Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında verilen cezaları açıkladı - Son Dakika
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında verilen cezaları açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında yaşanan olaylarla ilgili cezaları açıkladı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası ve 230 bin 250 TL para cezası verilirken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1 maç men cezası verildi. Galatasaray ve Beşiktaş'a ise para cezaları verildi.

15.08.2024 18:31
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında oyundan ihraç edilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'yu "ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi", "rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymama eylemi" nedeniyle 7 maçtan men ederken toplamda da 230 bin 250 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1 maçtan men; Galatasaray ve Beşiktaş'a ise 168'er bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.08.2024 tarihli toplantısında alınan kararlar açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;

"1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 10.08.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.–TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.08.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.–ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN E-F ve SPOR TOTO TRİBÜN D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 10.08.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.–ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 11.08.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ALT TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 11.08.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 11.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLİNES KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, 11.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 11.08.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR 221A - 221B - 223C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 12.08.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK–GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında verilen cezaları açıkladı - Son Dakika

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