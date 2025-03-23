GiveMeSport, ilginç özellikleri ve özel tasarımlarıyla ünlü olan futbol tarihinin benzersiz 10 stadyumunu sıraladı. Sıralamaya Türkiye'den sadece bir stat girdi 4. sırada yer aldı.
Söz konusu listede Türkiye'den sadece Bursaspor'un maçlarını oynadığı Timsah Arena yer aldı. Şu an 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren yeşil-beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dışında Süper Lig'de şampiyon olmayı başaran tek takım konumunda.
10 stattan oluşan dünyanın en benzersiz 10 stadı listesi şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Türkiye'den listeye giren tek stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları - Son Dakika
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