Süper Lig'de 8 haftada 9 takım teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 8 haftanın ardından 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

Son yıllarda teknik direktör değişiminin çok yaşandığı Süper Lig'de, bu sezonda da 8 haftalık periyotta Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

Altay, Atakaş Hatayspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ise sezona başladıkları çalıştırıcılarla devam ediyor.

Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliği Kasımpaşa'dan geldi, ilk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, bu koltuğa Cihat Arslan'ı getirdi. İkinci haftadan sonra Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran Yukatel Kayserispor, Hikmet Karaman'la devam ederken, üçüncü haftanın ardından Adana Demirspor Samet Aybaba, Göztepe Ünal Karaman ve Aytemiz Alanyaspor da Çağdaş Atan'la yollarını ayırdı.

Ligde 6. haftanın ardından Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la, 8. haftadan sonra da Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İrfan Buz ve Fraport TAV Antalyaspor da Ersun Yanal'la devam etmeme kararı aldı.

Adana Demirspor'da İtalyan Vincenzo Montella, Göztepe'de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir'de de Emre Belözoğlu göreve başladı.

İlk 8 haftanın ardından yabancı teknik direktör sayısı 4'e yükseldiği ligde Fenerbahçe'de Portekizli Vitor Pereira ve VavaCars Fatih Karagümrük'de İtalyan Francesco Farioli'nin yanı sıra Göztepe ve Adana Demirspor da yoluna yabancı isimle devam ediyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un henüz yeni teknik direktörünü açıklamadığı ligde Süper Lig'de şu anda görev yapan isimler şöyle:

Takım Teknik direktör Adana Demirspor Vincenzo Montella Altay Mustafa Denizli Atakaş Hatayspor Ömer Erdoğan Aytemiz Alanyaspor Bülent Korkmaz Beşiktaş Sergen Yalçın Çaykur Rizespor Hamza Hamzaoğlu Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay Fenerbahçe Vitor Pereira Galatasaray Fatih Terim Gaziantep Erol Bulut Göztepe Nestor El Maestro GZT Giresunspor Hakan Keleş İttifak Holding Konyaspor İlhan Palut Kasımpaşa Cihat Arslan Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu Trabzonspor Abdullah Avcı VavaCars Fatih Karagümrük Francesco Farioli Yukatel Kayserispor Hikmet Karaman

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