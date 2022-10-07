Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

07.10.2022 15:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı belli oldu.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7'si Spor Toto Süper Lig temsilcisi olmak üzere 68 takımın yer alacağı 3. eleme turunda maç programı şöyle:

18 Ekim Salı:

13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Altay- Efeler 09 (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Ankaraspor- Pazarspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Mümin Özkasap)

15.00 Çaykur Rizespor- Boyabat 1868 (Çaykur Didi)

17.30 Yukatel Kayserispor- Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Adana Demirspor- Adıyaman FK (Yeni Adana)

19 Ekim Çarşamba:

13.00 Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK (Kırklareli Atatürk)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor FK- Elazığ Karakoçan FK (Van Atatürk)

14.00 Bucaspor 1928- Artvin Hopaspor (Yeni Buca)

14.00 Kırşehir FK-İskenderunspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Anagold 24Erzincanspor- Belediye Kütahyaspor (13 Şubat Şehir)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor- YeşilyurtOfspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Uşakspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)

14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gürsel Aksel)

14.00 Adanaspor-Orduspor 1967 (Yeni Adana)

14.00 Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Çorum FK- Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

14.00 Serik Belediyespor- Batman Petrolspor (Serik İsmail Ogan)

14.00 Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor (Aktepe)

14.00 Şanlıurfaspor- Karaman FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.00 Boluspor- Fethiyespor (Bolu Atatürk)

17.00 Yılport Samsunspor- Muş 1984 Muşspor (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Atakaş Hatayspor- Düzce Cam Düzcespor (Yeni Hatay)

21.00 Galatasaray- GMG Kastamonuspor (Nef)

20 Ekim Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği- Niğde Anadolu FK (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor- Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)

15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)

17.30 Bitexen Giresunspor- Amasya FK (Çotanak)

20.30 Gaziantep FK- Sarıyer (Kalyon)

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı - Son Dakika
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