U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kupanın Sahipleri Belli Oldu - Son Dakika
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U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kupanın Sahipleri Belli Oldu

U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda Kupanın Sahipleri Belli Oldu

Çorum'da düzenlenen U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası sonuçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımı birinci oldu. Turnuvada çeşitli kilolarda dereceye giren sporcular ve özel ödüller sahiplerini buldu.

16.04.2025 21:28  Güncelleme: 21:29
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ÇORUM Kapalı Spor Salonu'nda 15-16 Nisan tarihleri arasında yapılan U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakalarının ardından kupalar sahiplerini buldu.

Takımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (153), 2. Erzincan İl Özel İdare (104), 3. Yalova Termal Spor Kulübü (85);

turnuvanın teknik sporcusu, Sevim Akbaş, centilmen sporcusu Elmira Yasin ve centilmen antrenörü ise Volkan Asan seçildi.

Kilolarında kürsüye çıkan sporcular:

50 Kg: 1. Nil Aktaş (Kırklareli Lüleburgaz), 2. Nazlıcan Kaya (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Yağmur Karabacak (Afyon Taşoluk) ve Songül Kavak (Aydın Kuyucak Belediyesi)

55 Kg: 1. Tuba Demir (Yalova Termal), 2. Edanur Beyrut (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Şeyma Çacar (Zonguldak Akademi) ve Şeyda Salim (Hakkari Güreş)

59 Kg: 1. Sevim Akbaş (Trabzon Ferdi), 2. Sude Topal (Antalya Büyükşehir Belediyesi), 3. Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare) ve Safiye Yasin (Erzincan İl Özel İdare)

65 Kg: 1. Beyzanur Akkuş (Trabzon Büyükşehir Belediyesi), 2. Zehra Zeynep Güvenç (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi), 3. Duygu Gen (Balıkesir Kepsut) ve Cansu Gündüz (Tekirdağ Çorlu)

72 Kg: 1. Hatice Nur Sarı (Ankara ASKİ), 2. Eylem Engin (Edirne Serhat), 3. Ela Toplu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Nazar Bektaş (Yalova Termal)

53 Kg: 1. Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Elif Atakan (Antalya Büyükşehir Belediyesi),3.Şevval Çayır (Yalova Termal) ve Fatma Yılmaz (Afyon Taşoluk)

57 Kg: 1. Büşra Cengiz (Tekirdağ Çorlu),2.Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdare), 3. Betül Otay (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)?ve Havva Konca (Afyon Taşoluk)

62 Kg: 1. Büşra Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Dilan Tan (Yalova Termal), 3.Elif Sude Elmalı (Yozgat 1959)?ve Edanur Kanca (Yalova Termal)

68 Kg: 1. Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi),2.Ayşe Erkan (Erzincan İl Özel İdare), 3.İlayda Çin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)?ve Zeynep Sucu (Antalya Büyükşehir Belediyesi)

76 Kg: 1. Elmiria Yasin (Erzincan İl Özel İdare),2.Hazal Tabak (Zonguldak Akademi),3.Ceren Işık (Ağrı GSK)?ve Güler Yağmur Türkoğlu (Samsun Tekkeköy)

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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kupanın Sahipleri Belli Oldu - Son Dakika

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