Türkiye Fair Play Ödülleri 2023 Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye Fair Play Ödülleri 2023 Sahiplerini Buldu

Türkiye Fair Play Ödülleri 2023 Sahiplerini Buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Ödülleri, çeşitli dallarda ödül kazanan kişi ve kuruluşların başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu. DHA, tanıtım dalında şeref diplomasına layık görüldü.

18.12.2024 22:27  Güncelleme: 22:46
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TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu

- DHA'ya Tanıtım Dalında Şeref Diploması Ödülü verildi

Gürsoy OLCA – Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, – TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından, Fair Play bilincini yaygınlaştırmak ve örnek davranışları teşvik ederek genç kuşaklara ilham olmak amacıyla, "İyiye, doğruya, güzele" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2023" yılı kazananları, ödüllerini TMOK Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle aldı.

Kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarında, Fair Play ruhunu yansıtan davranış ve projeleriyle fark yaratan kişi ve kuruluşların ödüllerinin takdim edildiği etkinliğinin sunuculuğunu Emre Tilev üstlenirken, son dönemlerin popüler şarkıcılarından Norm Ender de Parla marşı ile etkileyici bir performans sergiledi.

Fair Play içerikli haberleri her zaman medyaya servis ederek ve halkla yönelik internet sitesinde yayınlayıp Fair Play olgusunun basında yer alıp, halkın bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulanarak Fair Play ruhuna yakışan hareketler sergilemesi nedeniyle Demirören Haber Ajansı 'Tanıtım Dalında Şeref Diploması'na' layık görüldü. DHA adına ödülü Spor Servisi Müdürü Uğur Demirkırdı aldı.

Tanıtım Dalı, Davranış Dalı, Kariyer Dalı ve Toplumsal Fair Play Ödülü olmak üzere 4 temel kategoride verilen ödüller ve sahipleri şöyle oldu:

TANITIM DALI

Büyük Ödül:

-5. Set Programı, Sports TV

Şeref Diploması:

-Demirören Haber Ajansı Spor Servisi

-Erkan TİRYAKİ -AA Spor Muhabiri

Kutlama Mektubu:

-Yılmaz SİMAV- Emekli Avukat/Eski Balıkesir Belediyesi Başkan Yardımcısı

-Prof. Dr. Mikail TEL- Fırat Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi

-Çağın ALTUĞ- Beden Eğitimi Öğretmeni

DAVRANIŞ DALI

Büyük Ödül:

-Özgür GÜMÜŞLÜ –Artistik Jimnastik Kadınlar Milli Takım Antrenörü

Şeref Diploması:

-Mehmet Kerem Kartal- İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi

-Murat TURAN-Vefa Spor Kulübü Futbolcusu

Kutlama Mektubu:

-Simon DELI – İstanbul Spor Kulübü A Takım Oyuncusu

-Mahmut BULUT- Beden Eğitimi Öğretmeni

-Müge Naoko GÖNÜL- Dağcı

KARİYER DALI

Büyük Ödül:

-Orhan AYHAN- Duayen Spor Spikeri

Şeref Diploması:

-Aram KURAN- Spor Yazarı/ Yönetici

-Ufuk TİMER- Elektrik Mühendisi/ Yönetim Danışmanı

Kutlama Mektubu:

-Saadet ALTAY- Basın Müzesi Müdürü

-İstanbul Defnespor Kulübü

-Ayhan AKBAY- Beden Eğitimi Öğretmeni

TOPLUMSAL FAIR PLAY ÖDÜLÜ

-Aydınlık Nesiller Derneği (AND)

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Türkiye, Spor, DHA, DHA, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Fair Play Ödülleri 2023 Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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