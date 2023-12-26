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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu Programı Açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak. Programda Beşiktaş - Eyüpspor, Fenerbahçe - Adanaspor ve Galatasaray - Ümraniyespor gibi maçlar dikkat çekiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu Programı Açıklandı
26.12.2023 - 15:39,
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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Bu turda müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 5'inci Eleme Turu'nun programı şu şekilde;

16 OCAK SALI

13.00 Karagümrük - Kırklarelispor

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

17 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Antalyaspor - Pendikspor

13.00 Başakşehir - Boluspor

15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK

17.00 Alanyaspor - Samsunspor

19.00 Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor

21.00 Fenerbahçe - Adanaspor

18 OCAK PERŞEMBE

13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Trabzonspor - Manisa FK

21.00 Galatasaray - Ümraniyespor

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu Programı Açıklandı - Son Dakika
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