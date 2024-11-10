Spor Camiasından Atatürk'e Anma - Son Dakika
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Spor Camiasından Atatürk'e Anma

Spor Camiasından Atatürk\'e Anma

Spor federasyonları ve kulüpleri, Atatürk'ün 86. ölüm yılı dolayısıyla anma mesajları paylaştı.

10.11.2024 12:35
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası; resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok spor kulübü paylaştıkları mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, federasyonlar ve bazı kulüplerin anma mesajları şu şekilde:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU:

"Bizlere miras bıraktığı fikirleri ve ilkeleriyle yol göstericimiz olan, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

GALATASARAY:

"Bize bıraktığın aydınlık ülkeye, emanetine ve fikirlerine sahip çıkan milyonlarla beraber. Yine bir #10Kasım'da. Yine hasretimiz sonsuz. Yolun yolumuzdur. Atamızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz…"

FENERBAHÇE:

"Bir 10 Kasım'da daha, sensiz, Sonsuz Özleminle Bizim #HerGünümüzSENSİN! Bir ömrü bir vatana adamış, Her nefesini milleti için almış, Adı kalbimize, mirası akıllarımıza kazınmış Büyük Atatürk; Bu veda, seninle var olmuş bir ülke ve bir millet için yaşanmış en erken ayrılıktı… ve biz, o vedaya inat, senin sonsuz özleminle #HerGünümüzSensin! diyen, her gün seni yaşayan bir milletiz! Her 10 Kasım'da, milletçe hissettiğimiz en büyük duygu "Seni Özlemek!" Seni Özlemek, vatanımıza daha çok sarılmayı, Seni Özlemek, uğruna canlar verilen bayrağımızı korumayı, Seni Özlemek, yarınlar için sorumluluklarımızı, Seni Özlemek, emanetin olan her şeye sahip çıkmayı bize anlatıyor! Seni Özlemek, Cumhuriyet'i, Seni Özlemek, Hürriyet'i, Seni Özlemek, İlkelerini bize yaşatıyor! ve biz, sensizliğin sonsuz özlemiyle, #HerGünümüzSensin! diye haykırdığımız bir 10 Kasım'da daha; "Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir." sözlerinle aydınlanıyoruz! Seni özlediğimiz bir 10 Kasım'da daha aynı hissi yaşıyoruz; Bizim #HerGünümüzSensin!

Gücümüzü senden, sorumluluğumuzu vatanımızdan, umudumuzu bize emanetin olan ay yıldızlı bayrağımızdan alıyoruz! Ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem ve saygıyla anıyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Atamızı ve ilkelerini, ilelebet göğsümüzde taşıyacağımızı bir kez daha haykırıyoruz!"

BEŞİKTAŞ:

"İmzanı attığın Cumhuriyetin ilelebet bekçisiyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

TRABZONSPOR:

"Sevdan deniz, deniz tükenmez! Adın umut, umutlar bitmez! Gözlerin gökyüzü, gökyüzü ölmez! Sonsuz minnetle…"

ANADOLU EFES:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı ve özlemle anıyoruz. Bize bıraktığın değerlere sahip çıkarak izinden yürümeye devam edeceğiz. Unutmadık, unutmayacağız..."

ECZACIBAŞI:

"Bizlere en umutsuz anlarda bile hayal etmeyi, geleceğe umut olmayı, asla vazgeçmemeyi ve liderlik etmeyi öğrettiğin için teşekkür ederiz. Aramızdan ayrılışının 86. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Mirasına sahip çıkabilmek dileğiyle..."

VAKIFBANK:

"Aramızdan ayrılışının 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."

Kaynak: DHA

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