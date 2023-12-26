Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Bu turda müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 5'inci Eleme Turu'nun programı şu şekilde;

16 OCAK SALI

13.00 Karagümrük - Kırklarelispor

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

17 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Antalyaspor - Pendikspor

13.00 Başakşehir - Boluspor

15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK

17.00 Alanyaspor - Samsunspor

19.00 Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor

21.00 Fenerbahçe - Adanaspor

18 OCAK PERŞEMBE

13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Trabzonspor - Manisa FK

21.00 Galatasaray - Ümraniyespor