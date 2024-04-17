Paris Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Güvenlik Endişeleriyle Gündemde - Son Dakika
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Paris Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Güvenlik Endişeleriyle Gündemde

Paris Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Güvenlik Endişeleriyle Gündemde

Yaz Olimpiyatları için geri sayımın yapıldığı Fransa’nın başkenti Paris’te, açılış töreni ile ilgili güvenlik senaryoları başlıca gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

17.04.2024 04:37
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Yaz Olimpiyatları için geri sayımın yapıldığı Fransa’nın başkenti Paris’te, açılış töreni ile ilgili güvenlik senaryoları başlıca gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Sıradışı bir tören için ilk kez stadyum sınırları içinde olmayan bir açılış organize edildi.

Ülke kafilelerinin Paris’in sembollerinden Seine Nehri’nde botlarla geçit yapması planlanıyordu. Bu plan halen yürürlükte ancak IŞİD’in saldırı tehditleri karşısında alternatif bir plan devreye girebilir.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nehir törenini halen yapılabileceklerini savunurken, “B ve C planlarının” bulunduğunu da kabul etti.

Farklı tören seçenekleri olduğunu ilk kez kabul eden Macron bu olasılığa karşı da hazırlandıklarını söyledi.

Fransız organizatörler, 10 binden fazla atletin, 6 kilometrelik nehir boyunca, görsel bir şölen içinde geçidi tamamlamasını planlıyordu.

600 bin kişinin izlemesi için yapılan ilk plan, 300 bin kişiye çekilmiş durumda. Bununla birlikte kente oyunlar için gelecek turistlerin açılışa biletsiz giriş yapabilmesi planı da değişti. Buna göre seyirciler açılış törenine davetiye ile katılabilecek.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Seine Nehri’nde vazgeçilmek zorunda kalınırsa, Eiffel Kulesi manzaralı Trocadéro Meydanı alternatif olarak belirlendi.

Açılış töreninin Stade de France’e bile çekilebileceği konuşuluyor.

Paris yaklaşık iki ay sporun başkenti olacak

Paris Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında 10 bin 500 atletin katılımıyla 329 farkı müsabaka yapılacak.

Ardındansa 28 Ağustos - 8 Eylül arasında Paralimpik Oyunları başlayacak. 4 bin 400 atlet 549 farkı müsabakada yarışacak.

Olimpiyat Oyunları'na 206 ülke, Paralimpik Oyunlara 184 atlet katılacak.

Paris’e oyunlar boyunca 15 milyondan fazla turist gelmesi bekleniyor.

Merakla beklenen atletizm etkinlikleri Stada de France’te yapılacak.

Türkiye kaç sporcu ile katılıyor?

Türkiye Olimpiyat Komitesi, 15 Nisan tarihinde oyunlarda yarışması kesinleşen sporcuların listesini yayımladı.

Buna göre Türkiye Paris’te olacak. Bireysel dalların yanında Filenin Sultanları takım olarak yarışacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Okçuluk ve artistik cimnastik dallarında takım halinde kota alan sporcular, hem bireysel hem de takım olarak yarışabilecek.

Tokyo'da düzenlenen 32'nci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 2'si altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmıştı.

Olimpiyat altınları Okçulukta Mete Gazoz ve Boksta Busenaz Sürmeneli’den gelmişti.

Türkiye Tokyo'da madalya sıralamasını 35. olarak bitirdi.

Türkiye’nin olimpiyatlar tarihinde kazandığı madalyalar, atletizm, boks, güreş, halter, judo, tekvando ve okçuluk branşlarında geldi.

Fransa güvenlik güçleri nasıl hazırlanıyor?

Fransız hükümeti oyunların güvenliği için yaklaşık 20 bin asker ve 40 binden fazla polis memuru görevlendirdi.

Ayrıca diğer ülkelerden yaklaşık 2 bin asker ve polis de bu büyük güvenlik operasyonuna destek verecek.

Oyunlarda yer alacak kafileler, gönüllüler, sağlık personelinin yanında Olimpiyat Köyü’ne yakın yaşayanları da kapsayan yaklaşık bir milyon kişi güvenlik taramasından geçiriliyor.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülke istihbaratının 2024'ün başlarında iki saldırı hazırlığını ortaya çıkardığını duyurdu ve “Terör tehdidi gerçek” dedi.

Rusya ve İsrail oyunlara kabul edilecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Belarus’un da işgale desteği nedeniyle ne Rusya'nın ne de Belarus’un katılımına izin verilecek.

Ancak bu ülkelerden sporcular, tarafsız sporcular olarak müsabakalara katılabilecek.

Bu iki ülkeden atletler açılış törenine katılamayacak, kazanırlarsa milli marşları çalınmayacak veya ulusal bayrakları göndere çekilmeyecek.

Rusya misilleme olarak Eylül ayında Moskova ve Yekaterinburg'da " Dünya Dostluk Oyunları" düzenleneceğini duyurdu.

1984 yılında Los Angeles Olimpiyatları’nı boykot eden Sovyetler Birliği de benzer bir organizasyon yapmıştı.

Emmanuel Macron, Rusya’nın oyunları organizasyon anlamında itibarsızlaştırmak için de çalıştığını savundu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, İsrail’in katılımıyla ilgili Olimpiyat Komitesi’ni hedef aldı. Lavrov Gazze Savaşı nedeniyle İsrail’in yasaklanması gerektiğini savunuyordu.

Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, benzer talepleri reddetti ve İsrail’in katılımını onayladı.

Paris halkı oyunlara nasıl bakıyor?

Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Paris halkının yüzde 44'ü Olimpiyatlara ev sahipliği ile ilgili “olumsuz” düşünüyor ve birçoğu şehri terk etmeyi planlıyor.

Oyunlar sırasında Paris'te otobüs ve metro ücretleri iki katına çıkacak.

Olimpiyat Köyü, Paris’in ve Fransa’nın en yoksul bölgelerinden olan Seine-Saint-Denis’ye kuruldu.

Bölgedeki yapılarda kira vermeden gecekondu tipi yaşayan çok sayıda kişi buralardan çıkarıldı. Yardım kuruluşları bu adımı protesto etti.

Paris halkını endişelendiren bir başka adım ise araç trafiğine ilişkin getirilen sınırlamalar olacak

Bazı metro istasyonları ve tren istasyonları Oyunlar boyunca kapalı olacak.

Bir bölge sakini BBC'ye, "Paris çekilmez olacak, park edemeyeceğiz, hareket edemeyeceğiz, hiçbir şey yapamayacağız” diyerek endişesini dile getirdi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Paris Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Güvenlik Endişeleriyle Gündemde - Son Dakika

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