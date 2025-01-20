Trabzonspor, Sivasspor\'u 4-0 Mağlup Etti

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SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın genel güven yapısı geliştikçe oyun kalitesinin de daha fazla arttığını söyleyerek, "İkinci yarının ilk maçıydı. Daha önce çok puanlar kaybettik. Son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyiye gidiyoruz. Bugün de mutlaka kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bulunduğumuz yer takımı da yönetimi de bizi de taraftarı da rahatsız ediyordu. Oyuna başladıktan sonra aynı oyunu tekrar edip gol yemeden goller atmak sevindirici. Oyuncular mutlu oldu, taraftarı mutlu ettiler bizi de mutlu ettiler. Daha fazla gol atmak ve daha iyi oynamak için dersler çıkarmalıyız. Bunu hep söylüyorum kaybettiğimiz zaman dersler çıkarmıyoruz bazen kazanırken de çıkarmak lazım. Takımın genel güven yapısı geliştikçe oyun kalitesi de daha fazla artıyor" dedi.

'YUKARIYA DOĞRU İVMELENDİK'

Önlerindeki maçlara odaklanmak durumda olduklarını kaydeden Güneş, "Puan durumuna fazla bakmıyorum canımı sıkmasın diye. Şu anda yukarıya doğru ivmelendik. İnşallah devam eder. İkinci yarının ilk maçını kazandık. Bundan sonra önümüzde maçlar var. Kayseri arkasından Kupa maçı, İskenderun ve Eyüp maçı var. Bu üç maça odaklanmak durumundayız. Önümüzde BAY geçiyoruz bir hafta. Arkadaşlara izin verdik oyunculara, toparlanıp ondan sonra yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftar da destek oldu teşekkür ederim" diye konuştu.

'DUYGULARIMIZIN ESİRİ OLMAYALIM'

Karşılaşmada taraftarın tezahüratı sonrası Uğurcan Çakır'ın penaltıyı kullanmaya gelmesi ve ardından vazgeçmesine yönelik de konuşan Güneş, "Penaltı konusunda ben bilgi vereyim, taraftarın isteği bizim için önemlidir. 'Boynumuz kıldan incedir' deriz. Ama bazı şeyleri bozmak olursa yaralanırız yani. Duygularımızın esiri olmayalım. Görevlerimiz, pozisyonlarımız. Uğurcan'ı tebrik ediyorum ikinci çocuğu oldu, Umut'u da tebrik ediyorum onun da çocuğu oldu. Uğurcan'a jest yapmak istediler. Ama bu düşünce bu tip maçlarda bunu yapmak doğru değil. Hem rakip için doğru değil, bizim için doğru değil, Uğurcan için doğru değil, Banza için doğru değil. Banza kaçırdı, aynı şeyi Uğurcan da kaçırabilirdi. Yani ciddi bir iş yapıyoruz. Uğurcan oraya gitmek zorundaydı çünkü taraftar çok istekliydi. Bazen duygularımızı örtmemiz gerekiyor. Duygularımız aklımızın önüne geçmemesi gerekiyor. Bir kaybımız olmadığı için bunu da bir daha söylemiş olayım dedim. Bir de düşünün ki 0-0 olsaydı atar mıydı? O zaman seyirci de müdahale etmesin o isteklerini bana söylesinler ben de değerlendirir ona göre görev veririm yani. Gerçi Uğurcan da topa iyi vuruyor, atabilirdi ama bu doğru bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

'PES ETMEK DİYE BİR ŞEY YOK'

Şenol Güneş, "Pes etmek diye bir şey yok. Ama sıkıntılanıp üzüldüğüm doğrudur. İşimizi iyi yapacağız. Mühim olan durup, toparlanmak. Trabzonspor çok güzel günler geçirdi benim olmadığım dönemde. Yani uzun yıllar şampiyonluğu bekledi sonra şampiyon oldu başarılı oldu mutlu oldu, çıta büyüdü" dedi.

'1-2 TRANSFER AÇIKLANABİLİR'

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de aktaran Güneş "1-2 transfer açıklanabilir. Daha önce Adryelson ile anlaşmıştık ama olmadı. Şu andaki durumu başkan açıklar ben açıklamam. Ben sadece fikirlerimi söylüyorum olumlu olumsuz diye" ifadesinde bulundu.

ERDOĞAN: ÇOK TALİHSİZ BİR GECE OLDU

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maç sonu değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bizim için tabi ki çok talihsiz bir gece oldu. Ağır bir mağlubiyet oldu. Maçın zaten ilk 30 dakikasında kalemize gelen ilk 3 toptan gol yedik. Kötü bir başlangıç yaptık. Tabi oradan sonra toparlanmak çok kolay olmadı. İkinci yarı bir reaksiyon göstermek istedik. Oyuncu değişikliği yaptık hem formasyonda değişiklik yapmaya çalıştık. Belki daha çok topa sahip olmuş olabiliriz ama açıkçası çok üretken olamadık, golü bulamadık. Oyuncularıma bir golü bulduğumuz zaman rakip takımı biraz telaşa sokup devam edip oyunun kaderini belki değiştireceğimizi düşünüyorduk ama maalesef bunu başaramadık. Buradan çıkaracağımız önemli dersler var. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var kendi sahamızda. İnşallah orada bu maçı telafi ederiz"