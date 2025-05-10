Okan Buruk gelecek sezonla ilgili ipucunu verdi: Bu sene 3, seneye de 4 - Son Dakika
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Okan Buruk gelecek sezonla ilgili ipucunu verdi: Bu sene 3, seneye de 4

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Okan Buruk, gelecek sezonda da şampiyonluğa göz diktiğini belirterek, ''Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene 3, gelecek sene de 4 inşallah.'' dedi.

10.05.2025 22:50
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, bu senenin ardından gelecek sezonda da şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi.

İşte Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları;

'İLK YARI DİSİPLİNLİ OYNADILAR'

"Özellikle rakibimizden de bahsetmeliyiz. İlk yarı disiplinli oynadılar, iyi kapattılar. İlk 10 dakika iyi başlamıştık, şutların çoğu ilk 10 dakikada geldi. İlk yarının son 10 dakikasında kötü oynadık, rakibe pozisyonları burada verdik. Zaman zaman çok fazla uzun top oynadık. Rakibimiz ileride birebir bıraktık. Daha çok topu bize bıraktılar. Maçın tamamında top bizdeydi.

'ÖRNEK OLACAK'

Oyun içerisinde rakibin duruşunu kırabilecek paslar, yerleşimler yapabilirdik. Yüksek ve uzun top dönüşlerinde pozisyonlar verdik. 3 gün sonra bir daha maç yapacağız. Örnek olacak. Rakibimiz 5'liye yakın savunması, 5-3-2 karşılamaları, yaptıkları baskılar rakibimize karşı daha çok üretebilirdik.

'DOĞRU YERLERE ATTIK'

"Bireysel performanslar ilk yarı iyi değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık. Duran topları etkili oynadık. Doğru yerlere attık. Devamında da bence özellikle Morata ile forvet hattını ikiledik, hem bağlantı hem şutör olarak kullanmak istedik. İkinci golü böyle bulduk. İkinci yarı çok daha iyi geçti."

'TARAFTARIMIZLA KUTLAMAK İSTİYORUZ'

"İkinci yarı pozisyon şansı da vermedik. Ceza sahamıza az girdiler. Onlar da önemli savunma yaptılar. Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem. Geldiğimiz bu durumda 1 puan bize yetecek. Kazanmak için oynayacağız ama 1 puan bile şampiyon yapacak. Kendi taraftarımızla şampiyonluk kutlamak istiyoruz. Şimdi tekrar kupa maçına hazırlanacağız."

Okan Buruk gelecek sezonla ilgili ipucunu verdi: Bu sene 3, seneye de 4

'FENERBAHÇE MAÇINDA KIRDIK'

"Maç trafiği yüksekken, ocak şubat aylarında, sakatlıkların ve transfer olduğu dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Oyun ve sonuç olarak yaşadık ama hep önde götürdük bu yarışı. Bizim camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Bu umutsuzluğu Fenerbahçe deplasmanındaki kupa maçından sonra kırdık.'

'BU SENE 3, GELECEK SENE 4 İNŞALLAH'

"Devamında oynadığımız oyun, konsantrasyon, istek... Galatasaray, mayıs yaklaştığında çok daha fazla motive olur. Galatasaray seyircisi motivasyona sahiptir. Şampiyonluk için çok küçük bir süre kaldı önümüzde ama önce kupa finali. Bu sene iki kupayı da istiyoruz. Devamında da ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Benim için önemli. Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene 3, gelecek sene de 4 inşallah."

'DEĞİŞKEN BEKLİYORDUM'

"Bugün maça geldiğimizde bir rotasyona girebileceğini düşünüyorduk. Çarşamba bir final var, oraya daha tam kadro çıkmalarını bekliyorduk. Saha dizilişini daha değişken bekliyordum açıkçası, hem 4'lüye hem 3'lüye dönen rotasyonlar vardı Fatih Hoca'nın. Bugün direkt olarak 3'lü savunmayı kullandı."

'İLK YARI BUNU BAŞARDILAR'

"Bizi kilitlemeye çalıştılar. İlk yarı bunu başardılar. İlk yarı sonunda pozisyonlar da verdik. Soyunma odasında rakibe nasıl üstünlük kurabileceğimizi paylaştık. Oyuncularımız da konsantrasyon konuştu. Duran topları ikinci yarıda etkili kullandık, golü bulduk. Devamında 2-0 ile bitirdik. İkinci yarı daha iyi oynadık."

'TRABZONSPOR'A GÖRE AVANTAJIMIZ'

"Arada 4 gün var. Dinlenmek için uygun süre. Sadece sakatlıklardan korkabilirsiniz. Trabzonspor'un bizim kadar geniş kadrosu olmadığı için cesur olduk. Bu maçı kazandıktan sonra kimlerle oynayacağız buna karar verecektik. Trabzonspor'a göre avantajımız daha geniş kadro olmamız. Sezonun büyük bölümünde eksikler yaşadık ama şu an tam kadroyuz. Finalde de aynı şekilde olacağız. Trabzonspor'u da gerçekten kutluyorum. İyi bir mücadele ortaya koydular. Çarşamba günü umarım daha zevkli maç olur. Kupa finalinde yine oynayacağız. Daha iyi 11'le çıkacaklardır. Daha güzel bir maç ve final olur. Tabii ki hedefimiz kupayı da kazanmak."

Okan Buruk gelecek sezonla ilgili ipucunu verdi: Bu sene 3, seneye de 4

'FENERBAHÇE'YE ÜSTÜNLÜK KURDUK'

"Mourinho 'ligin sonucu başlamadan belliydi' dedi."

"Genel olarak girmek istemiyorum buna çok, gerçekten şu an kime sorarsanız sorun Türkiye'nin en başarılı takımı ve oyun olarak da kadro olarak da Galatasaray diyecektir. Biz de zorlu zamanlar geçirdik, iyi oynamadığımız dönemler oldu. Rakibimize puan olarak üstünlük kurduk. Rakibimize karşı rahat maçlar kazandık. Sahada da net bir üstünlük kurduk. Genel olarak ligde de çok büyük üstünlük kurduk. Puan durumundan açık şekilde belli."

'NET HAKEM HATASI YOKTU'

"Bugünkü hakemi değerlendirebilir misiniz?"

"Herkes hakemle ilgili görüşlerini söylemekte özgür, ben de özgürüm belli bir şeyi aşmadıktan sonra. Kulüplerin açıklamaları oluyor, bizim oluyor. Çok net hakem hatası görmedim bugün. Belki kaçırdığımız bir şey de olabilir. Bir tek ofsayt pozisyonu vardı, ilk yarı, VAR belirledi ofsaytı. Hakemin net şekilde doğrular yanlışlarını görmedim. O yüzden bir açıklama yapmadım."

'1 PUAN YETİYOR'

"Bu hafta da dünkü Fenerbahçe maçının sonucuna göre şampiyon olabilirdik. İki takım yarışıyor. Kendi yarışımıza odaklanıyoruz. Kazanmak için oynayacağız ama 1 puan bize şampiyonluk için yetiyor. Taraftarımızla birlikte çok önemli bir şampiyonluk kutlayacağız. Daha nicelerine diyelim."

'GALATASARAY TARİHİNDE BU VAR'

"Üst üste 3 şampiyonluk olursa, hedefimiz yine şampiyonluk olacak. Diğer takımlar da kazanmak isteyecek. Biz inşallah 4'üncüyü de kazanmış olacağız, Galatasaray tarihinde bu var, bunu yenileriz."

Okan Buruk gelecek sezonla ilgili ipucunu verdi: Bu sene 3, seneye de 4

Trabzonspor, Galatasaray, Okan Buruk, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk gelecek sezonla ilgili ipucunu verdi: Bu sene 3, seneye de 4 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yaman Auto:
    inşallah Okan hocam 75 18 Yanıtla
  • Osman A:
    Aynı hakemlerle dimi ağlak.Sen git Avrupada yabancı hakemle marangozları yen önce. 4 77 Yanıtla
  • Ates null:
    Lig için hedef koy anlarım ama Avrupa içinde hedef koy...fakat sen Avrupa hedefi koyup başarabilecek çapta bir hoca değilsin.Senin bilgin anca lig seviyesinde kalır.Bu kadro ile pazarcı,manavcılara 2-0 dan maç verdin.Sen puan yüzü görmemiş takımlara önde olduğun maçlarda puanlar verdin...Senin bu kadro ile Avrupada başarı getirecek oyun zekan ve okuman yok.Çünkü Avrupada karşına hakem gerçekleri çıkıyor ve acımıyorlarda.Sende apışıp kalıyorsun. 5 58 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Bir Galatasaraylı olarak yorumların çoğuna gülüp geçiyorum kendi sahanda yenrmemişsin bizim sahada aynı Bjk yi iki maç yenememişsin halen yok öyle yok bõyle kadro kalitesini kıyaslasan zaten sonucu göreceksin yahu siz Avrupa'dan kupa getiren Fatih Terim'ede teknik direktör değil diyen taraftar grubusunuz, yabancı hakem getirtmişsin yenememişsin yabancı var getirmişsin yenememişsin nerdeyse tüm hakemleri değiştirtmişsin gene yenememişsin Morinyoyu getirmişsin gene olmamış vs vs vs say say bitmez Allah sizlerden razı olsun bu kafayla devam iyiki varsınız. 45 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    yardımlar destekler biter rüya olur anca 1 38 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    seneye cincon seni tutarmi saniyorsun buruk okan 5 27 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Yazıyı okumadan tahmin edeyim ,bu sene 3 seneye 4 himmet dua hakemi daha geliyor 1 21 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Anlaşılan her sene olduğu gibi bu senede avrupadan erken eleneceksiniz iş fenere kalacak ülke puanını fener kurtaracak dünya siralaması fbahce 23 sira fetosaray 48 sıra seneyede aynı olacak 2 15 Yanıtla
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