Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla kura çekimi yapıldı

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla kura çekimi bugün gerçekleşti.

Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunun kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da düzenlendi. Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde yapılacak organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Kura çekimine özel davetli olarak Gianluigi Buffon ile Cristiano Ronaldo katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok dalda rekorlar kıran Ronaldo, gecede ödüllendirildi. Portekizli efsane isim, ödülünü UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den aldı. Kura çekimine girilirken UEFA'nın Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'ye Gianluigi Buffon ile Cristiano Ronaldo eşlik etti. Buffon takımları tek tek çekti. Ronaldo ise düğme yardımıyla bilgisayardan rakipleri belirledi. Tüm takımların rakipleri belli olurken, maç haftaları ise henüz netlik kazanmadı. Fikstürün 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre eşleşmeler şu şekilde:

-1'İNCİ TORBA EŞLEŞMELERİ

Manchester City'nin rakipleri:

Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava.

Inter'in rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

Bayern Münih'in rakipleri:

PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

Leipzig'in rakipleri:

Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Borussia Dortmund'un rakipleri:

Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

Barcelona'nın rakipleri:

Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco

Real Madrid'in rakipleri:

Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Lille

Liverpool'un rakipleri:

Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona

PSG'nin rakipleri:

Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart

-2'NCİ TORBA EŞLEŞMELERİ

Atletico Madrid'in rakipleri

Leipzig, Paris, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag

Atalanta'nın rakipleri

Real Madrid, Barcelona, Asenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart

Club Brugge'ün rakipleri:

Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Lizbon, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Bayer Leverkusen'in rakipleri:

Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest

Arsenal'in rakipleri:

Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon, Monaco, Girona

Benfica'nın rakipleri:

Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco

Milan'ın rakipleri:

Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava

Juventus'un rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa

Shakhtar Donetsk'in rakipleri

Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna

-3'ÜNCÜ TORBA EŞLEŞMELERİ

Young Boys'un rakipleri:

Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart

Lille'in rakipleri:

Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Bologna

PSV'nin rakipleri:

Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest

Feyenoord'un rakipleri:

Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona

Dinamo Zagreb'in rakipleri:

Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

Kızılyıldız'ın rakipleri:

Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco

Salzburg'un rakipleri:

Paris, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag

Celtic'in rakipleri:

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa

Sporting Lizbon'un rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz

-4'ÜNCÜ TORBA EŞLEŞMELERİ

Stuttgart'ın rakipleri:

Paris, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Girona'nın rakipleri:

Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava, Sturm Graz

Bologna'nın rakipleri:

Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

Brest'in rakipleri:

Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag

Aston Villa'nın rakipleri:

Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco

Sparta Prag'ın rakipleri:

Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart

Slovan Bratislava'nın rakipleri:

Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona

Monaco'nun rakipleri:

Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna

Sturm Graz'ın rakipleri:

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest