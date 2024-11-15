UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya\'da Heyecan Dorukta

Spor

ULUSLARARASI Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi'nde yer alan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın 20 km zamana karşı parkurunda 26 ülkeden 218 bisikletçi pedal bastı.

Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyon, dünya genelindeki bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapıyor. Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Mooves Event organizasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleri ve Antalya'nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ile Shimano ve Bisan'ın da sponsorluğunda 3 farklı parkurda gerçekleştiriliyor.

Antalya Expo Yolu'ndan start alacak olan 20 km'lik düz bir parkurda 10 km gidiş ve 10 km geliş olarak tasarlanan Zamana Karşı (TT) yarışında 26 ülkeden 218 sporcu yarıştı. UCI Nirvana Gran Fondo Antalya'nın ilk gününde 20km'lik zamana karşı etabı koşuldu. Zamana karşı etabında bisikletçiler birer dakikalık ara ile saat 10.00'da start almaya başladı. Yarışın startını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi. Zamana karşı heyecan dolu yarışta sporcular, en iyi zamanlarını elde etmek için büyük bir mücadele sergiledi.

UCI Gran Fondo World Series kapsamında düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için kotası bulunan bir yarış olan Zamana Karşı yarışında sporcular, 20 km'lik parkuru en kısa zamanda bitirmeye çalıştı. Her sporcunun tek tek çıktığı ve kurallar gereğince tek başına yarışabildiği bu yarışta en düşük zamanı yapan sporcu kazanan oldu. Kendi yaş kategorisinde %25'lik dilimde bitirmeleri halinde Dünya Şampiyonası'nda düzenlenecek zamana karşı yarışmasına gitmeye hak kazandı.

Yarış sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde 1.'lik kazanan yarışmacılar şu şekildedir:

TT – 75-79 Erkek Sonuçlar

• Vadim Fomin

TT – 70-74 Erkek Sonuçlar

• Zdenko Šlúch

TT – 65-69 Erkek Sonuçlar

• Nick Giles

TT – 60-64 Erkek Sonuçlar

• Tarasinski Jaroslaw

TT – 55-59 Erkek Sonuçlar

• Bernd Quitzow

TT – 50-54 Erkek Sonuçlar

• Dmitry Murashko

TT – 45-49 Erkek Sonuçlar

• Sergei Kozulin

TT – 40-44 Erkek Sonuçlar

• Kağan Yavuz

TT – 35-39 Erkek Sonuçlar

• Sergei Serdiuk

TT – 19-34 Erkek Sonuçlar

• Danil Konotop

TT – 16-18 Erkek Sonuçlar

• Mustafa Alperen Aydınlı

TT – 65-69 Kadın Sonuçlar

• Lucia Borradaile

TT – 60-64 Kadın Sonuçlar

• Lindsay Philp

TT – 55-59 Kadın Sonuçlar

• Sissel Kulseth Østvold Østvold

TT – 50-54 Kadın Sonuçlar

• Natalie Sullivan

TT – 45-49 Kadın Sonuçlar

• Marina Letaeva

TT – 40-44 Kadın Sonuçlar

• Elizaveta Kostandi

TT – 35-39 Kadın Sonuçlar

• Şeniz Pamuk

TT – 19-34 Kadın Sonuçlar

• Mathilde Bengtson

TT – 14-18 Kadın Sonuçlar

• Lieia Bezlepkina