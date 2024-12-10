SÜPER LİG'DE HAFTANIN VAR KAYITLARI AÇIKLANACAK
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 15'inci haftasındaki VAR kayıtlarını açıklayacak.
TURKUVAZ MEDYA SPOR ZİRVESİ
- Turkuvaz Medya Spor Zirvesi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Bak'ın katılımıyla gerçekleşecek.
10.30 - 11.00 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuk olacağı oturum gerçekleşecek.
11.00 - 11.30 Dr. Osman Aşkın Bak'ın konuk olacağı oturum gerçekleşecek.
PFDK VE TAHKİM KURULU
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.
FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇINA DOĞRU
12.00 Athletic Bilbao son çalışmasını kendi tesislerinde yapacak. (Lezama İspanya)
16.00 Sarı-lacivertli temsilcimiz, maçın hazırlıklarını tamamlayacak. (Samandıra Can Bartu Tesisleri)
17.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
21.00 Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu)
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlı ekipte, Bodo/Glimt maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, Malmö maçının hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR
- Başakşehir, Almanya temsilcisi FC Heidenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.45 Dinamo Zagreb – Celtic
20.45 Girona – Liverpool
23.00 Atalanta - Real Madrid
23.00 Bayer Leverkusen – Inter
23.00 Brest – PSV
23.00 Club Brugge - Sporting CP
23.00 Leipzig - Aston Villa
23.00 Salzburg – PSG
23.00 Shakhtar Donetsk. - Bayern Münih (Halil Umut Meler yönetecek)
BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi
23.00 Tenerife - Karşıyaka
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
16.00 Cizre BLD. - Akkuş Belediyespor
- CEV Volleyball Cup Kadınlar
14.00 Türk Hava Yolları - MBH Bekescsaba
21.00 Volley Mulhouse Alsace - Kuzeyboru
- CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar
19.00 Eczacıbaşı Dynavit - SSC Palmberg Schwerin
19.30 VakıfBank - FC Porto
Son Dakika › Spor › Süper Lig Haftası Gündemi: VAR Kayıtları ve Takımların Hazırlıkları - Son Dakika
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