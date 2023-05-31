Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu

Kulislerde bakanlıklar için bu isimler konuşuluyor

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan etti. Ankara dönüşü Florya'ya giden sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

TARAFTARLAR ANTRENMAN SAHASINA GİRDİ

Başkentteki maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi. Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti.

ICARDI KUTLAMALARDA YILDIZLAŞTI

Ankara'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu.

"AŞKIN OLAYIM" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Bu sezon attığı 21 golle takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolcu, balkonda aldığı mikrofonu hiç bırakmadı. Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söyledi.

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