bana yakışmazdı ben de onlara alkışla karşılık verdim" dedi.

'ÜÇ KULVARDA DA BÜTÜN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Yeni sezonda baskılı ve tempolu bir futbol oynayacaklarını söyleyen Metehan Mimaroğlu, şöyle konuştu:

"Kampın ilk bölümü çok yoğun geçti fiziksel anlamda. Taktik kısmına yeni yeni başlıyoruz. Fatih hocanın çok fazlasıyla planı var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bize dünkü analizlerde de bahsetti. Hocamız ne istediğini bize net şekilde anlatıyor. Kesinlikle taraftara şunu söyleyebilirim, baskılı ve tempolu bir oyun oynayacağız, içerde ve dışarda fark etmeksizin tek düşüncemiz o maçı kazanmak olacak. Yarışacağımız üç kulvarda da tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız ve inşallah hepsinde kupaya uzanmak istiyoruz."

TRABZONSPOR'DA YOĞUN TEMPO SÜRÜYOR

Öte yandan bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını bugün 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Batagov sağlık ekibi ile çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, izinli olan Cihan Çanak, Cabral, Pina, Göktan ile sağ dizinde sıkıntısı olan Okay Yokuşlu ve hafif rahatsızlığı bulunan Mustafa Eskihellaç akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metehan Mimaroğlu: Trabzonspor'da Olmaktan Mutluyum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı
15 Temmuz’un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu 15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
Levent Üzümcü gözaltına alındı Levent Üzümcü gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
Nasuh Mahruki hakkında “15 Temmuz“ paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı Nasuh Mahruki hakkında "15 Temmuz" paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic’ten haber var Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var
İran, 2024’ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump’tan ’iyi niyet’ yorumu İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu
Yıllar önce “Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez“ diyen Gülben Ergen’den dikkat çeken çıkış Yıllar önce "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
12:03
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
21:05
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu
Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 20:19:07. #7.12#
SON DAKİKA: Metehan Mimaroğlu: Trabzonspor'da Olmaktan Mutluyum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.