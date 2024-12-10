Süper Lig Haftası Gündemi: VAR Kayıtları ve Takımların Hazırlıkları - Son Dakika
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Süper Lig Haftası Gündemi: VAR Kayıtları ve Takımların Hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 15. haftasında VAR kayıtlarını açıklarken, çeşitli futbol takımları önemli maçlarına hazırlık yapıyor. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in maç hazırlıkları sürerken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kritik karşılaşmalar var.

10.12.2024 10:31
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN VAR KAYITLARI AÇIKLANACAK

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 15'inci haftasındaki VAR kayıtlarını açıklayacak.

TURKUVAZ MEDYA SPOR ZİRVESİ

- Turkuvaz Medya Spor Zirvesi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Bak'ın katılımıyla gerçekleşecek.

10.30 - 11.00 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuk olacağı oturum gerçekleşecek.

11.00 - 11.30 Dr. Osman Aşkın Bak'ın konuk olacağı oturum gerçekleşecek.

PFDK VE TAHKİM KURULU

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇINA DOĞRU

12.00 Athletic Bilbao son çalışmasını kendi tesislerinde yapacak. (Lezama İspanya)

16.00 Sarı-lacivertli temsilcimiz, maçın hazırlıklarını tamamlayacak. (Samandıra Can Bartu Tesisleri)

17.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21.00 Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu)

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekipte, Bodo/Glimt maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, Malmö maçının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

- Başakşehir, Almanya temsilcisi FC Heidenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.45 Dinamo Zagreb – Celtic

20.45 Girona – Liverpool

23.00 Atalanta - Real Madrid

23.00 Bayer Leverkusen – Inter

23.00 Brest – PSV

23.00 Club Brugge - Sporting CP

23.00 Leipzig - Aston Villa

23.00 Salzburg – PSG

23.00 Shakhtar Donetsk. - Bayern Münih (Halil Umut Meler yönetecek)

BASKETBOL

- FIBA Şampiyonlar Ligi

23.00 Tenerife - Karşıyaka

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

16.00 Cizre BLD. - Akkuş Belediyespor

- CEV Volleyball Cup Kadınlar

14.00 Türk Hava Yolları - MBH Bekescsaba

21.00 Volley Mulhouse Alsace - Kuzeyboru

- CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar

19.00 Eczacıbaşı Dynavit - SSC Palmberg Schwerin

19.30 VakıfBank - FC Porto

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Süper Lig Haftası Gündemi: VAR Kayıtları ve Takımların Hazırlıkları - Son Dakika

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