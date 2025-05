Okan Buruk gelecek sezonla ilgili ipucunu verdi: Bu sene 3, seneye de 4

İhsan Terler:

Bir Galatasaraylı olarak yorumların çoğuna gülüp geçiyorum kendi sahanda yenrmemişsin bizim sahada aynı Bjk yi iki maç yenememişsin halen yok öyle yok bõyle kadro kalitesini kıyaslasan zaten sonucu göreceksin yahu siz Avrupa'dan kupa getiren Fatih Terim'ede teknik direktör değil diyen taraftar grubusunuz, yabancı hakem getirtmişsin yenememişsin yabancı var getirmişsin yenememişsin nerdeyse tüm hakemleri değiştirtmişsin gene yenememişsin Morinyoyu getirmişsin gene olmamış vs vs vs say say bitmez Allah sizlerden razı olsun bu kafayla devam iyiki varsınız.