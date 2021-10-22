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Fatih Terim: Rakiplerimiz Şampiyonlar Ligi ayarında - Son Dakika

Fatih Terim: Rakiplerimiz Şampiyonlar Ligi ayarında

22.10.2021 01:45
Fatih Terim: Rakiplerimiz Şampiyonlar Ligi ayarında

"2-0 öndeyken, durup dururken 8 maç ceza yedik""Beşiktaş, ciddi ve saygı duyulacak bir rakip""Konuşmak için erken, ümitlenmek için değil"Kerem Aktürkoğlu: Profesyonel ligin en altından geldim ve şu an Avrupa'da oynuyorum"Bu maçın önemini biliyorduk"SERHAN TÜRK / MOSKOVA-RUSYA,- UEFA Avrupa Ligi...

"2-0 öndeyken, durup dururken 8 maç ceza yedik"

" Beşiktaş, ciddi ve saygı duyulacak bir rakip"

"Konuşmak için erken, ümitlenmek için değil"

Kerem Aktürkoğlu: Profesyonel ligin en altından geldim ve şu an Avrupa'da oynuyorum"Bu maçın önemini biliyorduk"

SERHAN TÜRK/ MOSKOVA-RUSYA,- UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve galibiyet golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.İlk yarı takım savunmasını iyi yaptıklarına dikkat çeken Fatih Terim, "Basit toplar kaybettik, sette başarılı olamadık ama rakibin oyun kurmasına izin vermedik. Geri çekilmedik, hem bizim defansın önünü hem de merkezi iyi kapattık. Marsilya maçındaki gibi geniş alanı iyi savunduk. Üzerinde çok durduğum set oyununu pek gösteremedik. 2'nci yarı sanki oyun beraberlikle gidiyormuş gibiyken, pozisyonlara girmeye başladık. 2 önemli korner kullandık. golü daha önce bulabilirdik. Hem Morutan hem de Kerem sezon başından beri kurmaya çalıştığımız, zaman zaman yaptığımız, daha çok yapmamız gereken bu oyun anlayışını golde muhteşem yaptılar" diye konuştu."BİZ UEFA'YI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNUYORUZ"Kalan 3 maçta en iyi şekilde oynamak istediklerini ifade eden Terim, "Biz tam da böyle oynamak istiyoruz. Böyle bir gol atmak daha güzel oldu. Sevindirici olan biz oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Maçların bir bölümünde yapabiliyoruz. Ancak her geçen gün daha da iyi yapacağımız ortada. Pas yapmaktan vazgeçmedik. Sonuç olarak çok güzel bir golle 3 puan aldık. Rakiplerimizin berabere kaldığı akşamda, önemli oldu. Şu anda gol yemeyen 2 takımdan biri biziz. Kalan 3 maçımızın 2'si içerde. Dikkatli olmalıyız. Biz UEFA'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Bu 3 takım Şampiyonlar Ligi ayarında. Dikkatli olmamız lazım. En önemlisi 3 maçta verdiğimiz pozisyon sayısı yok denecek kadar az. 2 ya da 3 pozisyon verdik. Güzel bir galibiyet, camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. "HEPİMİZ ÖYLE BİR YOLCULUĞU ÖZLEDİK"Dinamik ve genç oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben oyunu 1 saniye bırakmam. Kenarda her zaman öyleyim. Ciddiyetten uzaklaşmasından hiç hoşlanmam. Dinamik, genç bir grup transfer ettik. Bu gruptan çıktığımız andan itibaren başka adımlar atabiliriz. 2000'deki takım 4 senenin sonunda oluştu. Tam saha presi müthiş oynayan bir takımdı. Paslar ezber hale gelmişti. Bu takımda o hale zamanla gelecek. Her sene 1, 2 oyuncu kadroya katarak, taviz vermeyerek büyük işler yapmıştık. Bu gruptan da çıktığımız zaman daha rahat konuşabiliriz. Hepimiz öyle bir yolculuğu özledik. O takımın yaptıkları ve oynadığı için baya çalışmamız lazım. Şu oyun, 3 maçtaki 7 puan, gol yemeden lider olmak bence büyük başarı. Üstüne koyarak gitmeliyiz" ifadelerini kullandı."2-0 ÖNDEYKEN, DURUP DURURKEN 8 MAÇ CEZA YEDİK" Marcao'nun kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Fatih Terim, şöyle konuştu: "2-0 öndeyken, durup dururken 8 maç ceza yedik. Bize tuhaf işler oluyor bu da onlardan birisi. Marcao'nun savunmadaki duruşu, toparlaması, kesiciliği, liderliği, oradan oyunumuzu başlatmamızın en önemli nedenlerinden birisi. Sol ayaklı, öyle olduğu için özel transfer ettik. Formdaydı, 8 maç kolay bir süre değil. Bir gün başka bir stoper, bir gün başka. Bizim için kolay olmadı. İnşallah kazasız, belasız devam eder. Hücum anlamında da oyunun başlamasında ciddi bir önemi var.""BEŞİKTAŞ, CİDDİ VE SAYGI DUYULACAK BİR RAKİP"Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi hakkındaki düşünceleri sorulan Terim, "Bu maçların hepsi oynanır. Kolay olmayacak. Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir kadroları var. Geçen senenin şampiyonu. Şu anda iyi gitmeyebilirler ama ciddi ve saygı duyulacak bir rakip. Pazartesi günü en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Kural böyle. Kimsenin günahı değil. Sabaha karşı orada olacağız. Zor, 18'inci maç bitti. Çıkıp en iyi hazırlığı yapacağız. Bazı oyuncular rejenerasyon yaptı. Belki yarın vereceğiz" dedi."TAKIMDA 1'İNCİ VE 2'NCİ ADAM BİRBİRİNE NE KADAR YAKINSA, TAKIMIN UZUN MARATONDA FAYDALANMASI O KADAR ÇOK OLUR"Bugün ilk 11'de Babel ve Barış Alper'i tercih etmesi sorulan Fatih Terim, "Bir takımda 1'inci ve 2'nci adam birbirine ne kadar yakınsa, takımın uzun maratonda faydalanması o kadar çok olur. Babel, Rize'de formdaydı. Konya'da sonradan oyuna soktuk. Burada topu tutmak gerekiyordu onunla başladım. Barış'ı görmek istiyordum. İyi durumdaydı. O da 11'i zorlayabileceğini ve kolay top kaybetmeyeceğini bize gösterdi. 2'nci yarı uzun topa döndü, 1-2 tane şut pozisyonu verdik. Onların yorulduğunu gördüğümüz anda daha zinde, daha içeri koşacak oyunculara ihtiyacımız vardı. Bunlardan birisi Morutan, birisi Kerem. Kerem penetre edebilecek bir oyuncu. Morutan da adam eksiltebilecek ve bu topları atabilecek bir isim" şeklinde konuştu."KONUŞMAK İÇİN ERKEN, ÜMİTLENMEK İÇİN DEĞİL"Fizik olarak zorlanmadıklarını ve 3 günde 1 maç oynamaya razı olduklarını söyleyen Terim, "Biz bunları önemsemiyoruz. Bu gruptan çıktığımız anda her şeyi söyleyebiliriz. Gruptan çıkarsak konuşma hakkımız var. Daha iyi oyunlara ihtiyacımız var. Gençlerin heyecanları var. Onları belli bir noktaya getireceğiz. Tecrübeli oyuncular hazır duracak. İyi bir takım olma yolundayız. Golden sonraki sevince dikkat etmek lazım. Takım ruhunun bir göstergesi. Benim de hoşuma gidiyor. Takımı çabuk tedavi eder. Konuşmak için erken, ümitlenmek için değil. Bu gruptan çıktığımız andan itibaren bizim de söyleyeceğimiz şeyler olacak elbette" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: BU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORDUK. Maçın önemini bildiklerini ifade eden Kerem Aktürkoğlu, "Avrupa'da güzel sonuçlar alıyoruz, lideriz. Bu maçın önemini biliyorduk. Hocamız da bize anlatmıştı. Bu maçtan 3 puanla ayrılmamız halinde iyi bir konuma geleceğimizi biliyorduk. Kazandık, gol atmak bana nasip oldu Doğum günüm de olması daha da özel oldu. 3 maçımız var, 2'sini içeride oynayacağız. Kazanıp, lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz" diye konuştu."PROFESYONEL LİGİN EN ALTINDAN GELDİM VE ŞU AN AVRUPA'DA OYNUYORUM"

3. Lig'de oynarken de böyle anların hayalini kurduğunu belirten genç oyuncu, "Anlamlı ve güzel bir hediye oldu. Buraya geleli 1.5, 2 sene olacak. Fatih hocama teşekkür ederim. Buraya 3'üncü Lig'den geldim. Profesyonel ligin en altından geldim ve şu an Avrupa'da oynuyorum. Sürekli bunların hayalini kuruyordum. Benim için farklı duygular ve gurur verici. Hocam daha iyi değerlendirir. Ben çabucak adapte olmaya çalıştım. Tabii ki eksiklerim var. Hocamla da konuşuyorum, bana çok yardımcı oluyor. Eksiklerimi söylüyor. Bende bunu daha ileri, yukarı taşımak istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: Rakiplerimiz Şampiyonlar Ligi ayarında - Son Dakika Spor


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