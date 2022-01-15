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Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

15.01.2022 17:56

Karşılaşmada 20. dakikada perdeyi Leke James açtı. Nijeryalı forvet, Uğurcan'ın elinden kaçırdığı topu tamamladı. Abdülkadir Ömür, şık golle 24'te skoru eşitledi. İkinci yarı bastıran kar yağışından sonra takımlar zorlandı. Skor değişmeyince lider Trabzon, Sivas'ta 2 puan bıraktı.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta ligin ikincisi Konyaspor'u mağlup eden Sivasspor, bu kez de Trabzon'a zorluk yaşattı.

OYUNUN KONTROLU DEĞİŞTİ

Trabzonspor maçın ilk bölümünde oyunun kontrolünü almak isterken Uğurcan'ın hatasına takıldı. Uğurcan'ın elinden kaçırdığı topu Sivassporlu Leke James tamamladı.

HEMEN EŞİTLEDİ

24'te Abdülkadir Ömür skoru eşitledi. Dorukhan'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir, şık bir vuruşla skoru eşitledi.

KAR YAĞIŞI BASTIRDI

Maçın ikinci yarısında kar yağışı etkili oldu. Mete Kalkavan, 60'ta oyunu durdurdu. Çizgiler belirlendi. Sivasspor son bölümde daha etkili olan taraftarı.

VISCA UYUM SORUNU YAŞADI

Trabzonspor'la ilk maçına çıkan Edin Visca'nın uyum sorunu yaşadığı bariz şekilde görüldü. Boşnak yıldız, zorlu hava şartlarından dolayı da hayli problem yaşadı.

ABDULLAH AVCI ATILDI

Hakem Mete Kalkavan, 90'da Trabzonspor hocası Abdullah Avcı'ya kırmızı kart gösterdi. Saha içine yönelen Abdullah Avcı, kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

93'Kullanılan serbest vuruşunu savunma karşıladı ve topu uzaklaştırmayı başardı.

92'Orta alanda Mustapha Yatabare'nin, Anastasios Bakasetas'a yaptığı faul sonrası rakip yarı alanının ortalarında serbest vuruş kazandı.

91'İki takımda son bölümde kontrollü oynuyor.

90'Maçın sonuna en az 6 dakika uzatma ilave edildi.

89'Trabzonspor'da Abdullah Avcı yaptığı itirazlar sebebiyle kırmızı kart gördü.

88'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Mustapha Yatabare topa hareketlendi ancak kaleci Uğurcan Çakır çıktı ve topu aldı.

85'Kullanılan serbest vuruşu savunma uzaklaştırdı, ardından Trabzonspor ani atağa çıkmak istedi ancak savunma çabuk kapandı.

85'Sivasspor'da rakip yarı alanın ortalarında Mustapha Yatabare'ye yapılan müdahale ile serbest vuruş kazandı.

84'Trabzonspor'da Andreas Cornelius oyundan ayrıldı, yerine Bengali- Fode Koita oyuna girdi.

83'Trabzonspor'da savunma arkasına gönderilen topa Yusuf Erdoğan hareketlendi ancak top hızlı.

82'Sivasspor'un golünü atan Leke James oyundan ayrıldı, yerine Mustapha Yatabare oyuna dahil oldu.

81'Kerem sol kanattan hareketlenen Uğur Çiftçi'yi düşündü ancak Uğur topu oyunda tutamadı, aut.

80'Trabzonspor'da Marek Hamsik oyundan ayrıldı, Yunus Mallı oyuna dahil old

76'Sivasspor'da Pedro Henrique oyundan ayrıldı, yerine Olarenwaju Kayode oyunda.

73'Sivasspor özellikle sağ kanadı Erdoğan Yeşilyurt ve Ahmet Oğuz ile çok iyi kullanıyor.

72'Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt son çizgiye indi ve ortasını yaptı ancak savunma uzaklaştırdı.

71'Şu dakikalarda oyunun kontrolü Sivasspor'da, Trabzonspor atağa çıkmakta zorlanıyor.

70'Marek Hamsik'in pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan topu aldı ancak pozisyonunu kaybedince topu kaybetti.

69'Sivasspor'da Kerem topu ceza sahasında aldı yine uzaktan şansını denedi, Ugurcan Çakır iki hamlede kurtardı.

68'Trabzonspor'da Dorukhan Toköz oyundan ayrıldı, yerine Berat Özdemir girdi.

67'Sivasspor'da Pedro Henrique yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

66'Trabzonspor'da rakip yarı alanda topu alan Hamsik, topu Edin Visca'ya göndermek istedi ancak hızlı giden top Ali Şaşal Vural'da kaldı.

65'Sivasspor'da Kerem sağ kanattan aldı kaleye uzak bir bölgeden vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

64'Orta alanda topu alan Kerem, sağ kanattan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'a verdi, Erdoğan ortasını içeriye gönderdi savunma topu uzaklaştırdı.

63'Çizgiler temizlendi ve oyun yeniden hareketlendi.

61'Yoğun kar yağışı sebebiyle Mete Kalkavan kaybolan çizgilerin temizlenmesini istedi. Görevliler sahada, oyun kısa süreliğine durmuş durumda.

52' Maçta şu dakikada tempo düşük, iki takımda karşılıklı top kayıplarıyla dikkat çekiyor.

45' İlk yarıda skor 1-1

42' Trabzonspor gole yaklaştı. Hüseyin Türkmen'in vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermedi.

35' Sivasspor derinde bekliyor. Trabzonspor, üçüncü bölgede pasları gerçekleştiremiyor.

31' Trabzonspor gole yaklaştı. Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden dışarı gitti.

24'Gol Ara pasta savunma arkasına kaçan Abdülkadir, şık vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Skor 1-1

20'Gol Uğurcan elinden kaçırdı, Leke James tamamladı. Sivasspor 20. dakikada öne geçti.

12' Sivasspor savunma ve orta sahada boşluk vermiyor. Trabzonspor üretmek zorlanıyor.

11' İki takımın da ciddi atağı olmadı.

5' Bakasetas uzaktan çerçeveyi denedi. Sert ve düzgün şut, direği sıyırdı.

3' Trabzonspor pas yapmaya çalışıyor ancak Sivasspor diri karşılık veriyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük geldi.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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