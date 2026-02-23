Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası Tamamlandı

Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası Tamamlandı
23.02.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası sona erdi, dereceler belirlendi.

Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Gönül Şanda Kupası sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda dört gün süren organizasyona, yıldızlar kategorisinden 164, gençler kategorisinden 86 ve büyükler kategorisinde 16 sporcu katıldı.

Ritmik cimnastiğin ülkede gelişmesinin öncüsü olan Gönül Şanda'nın anısına düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Büyükler A Genel Tasnif

1- Hatice Gökçe Emir (İstanbul)

2- Damla Sel (İstanbul)

3- Ayceren Pekdemir (İstanbul)

Büyükler B Genel Tasnif

1- Eda Erdem (Antalya)

2- Biricik Tokcan (İstanbul)

3- Tanem Tokcan (İstanbul)

Büyükler Grup Genel Tasnif

1- Ceylin Şener, Deniz Hancıoğlu, Kamila Melis Altundaş, Selin Kaya, Sesil Öztırak (Antalya)

Gençler A Genel Tasnif

1- Ada Kaplan (Ankara)

2 - Alya Arslan (İstanbul)

3- Selen Camcı (Antalya)

Gençler B Genel Tasnif

1- Daria Petukhova (İzmir)

2- Elif Derin Aşcı (İstanbul)

3- Dünya Keskinoğlu (İzmir)

Gençler C Genel Tasnif

1- Ecrin Yüksel Başkırşen (Antalya)

2- Bahar Ünal (Antalya)

3- Su Karasoy (KKTC)

Gençler Grup Genel Tasnif

1- Ayşe Erva Şahin, Ayşe Melek Alp, Derin Uluğkay, Masal Uysal-Selin Uluğkay (Antalya)

2- Bahar Ünal, Melek Aydemir, Melissa Taşar, Meryem Taşar, Yeliz Gür (Antalya)

Yıldızlar A Genel Tasnif

1- Nil Deniz Tarhan (İstanbul)

2- Mira Öztürk (İstanbul)

3- Damla Küçükdede (Antalya)

Yıldızlar B Genel Tasnif

1- Güneş Kazcıoğlu (İzmir)

2- Aylin Özbek (İstanbul)

3- Darya Karaoğlu (İstanbul)

Yıldızlar C Top

1- Sofia Güler (Antalya)

1- Eliz Bayer (Antalya)

3- Lina Çelik (Antalya)

Yıldızlar Grup Genel Tasnif

1- Damla Küçükdede, Ela Deniz Asil, Elvin Ece Erdoğan, Lina Çelik, Miray Ayhan, Şimal Salman (Antalya)

2- Almina Aközenler, Beren Tuncer, Dilara Taşyürek, İrem Nil Yenigün, Nisan Kuplay (İzmir)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi 90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk kehaneti Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti
ABD’de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek ABD'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek
Benfica’nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden Benfica'nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:27
Messi’nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:11
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
10:20
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
10:03
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:24:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.