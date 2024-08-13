Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler yapıldı

Spor

İSTANBUL,

Galatasaray 'saha olayları', Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Beşiktaş'ın da 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'saha olayları' nedeniyle sevkine karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 10.08.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü SAMİ UĞURLU'nun aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 11.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.08.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.08.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 11.08.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.08.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 11.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın 11.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 11.08.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 12.08.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.08.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 10.08.2024 tarihinde oynanması gereken YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 10.08.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BOLUSPOR Kulübü'nün 11.08.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BOLUSPOR Kulübü idarecisi MAHMUT ÇİMENDER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 11.08.2024 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 11.08.2024 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü'nün 12.08.2024 tarihinde oynanan CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.