Süper Lig\'in 22. haftasında yapılacak maçların hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına yapılan atamalar dikkat çekti.
Yapılan hakem atamalarında, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Bahattin Şimşek Galatasaray- İstanbulspor, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 yendiği mücadelede düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
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24 Ocak Çarşamba:
25 Ocak Perşembe:
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