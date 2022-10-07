Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7'si Spor Toto Süper Lig temsilcisi olmak üzere 68 takımın yer alacağı 3. eleme turunda maç programı şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı - Son Dakika

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