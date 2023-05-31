Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin "Aşkın Olayım" performansı geceye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin "Aşkın Olayım" performansı geceye damga vurdu

31.05.2023 08:22

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğu Florya'da taraftarlarıyla kutladı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, coşkulu taraftarların marş ve tezahüratlarına eşlik etti. Sezonun yıldızı olan Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını taraftarlarla söyledi.

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan etti. Ankara dönüşü Florya'ya giden sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

TARAFTARLAR ANTRENMAN SAHASINA GİRDİ

Başkentteki maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi. Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti.

ICARDI KUTLAMALARDA YILDIZLAŞTI

Ankara'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu.

"AŞKIN OLAYIM" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Bu sezon attığı 21 golle takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolcu, balkonda aldığı mikrofonu hiç bırakmadı. Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söyledi.

Geceden fotoğraflar:

Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu
YORUMLAR
500
Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Şampiyonluk sonrası taraftarı endişeye sürükleyen cevap Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Şampiyonluk sonrası taraftarı endişeye sürükleyen cevap

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin 'Aşkın Olayım' performansı geceye damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz
11:06 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz
11:08 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
11:02 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
10:46 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:46 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:40 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:40 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:29 Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi
10:28 Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu uyarısı: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 11:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin "Aşkın Olayım" performansı geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement