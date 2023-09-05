Dünya Kupası'nda karnına dirsek darbesi alan Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı - Son Dakika

Dünya Kupası'nda karnına dirsek darbesi alan Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı

Son Güncelleme: 05.09.2023 15:02

FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Güney Sudan ile oynadıkları maçta sakatlanan Sırbistanlı basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı. Simanic'in sağlık durumu ise ikinci ameliyat sonrası düzelmeye başladı.

FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Güney Sudan ile oynadıkları maçta sakatlanan Sırbistanlı basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı. Simanic'in sağlık durumu ise ikinci ameliyat sonrası düzelmeye başladı.

İKİ KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç sırasında aldığı darbenin etkisiyle hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki oyuncunun hasar gören böbreğinin alındığı, tedavinin ardından devam eden komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta sonu ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.

"BÜYÜK PİŞMANLIK YAŞIYORUM"

Kulüp kariyerini İspanya'nın Zaragoza takımında sürdüren Simanic'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren milli takım doktoru Dragan Radovanovic ise "Bu ikinci ameliyattan sonra, her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Simanic'in maçta darbe aldığı pozisyonun içinde yer alan Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot ise rakibinden özür dileyerek, "Bir sporcu olarak, durumun ciddiyetini anladığımdan bu yana büyük pişmanlık yaşıyorum. Kasıtlı bir hareket değildi. Hiçbir oyuncu, böyle bir şey yaşamak istemez." ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN, SUDAN'I YENMİŞTİ

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nın 30 Ağustos'ta oynanan grup maçında Sırbistan, Güney Sudan'ı 115-83 etmişti

Simanic'in sakatlanma anı:

Dünya Kupası'nda yürek yakan sakatlık! Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği ameliyatla alındı
Görüntü: S Sport
Dünya Kupası'nda yürek yakan sakatlık! Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği ameliyatla alındı
Görüntü: S Sport
Dünya Kupası'nda yürek yakan sakatlık! Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği ameliyatla alındı
Görüntü: S Sport
Dünya Kupası'nda yürek yakan sakatlık! Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği ameliyatla alındı
Görüntü: S Sport
Dünya Kupası'nda yürek yakan sakatlık! Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği ameliyatla alındı
Görüntü: S Sport
Dünya Kupası'nda yürek yakan sakatlık! Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği ameliyatla alındı
Görüntü: S Sport
Dünya Kupası'nda yürek yakan sakatlık! Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği ameliyatla alındı
Görüntü: S Sport
Kaynak: AA

Güney Sudan, Basketbolcu, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda karnına dirsek darbesi alan Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda karnına dirsek darbesi alan Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı - Son Dakika
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