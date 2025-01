Trabzonspor\'un yeni transferi Sikan: Sahada isimler değil takımlar oynar (HABER EKLENDİ)

Spor

TRABZONSPOR'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, hedefinin takımla birlikte çok büyük başarılar kazanmak olduğunu söyledi. Sikan "Sahada isimler değil takımlar oynar. İyi bir takıma sahip olduğunuzda sahada başarılı olan taraf siz olursunuz. Biz de takım olarak bunu yapmaya çalışacağız" dedi.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde renklerine kattığı ilk isim olan Danylo Sikan, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç oyuncu, hedefinin Trabzonspor ile birlikte çok büyük başarılar kazanmak olduğunu söyledi. Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor'a gelişindeki en önemli hedeflerinden bir tanesinin daha iyi oyuncu olmak olduğunu belirterek, "Tabii ki gol atmak, asist yapmak, takımımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Umuyorum takımımla birlikte çok büyük başarılar kazanacağız. Asıl hedefim bu" ifadelerini kullandı.

'TAKIM KAZANMADIĞINDA BEN DE SANTRAFOR OLARAK KENDİMİ BAŞARILI GÖRMEM'

Trabzonspor'da daha önce önemli santrfor oyuncularının forma giydiğin belirten Sikan, "Bu isimler gerçekten önemli oyuncular. Ben de onlardan daha iyi daha iyi bir santrafor performansı gösterebilirim diye umuyorum burada. Elimden geleni yapmaya çalışacağım takımımın kazanabilmesi için. Ama benim için öncelik takımımın kazanması, takım 3 puan aldığında benim attığım gollerin değeri var. Takım kazanmadığında, başarılı olmadığında ben de santrafor olarak kendimi başarılı görmem açıkçası." şeklinde konuştu.

'ZUBKOV İYİ BİR OYUNCU'

Sikan, bordo-mavili kulübün kadrosuna katmaya çalıştığı bir diğer Ukraynalı oyuncu Zubkov'a ilişkin ise, "Çok fazla bir şey bilmiyorum. Umuyorum bu transfer periyodunda da transfer olumlu bir şekilde sonlanacak. İyi bir oyuncu olduğu için de tekrar beraber oynama fırsatı bulacağız" dedi.

'UMUYORUM HOCAMIZLA BİRÇOK MAÇ KAZANACAĞIZ'

Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine çok dostça yaklaştığını söyleyen anlatan Sikan, "Çok iyi bir hoca, çok iyi antrenör. Gerçekten bana geldiğim ilk andan itibaren çok dostça, arkadaş canlısı yaklaştı. Her gün görüşüyoruz. Onun benden isteği, ilk talebi hem onun oyun mantalitesini, futbol mentalitesini anlamam hem de bu forma için mücadele etmenin önemi anlamamdı. Zaten her gün konuşuyoruz. Ben de elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Umuyorum hocamızla birlikte birçok maç kazanacağız" diye konuştu.

'SAVAŞIN BİR AN ÖNCE SONA ERMESİNİ UMUYORUM'

Ukrayna'da şu halen devam eden savaşın biran önce sona ermesini temenni eden 23 yaşındaki futbolcu, "Savaşla ilgili devam eden süreci zaten siz de biliyorsunuz. Umuyorum Rusya ile olan bu savaş bir an önce bitecek, ve barış huzur ortamı bulunacak. Gelen genç oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim. Trabzon'a çok genç oyuncu geldi. Sadece Trabzon'a, Trabzonspor'a değil, Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerine aslında gittiler. Tabi ki onları burada ağırlanması, burada olması benim açımdan önemli" sözlerini kullandı.

Sikan, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Shakhtar Donetsk ile Borissia Dortmun arasında oynanacak olan karşılaşmayı da takım arkadaşı Arseniy Batagov ile birlikte izleyeceklerini kaydetti.

'TAKIMIMIZLA BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAĞIZ'

Trabzonspor'a gelmesindeki en önemli hedefin başarılar kazanmak olduğunu söyleyen Sikan, "Benim buraya gelişimdeki belki de en önemli hedeflerimden bir tanesi daha iyi bir oyuncu olmak. Burada takımımı daha iyi hale getirebilmek, takım arkadaşlarımla daha iyi olabilmek. Tabii ki gol atmak istiyorum, tabii ki asist yapmak istiyorum, tabii ki takımımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Takımımızla birlikte umarım çok da büyük başarılar kazanacağız. Asıl hedefimiz de bu zaten" dedi.

'TÜRKİYE LİGİ DÜNYADAKİ EN İYİ 10 LİGDEN BİR TANESİ'

Sikan, Türkiye liginin iyi ve kaliteli bir lig olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye ligi ile ilgili şunları söyleyebilirim; buraya gelmeden önce tabii ki takip ediyordum. Burasının gerçekten iyi ve kaliteli bir lig olduğunu biliyorum. Benim görüşüme göre dünyadaki en iyi 10 ligden bir tanesi Türkiye ligi. Dolayısıyla hırslı, iyi takımların olduğu bir lig burası. Ben de kendimi burada daha iyi oyuncu haline getirebilirim diye düşünüyorum. Buraya geliş sebeplerimden bir tanesi bu açıkçası. Burada daha iyi olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum, geldiğim şehir futbol şehri, geldiğim ülke futbol ülkesi, dolayısıyla ligin iyi kaliteli büyük takımlardan oluşan iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Kendime örnek aldığım oyuncular Ukraynalı Shevchenko, Brezilyalı fenomen Ronaldo, Henry ya da Luis Suarez olabilir."

'HEDEFİM SHAKTAR DONETSK'TEN DAHA İYİLERİNİ YAPABİLMEK'

Shakhtar'da uzun bir dönem geçirdiğini kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, "Birçok gol attım, birçok asist yaptım, kupalar kazandık, beraber başarılar kazandık. Başarılar, kupalar kazanırken nelere ihtiyacınız olduğunu yani konsantrasyonun, enerjinin, kulüp içerisindeki o çalışmanın neleri gerektirdiğini veya neler yapmanız gerektiğini görmüş olduk. Benim yine hedeflerimden bir tanesi de bunu aynı şekilde Trabzonspor'da da devam ettirebilmek belki de daha iyilerini yapabilmek" ifadelerini kullandı.

'SANTRAFOR OYUNCULARININ İYİ OLMASI BENİM DE İYİ VERİM VERMEMİ SAĞLIYOR'

Takım arkadaşı santrfor oyuncusu Banza'nın çok gol attığını ve takıma önemli katkılar sunduğunu söylediğini hatırlatan Sikan, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarda bunu yakından görme, tanıklık etme şansım oldu. Zaten antrenmanlara çıktığımızda ceza sahasında ne kadar başarılı santrafor olduğunu, ne kadar iyi bitirici olduğunu ben de bizzat görmüş oldum. Aslında bu durum santrafor oyuncularımızın iyi ve kaliteli olması benim adıma da önemli. Çünkü gün gün, her gün onlarla antrenman yapıyoruz. Benim adıma da öğrenilecek, daha iyiye gidebilmek adına bir şeyler çıkarmama yardımcı oluyor. Tabii ki diğer santrfor oyuncularının iyi olması aynı şekilde benim de en iyimi vermemi, maksimum konsantrasyonumu sağlamama yol açıyor. Onlarla beraber olmak benim açımdan da gayet iyi bir durum."

'SAHADA İSİMLER DEĞİL TAKIM OYNAR'

Türkiye'de rakiplerinde önemli, isimli santrfor oyuncular olmasına ilişkin soruya üzerine Ukraynalı oyuncu, "Büyük isimli futbolculara sahip olduklarını biliyorum. Ama sahada isimler değil takımlar oynar. İyi bir takıma sahip olduğunuzda sahada başarılı olan taraf siz olursunuz. Biz de takım olarak zaten bunu yapmaya çalışacağız" şeklinde yanıt verdi.

'NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA OYNAMAYA HAZIRIM'

Takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynamaya hazır olduğunu söyleyen Ukraynalı futbolcu, "Tabii ki santrafor pozisyonunda oynamak isteyen bir oyuncuyum. Tercihimi soracak olursanız orayı tercih edeceğim tabii ki. Ama eğer hocamızın ya da takımımızın o maçta bana sol kanatta, sağ kanatta, stoper ya da kaleci pozisyonunda ihtiyacı varsa ben olabilecek her pozisyonda oynamaya hazır bir oyuncuyum. Çünkü önemli olan benim nerede oynadığım değil takımımızın 3 puan alması ve galip gelmesi. Hocamızın ve takımımızın nerede ihtiyacı varsa ben o pozisyonda oynamaya hazırım" dedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in hücum futbolu oynatmasına ilişkin de Sikan şunları söyledi:

"Bir hücum oyuncusu olarak tabi ki güzel ofansif futbol oynayabilmek, hücum futbolu oynayabilmek tercihim. Ama ben zaten bu takımın maçlarını izlediğimde bu takımın herhangi bir stilde oynayabileceğini gördüm. Topa sahip olarak oynayabileceğini, daha iyi savunma yaparak oynayabileceğini gördüm. Dolayısıyla gayet güzel bir şey bir hücum oyuncusu olarak hocanızın hücum futbolu oynatması."

'TAKIMA VEDADA YAŞANAN AYRILIKLAR, FUTBOLUN İÇERİSİNDE'

Takım arkadaşlarıyla vedalaşırken yaşadığı duygusal anlara ilişkin de konuşan Sikan, "Ayrılıkların yaşanması tabi ki üzücü ve sizi de üzer. Ama hayatın da bir parçası aynı zamanda ayrılıklar. Üzüldüğüm bir durum ama futbolun da bir parçası. Böyle olmak zorunda. Çünkü hem kariyerim hem ailem için böyle bir adımı atmam gerekiyordu. Daha iyiye gidebilmek daha iyi olabilmek adına. Futbolun içerisinde olan herkesin yaşadığı bir durum. Üzüldüm ama bu yaşanması gereken bir durumdu. Futbolun bir parçası bu ayrılıklar" şeklinde konuştu.

'TARAFTARIMIZI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Trabzonspor taraftarlarıyla ilgili videolar izlediğini belirten Sikan, "Trabzonspor taraftarları için şunu söyleyebilirim, videoları izledim, çoğunu biliyorum. Takımı nasıl desteklediklerinin farkındayım. Ben de taraftarlarımızın 90 dakika boyuncu her saniye takıma nasıl destek olduklarını kendi gözlerimle görebilmek, buna şahit olabilmek için sabırsızlanıyorum. Sahamızda oynayacağım ilk maçımızı bekliyorum. Ne kadar destek verdiklerinin farkındayım" diye konuştu.