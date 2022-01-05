Türkiye Güneş Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorum'da 34 ilden 126 kulüp ve 264 sporcunun katıldığı organizasyonda Ankara TEDAŞ 136 puan toplayarak takım olarak Türkiye şampiyonu oldu. Ankara ASKİ Spor Kulübü 135 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü 99 puanla üçüncü sırada yer aldı. En teknik güreşçi; Çanakkale Lapseki Belediyesi sporcusu Feyzullah Aktürk, en centilmen antrenör ise ASKİ Spor Kulübü'nden Sezer Akgül oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, dereceye giren sporcuları kutlayarak, "Katılan bütün kulüplerimize değerli antrenörlerine, kulüp yöneticilerimize ve başkanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Güreş ailesi olarak Türkiyemizin her yerinde böyle büyük ve güzel organizasyonlar gerçekleştirerek geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat sporcularını halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bütün katılan sporcu kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.

Dereceye girenlerin kupa ve madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer takdim etti.

Dereceye giren sporcular şöyle: 57 KG1. Yusuf Demir (Kocaeli Belediye) 2. Ahmet Yücel (Ankara ASKİ) 3. Ahmet Karavuş( Ankara İlbank) 3.Hafız Can Hasdemir (Ankara Şeker S.K.)

61 KG1- Emrah Ormanoğlu( Kocaeli Belediye) 2- Ahmet Duman (Ankara ASKİ) 3- Doğan Kara (Ankara TEDAŞ) 3-Ferhan Kılıç ( Ankara TKİ) 65KG1.Hamza Alaca (Ankara İlbank) 2.Cavit Acar(Ankara ASKİ) 3. Alişan Celal( Bursa Büyükşehir Belediye) 3.Hamza Zopalı ( Ankara TEDAŞ) 74KG1.İsmet Çiftçi (Ankara İlbank) 2. Coşkun Keleş (Erzurum Büyükşehir Belediye) 3.Muhammet Halil Özmoş(Ankara TEDAŞ) 3.Buluthan Öksüz (Ankara TEDAŞ)

70 KG1- O.Faruk Çayır( Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye) 2- Himmet Bağcan (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi) 3-Burak Sinin (İstanbul Büyükşehir Belediye) 3-Bilal Akbıyık (İstanbul Büyükşehir Belediye)

79 KG1-Abdulvasi Balta (Kocaeli Belediye) 2-Bekir Talip Öveç (Ankara TEDAŞ) 3- Ahmet Doğan (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye) 3-Serhat Çavuşoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye)

86KG1.Emre Çiftçi(Ankara ASKİ) 2.Ahmet Batuhan Kış(Ankara TEDAŞ) 3. Fatih Altınbaş (Ankara ASKİ) 3. Hacı Ömer Yıldırım ( Ankara Kızılcahamam)

92 KG 1-Feyzullah Aktürk( Çanakkale LAPSEKİ) 2-Muhammet Gimri( İstanbul Büyükşehir Belediye) 3-Alperen Tokgöz ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 3- Yunus Emre Yıldız (Ankara Şeker S.K.) 97KG1.Samet Ocak (Antalya Büyükşehir Belediye) 2.Mücahit Çelik(Ankara TEDAŞ) 3. Mehmet Çelebi (Ankara TEDAŞ) 3.Mehmet Kırat (Ankara ASKİ) 125 KG1-Adil Mısırcı (Bursa Nilüfer) 2-Anıl Berkan Kılıçsallayan (Ankara ASKİ) 3-Salimcan Keskin (İstanbul Büyükşehir Belediye)

3-Paşa Ekrem Karabulut(Ankara TEDAŞ)