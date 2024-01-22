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Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Maçların hakemleri şu şekilde belirlendi: Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçını Emre Kargın, Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçını Burak Şeker, Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor maçını Atilla Karaoğlan, MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük maçını Muhammet Ali Metoğlu, Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor maçını Volkan Bayarslan, Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçını Turgut Doman, RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen, Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor maçını Çağdaş Altay, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk ve Galatasaray-İstanbulspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

22.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 13:38
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına yapılan atamalar dikkat çekti.

BİR FENERBAHÇE BİR GALATASARAY MAÇINA

Yapılan hakem atamalarında, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Bahattin Şimşek Galatasaray- İstanbulspor, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 yendiği mücadelede düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
  • 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Kasımpaşa: Burak Şeker
  • 20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba:

  • 17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
  • 17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan
  • 20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
  • 20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe:

  • 17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
  • 20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
  • 20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek
Süper Lig\'in 22. haftasında yapılacak maçların hakemleri açıklandı
Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika
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