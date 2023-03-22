PFDK'lık oldular! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus üçlüsü disipline sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

PFDK'lık oldular! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus üçlüsü disipline sevk edildi

22.03.2023 10:21

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yapılan sevkleri bir bir açıklandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareketleri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise hakem hakkındaki açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da hem Sevilla maçı sonrası açıklamaları hem de Alanyaspor maçında kart görmesi nedeniyle kurula sevkedildi.

PFDK sevklerinin özeti şöyle;

  • Galatasaray - Sportmenliğe aykırı hareket
  • Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat
  • Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat
  • Jorge Jesus - Sportmenliğe aykırı hareket
  • Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
  • Ali Koç - Hakemler hakkında açıklama
  • Emre Belözoğlu - Hakaret

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 17.03.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü BAYRAM KADİR BEKTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un müsabaka devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalar ile kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve Sevilla maçı sonrası açıklamaları nedeniyle "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 19.03.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

PFDK'lık olmayan yok! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus disipline sevk edildi
PFDK'lık olmayan yok! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus disipline sevk edildi
PFDK'lık olmayan yok! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus disipline sevk edildi
YORUMLAR
500
PFDK'lık olmayan yok! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus disipline sevk edildi PFDK'lık olmayan yok! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus disipline sevk edildi Dursun Özbek, canlı yayına çıkma teklifini reddetti! Ali Koç'a yolladığı mesaj çok konuşulur Dursun Özbek, canlı yayına çıkma teklifini reddetti! Ali Koç'a yolladığı mesaj çok konuşulur

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dursun Özbek, Jorge Jesus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'lık oldular! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus üçlüsü disipline sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:00 İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozetini Meral Akşener taktı
10:41 Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
10:50 Fransa'da bir garip olay! Gösteriler esnasında sokaklardan dumanlar yükselirken, yemek yemeye devam ettiler
10:44 Fransa'yı karıştıran görüntü! Protestolar sırasında sokaklar alev alev yanarken, onlar yemek yemeye devam ettiler
10:37 Dolar/TL, 19,04 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Bir düşüyor, bir çıkıyor! Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
10:37 Dolarda ufak yükselişler sürüyor! 19,04 TL'den seviyesinde işlem görüyor
10:33 100 bin imza gerekiyor! İnce ve Erbakan aday olabilecekler mi? Şu ana kadar ne kadarı toplandı?
10:31 Ayça Ayşin Turan'dan sürpriz değişiklik! Saçlarını kısacık kestirdi
10:27 100 bine ulaşmaları gerekiyor! Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2023 11:21:04. #1.12#
SON DAKİKA: PFDK'lık oldular! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus üçlüsü disipline sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement