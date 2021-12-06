Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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CÜNEYİT ÇAKIR'IN NELER SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da Altay maçında kaçan 3 puan sebebiyle Cüneyt Çakır'a tepki var. Son dakikalarda Galatasaray'ın aleyhine penaltı veren Çakır'ın konuşmaları ortaya çıktı. Cüneyt Çakır'ın, değişen penaltı kuralını oyunculara anlattığı öğrenildi.

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TRABZONSPOR'UN YENİ YILDIZI UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ara dönemin ilk transferini yaptı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını, hafta içinde Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

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BEŞİKTAŞ'TAN ŞAŞIRTAN TRANSFER!

Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'la Cenk için görüşme yaptı. Everton, 2 milyon euro bonservis talep etti. Fiyatı çok bulan Beşiktaş, bu hafta İngiliz ekibini markaja alacak. Kara Kartal, Cenk'le her konuda anlaşma sağladı.

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TÜMER METİN'DEN AĞIR ELEŞTİRİ

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam evinde Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Ligde ve Avrupa'da alınan peş peşe kötü sonuçlar, hocanın ve yönetimin geleceğini tehdit etti. Farklı skor camiaya ve taraftara umut verse de yorumcu Tümer Metin çok daha farklı düşünüyor.

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FENERBAHÇE'YE DERBİ ÖNCESİ GÜZEL HABER

Farklı Rizespor galibiyetinden sonra Fenerbahçe'de Frankfurt maçının hazırlıklarına geçildi. Sakatlığı atlatan Valencia, takıma katıldı. Altay ve Mert Hakan'ın da tedavi süreci iyi geçiyor. Valencia'nın performansı teknik ekibin yüzünü güldürmüşe benziyor.

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OSMANLI TOKADI SPOR DALI OLDU

Antalya'da yaşayan Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Dünya Osmanlı Tokadı Federasyonu Kurucu Başkanı Talat Ayhan, gençlere Osmanlı ve Osmanlı tokadını sevdirmek için en iyi Osmanlı tokadı atma yarışması düzenledi. Yarışmaya yaşları 16 ile 19 arasında değişen 8 erkek ve 4 kız sporcu katıldı. Yarışmacı gençler önce vücutlarına herhangi bir darbe almamak için kasklarını ve eldivenlerini kuşandı. Daha sonra ise kırmızı ve mavi takım olmak üzere ikiye ayrıldılar. Bir kişi, karşı sporcuya 3 tane tokat attı ve en iyi tokadı adan kişi bir üst tura yükseldi.

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