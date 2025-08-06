Süper Lig'de Yeni Sezon Başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de Yeni Sezon Başlıyor

06.08.2025 11:14
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Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'de mücadele etmek için geri döndü.

Süper Lig'in 67 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vururken, yeniden lige yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu sezon yarışın bir parçası olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Türk futbolunun köklü ekipleri Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yeniden en üst ligde mücadele etmeye hazırlanırken eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, takımların son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Dursun Özbek

Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: Rams Park (53 bin 978)

Sezon: 68. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez)

En kötü derecesi: 13.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 ( Altınordu, MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: Jose Mourinho

Stadı: Chobani (47 bin 430)

Sezon: 68. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 ( Samsunspor, Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Serdal Adalı

Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Stadı: Tüpraş (42 bin 445)

Sezon: 68. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan

Teknik direktör: Fatih Tekke

Stadı: Papara Park (40 bin 980)

Sezon: 52. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

Gençlerbirliği

Kuruluş yılı: 1923

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Osman Sungur

Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu

Stadı: Eryaman (20 bin)

Sezon: 47. sezonu

En iyi derecesi: 3. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor, Galatasaray)

En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 ( Adanaspor, Samsunspor)

Samsunspor

Kuruluş yılı: 1965

Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah

Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım

Teknik direktör: Thomas Reis

Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 303)

Sezon: 33. sezonu

En iyi derecesi: 3. (3 kez)

En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)

Göztepe

Kuruluş yılı: 1925

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen

Teknik direktör: Stanimir Stoilov

Stadı: Gürsel Aksel (20 bin 756)

Sezon: 32. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)

En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)?

Antalyaspor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Rıza Perçin

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (29 bin 307)

Sezon: 30. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

Kayserispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Nurettin Açıkalın

Teknik direktör: Markus Gisdol

Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)

Sezon: 30. sezonu

En iyi derecesi: 5. (4 kez)

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 ( Sivasspor, Hatayspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.

Konyaspor

Kuruluş yılı: 1922

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Ömer Atiker

Teknik direktör: Recep Uçar

Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (41 bin 600)

Sezon: 25. sezonu

En iyi derecesi: 3. (İki kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)

Çaykur Rizespor

Kuruluş yılı: 1953

Renkleri: Mavi-yeşil

Kulüp başkanı: İbrahim Turgut

Teknik direktör: İlhan Palut

Stadı: Çaykur Didi (14 bin 850)

Sezon: 24. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe - 2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)

En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)

Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç

Teknik direktör: Şota Arveladze

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)

Sezon: 22. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 5-4 (Hatayspor), 2-6 ( Karşıyaka, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 ( Balıkesirspor, Adana Demirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)

Kocaelispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Yeşil-siyah

Kulüp başkanı: Recep Durul

Teknik direktör: Selçuk İnan

Stadı: Kocaeli (34 bin 829)

Sezon: 21. sezonu

En iyi derecesi: 4.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-1 (Altay)

En farklı skorlu yenilgisi: 1-7 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 4-5 (Galatasaray, Altay), 7-2 (Kayserispor)

İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kuruluş yılı: 1990/2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Çağdaş Atan

Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 067)

Sezon: 18. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 5-4 (Alanyaspor), 6-2 (Adana Demirspor), 5-2 (Antalyaspor)

Fatih Karagümrük

Kuruluş yılı: 1926

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Süleyman Hurma

Teknik direktör: Marcel Licka

Stadı: Atatürk Olimpiyat (77 bin 563)

Sezon: 11. sezonu

En iyi derecesi: 8. (3 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray, Trabzonspor), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)

En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 5-4 (Fenerbahçe), 4-3 (Yeni Malatyaspor), 3-4 (Kasımpaşa), 4-3 (Sivasspor)

Corendon Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Joao Pereira

Stadı: Gain Park (9 bin 784)

Sezon: 10. sezonu

En iyi derecesi: 5. (2 kez)

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez, İstanbulspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 5-4 (İstanbul Başakşehir)

Gaziantep FK

Kuruluş yılı: 1988

Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Memik Yılmaz

Teknik direktör: İsmet Taşdemir

Stadı: Kalyon (30 bin 320)

Sezon: 7. sezonu

En iyi derecesi: 8.

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)

Eyüpspor

Kuruluş yılı: 1919

Renkleri: Eflatun-sarı

Kulüp başkanı: Murat Özkaya

Teknik direktör: Selçuk Şahin

Stadı: Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)

Sezon: 2. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray)

En gollü maçı: 1-5 (Galatasaray), 6-0 (Adana Demirspor)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de Yeni Sezon Başlıyor - Son Dakika

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